Sonbahar bavulunda...

İçimizdeki romantik



Fitilli kumaştan eşofmanlar çok popüler. Seçiminizi pastel tonlardan yana yaparak içinizdeki romantiği de dışarı çıkarabilirsiniz.



DeFacto, üst 100, alt 120 lira

Yaz-kış güneş gözlüğü



Sezon ne olursa olsun yanınızdan güneş gözlüğünüzü ayırmayın. Şık ve hafif bir seçim için önerim turuncu çerçeveli bu model.



Eye Connection, 299 lira



Sezonun olmazsa olmazı



Trençkot yolculukta giyeceğiniz en stil sahibi parçalardan. Hem eşofmanların hem de şık kıyafetlerin üzerinde kullanabilirsiniz.



H&M, 379 lira



Bagaj beklemeyin



Kısa seyahatlerde, bavullardan vazgeçerek hafta sonu çantası kullanın. Uçak yolculuklarında bagaj bekleme derdinden de kurtulmuş olacaksınız.



Herschel, 799 lira



Yağmurlu havalar için



Bu mevsimde yanınıza yağmurluk almamak olmaz. Canlı renklerdeki seçimlerle seyahat tarzınıza enerjik bir hava katabilirsiniz.



Koton, 112 lira.



Şık alternatif



Eşofman yerine rahat ve şık sweatshirt elbiseleri tercih edebilirsiniz. Postal botlar ya da yağmur çizmeleriyle görüntünüzü tamamlayın.



Mango, 250 lira



Her kıyafetin altına bot



Hâki tonlardaki botlar hem sonbaharı anlatıyor hem de bu sezon çok popüler. Eşofman, elbise ya da denim pantolonlarla kullanabilirsiniz.



Nine West, 399 lira



Sezonun olmazsa olmazı



Su geçirmeyen şapkalar sezonun en hit parçaları arasında. Seyahat stilinizde bu şapkayla son moda bir görünüm yaratabilirsiniz.



Pull & Bear, 159.95 lira

90’lardan ilhamla



Bel çantaları 90’lardan sonra yeniden popüler oldu. Yolculuk esnasında hayatı kolaylaştırıyor. Leopar desenli bu model Beymen’de satılıyor.



Vouf, 449 lira



Kazak yerine hırka



Şık ve her şeyin üzerinde kullanılabildiği için kazakların yerini alan hırkalar rahatça giyip çıkarılıyor.



Trendyolmilla, 130 lira