Taraklı’da tarihin izleri: Mezar Taşları

Taraklı, Osmanlı dönemi mezarlıklar ve mezar taşları yönünden oldukça zengin bir yöre. Marmara ile İç Anadolu arasında geçiş bölgesi olan bu topraklarda Osmanlı Mimarisinin hemen hemen her örneğini görmek mümkün. Yapıldıkları dönemlerin tarihi ve kültürel belgeleri niteliğindeki mezar taşları, dikildikleri dönemin toplumsal ve kültürel yapılarını da yansıtmakta.

Ölümsüzlüğü dikilen taşlarla göstermeye çalışan insanoğlu, bir yandan da bu taşlara birbirinden farklı motifler yaparak ölen kişilere olan saygıyı göstermeye çalışır. Fakat, Taraklı’da bulunan bu tarihi mezarlar ve mezar taşları definecilerin sikke, gümüş ve altın bulma ümidiyle tahribata uğrayarak Türk-Osmanlı kültürünü yansıtan kalıntılara zarar vermiş.

Osmanlı dönemindeki farklılıkları en iyi şekilde gösteren bu mezar taşlarında devlet ve din adamlarının, askeri kişiliklerin, esnafların ve diğer insanların mezar taşları birbirinden fark gösteriyor. Bu mezar taşlarında ‘’Hayat Ağacı’’ motifi en çok kullanılanlardan biri. Bolluğu ve bereketi simgeleyen bu ağaç insan-ı kamili temsil etmekte. Özellikle Taraklı ilçe merkezinde Yunus Paşa Caminin hemen yanında bulunda kalıntılar ise bölgeyi ziyaret eden herkesin ilgisini çekiyor.