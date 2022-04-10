SÄ±radÄ±ÅŸÄ± tepeler
FotoÄŸraftaki coÄŸrafik oluÅŸumlarÄ±n adÄ± Ã‡ikolata Tepeleri. YaklaÅŸÄ±k 1.268 koni ÅŸekilli ve benzer boyutlara sahip tepeler 50 kilometrekareden fazla bir alana yayÄ±lÄ±yor. YeÅŸil otlarla kaplÄ± tepelerin rengi kuru mevsimde kahverengiye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã‡ikolata Tepeleri ismini almÄ±ÅŸ. BulunduÄŸu Ã¼lkenin en Ã§ok turist Ã§eken noktalarÄ±ndan olan bÃ¶lge CoÄŸrafik AnÄ±t olarak UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesiâ€™nde.Â
Tepelerin bulunduÄŸu Ã¼lkenin adÄ±nÄ± biliyorsanÄ±z cevabÄ±nÄ±zÄ± iletiÅŸim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gÃ¶nderin.
DoÄŸru cevabÄ± gÃ¶nderen 100â€™Ã¼ncÃ¼ okurumuz, Burak Akkulâ€™un HÃ¼rriyet Kitapâ€™tan Ã§Ä±kan â€˜Ã‡ok Gezenti, Åžehirler ve Ä°nsanlarâ€™ kitabÄ±nÄ± kazanacak.
Kampanyaya katÄ±lÄ±m 10 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 23.59â€™a kadar geÃ§erli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada aÃ§Ä±klanacak. (Kampanyaya, HÃ¼rriyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±lamaz. AynÄ± isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)ÂGeÃ§en haftanÄ±n kazananÄ± Cihat AltÄ±nyuva (BrÃ¼ksel)