Sonbahar bavulunda...
Bu mevsimde seyahat çantası hazırlamak ayrı bir özen gerektirir. Sıcak için de soğuk ve yağış için de seçenekleriniz olmalı. Konforunuzdan ödün vermeyin ve sonbahar trendlerinden geri kalmayın diye seçtiğimiz sweat-elbiseler, fitilli eşofmanlar ve su geçirmeyen şapkalara yer açın.
İçimizdeki romantik
Fitilli kumaştan eşofmanlar çok popüler. Seçiminizi pastel tonlardan yana yaparak içinizdeki romantiği de dışarı çıkarabilirsiniz.
DeFacto, üst 100, alt 120 lira
Yaz-kış güneş gözlüğü
Sezon ne olursa olsun yanınızdan güneş gözlüğünüzü ayırmayın. Şık ve hafif bir seçim için önerim turuncu çerçeveli bu model.
Eye Connection, 299 lira
Sezonun olmazsa olmazı
Trençkot yolculukta giyeceğiniz en stil sahibi parçalardan. Hem eşofmanların hem de şık kıyafetlerin üzerinde kullanabilirsiniz.
H&M, 379 lira
Bagaj beklemeyin
Kısa seyahatlerde, bavullardan vazgeçerek hafta sonu çantası kullanın. Uçak yolculuklarında bagaj bekleme derdinden de kurtulmuş olacaksınız.
Herschel, 799 lira
Yağmurlu havalar için
Bu mevsimde yanınıza yağmurluk almamak olmaz. Canlı renklerdeki seçimlerle seyahat tarzınıza enerjik bir hava katabilirsiniz.
Koton, 112 lira.
Şık alternatif
Eşofman yerine rahat ve şık sweatshirt elbiseleri tercih edebilirsiniz. Postal botlar ya da yağmur çizmeleriyle görüntünüzü tamamlayın.
Mango, 250 lira
Her kıyafetin altına bot
Hâki tonlardaki botlar hem sonbaharı anlatıyor hem de bu sezon çok popüler. Eşofman, elbise ya da denim pantolonlarla kullanabilirsiniz.
Nine West, 399 lira
Sezonun olmazsa olmazı
Su geçirmeyen şapkalar sezonun en hit parçaları arasında. Seyahat stilinizde bu şapkayla son moda bir görünüm yaratabilirsiniz.
Pull & Bear, 159.95 lira
90’lardan ilhamla
Bel çantaları 90’lardan sonra yeniden popüler oldu. Yolculuk esnasında hayatı kolaylaştırıyor. Leopar desenli bu model Beymen’de satılıyor.
Vouf, 449 lira
Kazak yerine hırka
Şık ve her şeyin üzerinde kullanılabildiği için kazakların yerini alan hırkalar rahatça giyip çıkarılıyor.
Trendyolmilla, 130 lira