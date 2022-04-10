SÄ±radÄ±ÅŸÄ± tepeler

Tepelerin bulunduÄŸu Ã¼lkenin adÄ±nÄ± biliyorsanÄ±z cevabÄ±nÄ±zÄ± iletiÅŸim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gÃ¶nderin.

DoÄŸru cevabÄ± gÃ¶nderen 100â€™Ã¼ncÃ¼ okurumuz, Burak Akkulâ€™un HÃ¼rriyet Kitapâ€™tan Ã§Ä±kan â€˜Ã‡ok Gezenti, Åžehirler ve Ä°nsanlarâ€™ kitabÄ±nÄ± kazanacak.

Kampanyaya katÄ±lÄ±m 10 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 23.59â€™a kadar geÃ§erli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada aÃ§Ä±klanacak. (Kampanyaya, HÃ¼rriyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±lamaz. AynÄ± isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)Â GeÃ§en haftanÄ±n kazananÄ± Cihat AltÄ±nyuva (BrÃ¼ksel)