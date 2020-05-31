Sina Çölü nerede ve hangi kıtada? Sina çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Sina Çölü, Kuzeyinde Akdeniz, Güneyinde Kızıl Deniz ile çevrilmiş olan Asya kıtasında bulunan üçgen şeklinde bir yarımadada bulunur.

Sina Çölü Nerede ve Hangi Kıtada?

İçerisinde Sina Çölünü barındıran Sina yarımadası, Afrika kıtası ve Arap yarımadası arasında bulunmakta olan bir platodur. Ancak coğrafi olarak, Asya kıtasına aittir. Bu yarımada, genellikle çöller ve yüksek dağlar ile çevrilidir. Yarımadanın Güney kesiminde, Nüveybe ve Şarm el-Şeyh bulunmaktadır. Yüzölçümü 61.000 km2’dir. Sina yarımadası, jeolojik çatlak bölgesinde bulunmakta olduğundan, volkanik oluşumlar sıkça görülür. Bu sebeple, oldukça dağlık ve kayalık bir alandır. Süveyş körfezine yakınlığı ile sualtı sporseverlerin tercihidir.

Sina Çölünün Sıcaklığı

Mevsime göre, Sina Çölü sıcaklığı öğlen saatlerinde 40 veya 50 dereceyi bulmakta, gece saatlerinde ise, 0 derecelere kadar düşmektedir. Yazın çıkan kum fırtınaları ile sıcaklığım 50 derecenin üzerine çıktığı zamanlar da sıklıkla olmaktadır.

Sina Çölünün İklimi

Sina çölü, tipik çöl iklimi özellikleri taşır. Yaz, kış fark etmeksizin aşırı sıcaklar baş gösterir. Mevsimsel değişiklikler sıcaklıkları artı veya eksi, ortalama 5 derece kadar değiştirir.

Sina Çölünün Canlıları

Birçok çölde olduğu gibi, Sina Çölünde de, yüksek sıcaklık ortamına dayanıklı canlılar varlığını sürdürmekte. Bunlardan bazıları; çöl yılanları, akrep, sıcakla arası çok iyi olan devekuşları, Namaqua bukalemunu, ağsız örümcek, Oriks antilopları.

Sina Çölünün Bitki Örtüsü

Sina Çölü, diğer tipik çöl iklimleri gibi bazen bir yıl, bazen yıllarca yağış almaz. Bu sebeple, bitki örtüsü çok seyrek ve cılızdır. Kuraklık seven otlar ve kaktüsler diğer çöller gibi Sina Çölünün de bitki örtüsünü oluşturur. Sıcaklık sebebiyle, yağan yağmur daha havada buharlaşmaya başladığından, kısa ve bodur bitkiler için elverişli kuru ortamı sağlar. Özellikle, suyu sevmeyen kaktüsler açısından uygun bir iklimi vardır. Yıllık yağışlar 150 mm’yi geçmez. Yer yer hurma ağaçları görülebilir.