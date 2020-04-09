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Stokholm Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Stokholm Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Başkonsolosluğu genellikle ülkelerin belirli eyaletlerinde bulunmaktadır. O bölgede yaşayan Türklerin birçok işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Stockholm Türk Başkonsolosluğu bunlardan birisidir. Peki, Stockholm Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte merak edilenleri sizler için hazırladık.

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Stockholm Türk Başkonsolosluğu o bölgede yaşayan Türk Vatandaşlarının pasaport, askerlik, noter, doğum, yeni kimlik kartı, evlilik gibi işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Bu işlemleri gerçekleştirmek için randevu alınması gerekmektedir.

 Stockholm Konsolosluk

 Stokholm Konsolosluk İsveç ülkesinde yer alan konsolosluklardan birisidir. Görev bölgesi İsveç'tir. İsveç ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarının birçok işlemleri randevu sistemi ile burada yapılmaktadır.

 Stockholm Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Stockholm Türk Başkonsolosluğu İsveç ülkesinde yer almaktadır. Stockholm Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Dag Hammarskjölds Vag 20 115 27 Stockholm - Sweden

 Stockholm Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

 Stockholm Türk Başkonsolosluğu saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00- 13:00 ile 14:00-17:30 aralığındadır. Resmi tatil günleri kapalıdır. Stockholm Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +46 8 667 29 60 Mesai saatleri dışında nöbetçi telefon numarası: +46 73 590 02 05

 

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