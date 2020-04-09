Stokholm Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Stockholm Türk Başkonsolosluğu o bölgede yaşayan Türk Vatandaşlarının pasaport, askerlik, noter, doğum, yeni kimlik kartı, evlilik gibi işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Bu işlemleri gerçekleştirmek için randevu alınması gerekmektedir.

Stockholm Konsolosluk

Stokholm Konsolosluk İsveç ülkesinde yer alan konsolosluklardan birisidir. Görev bölgesi İsveç'tir. İsveç ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarının birçok işlemleri randevu sistemi ile burada yapılmaktadır.

Stockholm Türk Başkonsolosluğu Adresi

Stockholm Türk Başkonsolosluğu İsveç ülkesinde yer almaktadır. Stockholm Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Dag Hammarskjölds Vag 20 115 27 Stockholm - Sweden

Stockholm Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

Stockholm Türk Başkonsolosluğu saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00- 13:00 ile 14:00-17:30 aralığındadır. Resmi tatil günleri kapalıdır. Stockholm Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +46 8 667 29 60 Mesai saatleri dışında nöbetçi telefon numarası: +46 73 590 02 05