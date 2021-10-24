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Sonbahar bavulunda...
Seyahat
Neslişah SATIROĞLU / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.10.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Sonbahar bavulunda...

Bu mevsimde seyahat çantası hazırlamak ayrı bir özen gerektirir. Sıcak için de soğuk ve yağış için de seçenekleriniz olmalı. Konforunuzdan ödün vermeyin ve sonbahar trendlerinden geri kalmayın diye seçtiğimiz sweat-elbiseler, fitilli eşofmanlar ve su geçirmeyen şapkalara yer açın.

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Sonbahar bavulunda...

İçimizdeki romantik

Fitilli kumaştan eşofmanlar çok popüler. Seçiminizi pastel tonlardan yana yaparak içinizdeki romantiği de dışarı çıkarabilirsiniz. 

DeFacto, üst 100, alt 120 lira
Sonbahar bavulunda...

Yaz-kış güneş gözlüğü

Sezon ne olursa olsun yanınızdan güneş gözlüğünüzü ayırmayın. Şık ve hafif bir seçim için önerim turuncu çerçeveli bu model.

Eye Connection, 299 lira
Sonbahar bavulunda...

Sezonun olmazsa olmazı

Trençkot yolculukta giyeceğiniz en stil sahibi parçalardan. Hem eşofmanların hem de şık kıyafetlerin üzerinde kullanabilirsiniz.

H&M, 379 lira
Sonbahar bavulunda...

Bagaj beklemeyin

Kısa seyahatlerde, bavullardan vazgeçerek hafta sonu çantası kullanın. Uçak yolculuklarında bagaj bekleme derdinden de kurtulmuş olacaksınız.

Herschel, 799 lira
Sonbahar bavulunda...

Yağmurlu havalar için

Bu mevsimde yanınıza yağmurluk almamak olmaz. Canlı renklerdeki seçimlerle seyahat tarzınıza enerjik bir hava katabilirsiniz.

Koton, 112 lira.
Sonbahar bavulunda...

Şık alternatif

Eşofman yerine rahat ve şık sweatshirt elbiseleri tercih edebilirsiniz. Postal botlar ya da yağmur çizmeleriyle görüntünüzü tamamlayın.

Mango, 250 lira
Sonbahar bavulunda...

Her kıyafetin altına bot

Hâki tonlardaki botlar hem sonbaharı anlatıyor hem de bu sezon çok popüler. Eşofman, elbise ya da denim pantolonlarla kullanabilirsiniz.

Nine West, 399 lira
Sonbahar bavulunda...

Sezonun olmazsa olmazı

Su geçirmeyen şapkalar sezonun en hit parçaları arasında. Seyahat stilinizde bu şapkayla son moda bir görünüm yaratabilirsiniz.

Pull & Bear, 159.95 lira
Sonbahar bavulunda...

90’lardan ilhamla

Bel çantaları 90’lardan sonra yeniden popüler oldu. Yolculuk esnasında hayatı kolaylaştırıyor. Leopar desenli bu model Beymen’de satılıyor.

Vouf, 449 lira
Sonbahar bavulunda...

Kazak yerine hırka

Şık ve her şeyin üzerinde kullanılabildiği için kazakların yerini alan hırkalar rahatça giyip çıkarılıyor.

Trendyolmilla, 130 lira

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