Şehzade Camii Nerede? Şehzade Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Şehzade Mehmet Camii’nin inşaatı 1543 yılında inşa edilmeye başlamıştır ve 1548 yılında yapı tamamlanmıştır.

Şehzade Camii Hakkında Bilgi

Şehzade Mehmet Camii, İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen emre göre inşa edilen bu cami, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan’ın çıraklık eseri olarak bilinen bu cami aslında oldukça usta bir yapıya sahiptir. Şehzade Mehmet Camii’nin 16 kubbesi bulunmaktadır içerisinde imaret, medrese, tabhane, türbeler ve cami bahçesi yer almaktadır. İçerisinde bulunan özel çiniler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Cami içerisinde Şehzade Mehmed, Şehzade Cihangir’in ve Hümaşah Sultan’ın mezarları bulunmaktadır. Caminin dış kısmında ise İbrahim Paşa ve Destari Mustafa Paşa’nın türbeleri yer almaktadır.

Şehzade Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Şehzade Camiine gitmek isteyen kişiler, İstanbul’un her alanından toplu taşımayla veya kişisel araçlarıyla rahat bir şekilde yolculuk yapabilirler. Taksim ve Eminönü üzerinden gitmek isteyen kişiler bu alanlardan kalkan otobüslerle ulaşımlarını sağlayabilirler. Şehzade Camii, Şehzadebaşı semtinde yer almaktadır.

Şehzade Camii Tarihi

Şehzade Camii, Şehzade Mehmet Camii ve Şehzadebaşı Camii olarak da bilinmektedir. İstanbul Fatih ilçesinde yer alan bu camii, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bu camii Saruhan Sancak Valisi olan Şehzade Mehmet’in 1543 yılında vefat etmesi üzerine inşa edilmeye başlamıştır. 1548 yılında inşaatı biten bu cami Mimar Sinan’ın en büyük eserlerinden biridir. 12 sütundan oluşan bu caminin Şadırvan avlusu bulunmaktadır. Çift minaresi olan bu cami tarihi ve mimari açıdan oldukça zengin bir duruma sahiptir.

Şehzade Camii Özellikleri

Şehzade Camii 18.42m’lik kubbe bulunmaktadır. Bu kubbe dört yarım kubbeyle desteklenerek yapılmıştır. Cami bahçesi içerisinde imaret, medrese ve türbeler bulunmaktadır. Hem iç hemde dış bölümünde türbe yer alan bu camii içerisinde birçok ismin türbesini barındırmaktadır. Cami içerisinde Şehzade Mehmet, Şehzade Cihangir, İbrahim Paşa, Rüstem Paşa ve Hümaşah Sultan’ın türbesi yer almaktadır. İçerisinde zengin çiniler bulunduran bu yer Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden biridir.

Şehzade Camii Hikayesi

Şehzade Camiisi, Kalenderhane Mahallesi üzerinde yer almaktadır. İstanbul içerisinde bulunan en önemli eserlerden biri olan bu cami genç yaşta vefat eden Şehzade Mehmet için yapılmıştır. Külliye olarak inşaa edilen bu yer Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. İçerisinde mektepler, medreseler bulunduran bu yer 1543 yılında Şehzade Mehmet’in vefatından sonra inşaat edilmiştir. Beş farklı giriş kapısı bulunan bu yer her ne kadar çıraklık eseri olarak geçsede Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden biridir. Cami avlusu içerisinde 12 sütun yer almaktadır ve etrafında 16 kubbe bulunmaktadır. Özellikle caminin kalem işleri büyük bir dikkat çekmektedir. Caminin avlu içerisinde de şadırvan ve özel desen işçilikleri yer almaktadır. Cami içerisinde sağ ve sol bölümünde ikişer adet şerefeli minare yer almaktadır. Şehzade Mehmet Camii içerisinde çok sayıda türbe bulunmaktadır. Özellikle süsleme ve bezeme bakımında da en çok içerisinde işçilik bulunan camilerden biridir. Bununla beraber Şehzade Mehmet Türbesinin sol bölümün Mimar Sinan tarafından yapılan, tek kubbeli Rüstem Paşa Türbesi bulunmaktadır.

Şehzade Camii Mimarı Kimdir?

Şehzade Cami diğer bir ismiyle Şehzade Mehmet Camiisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Mimar Sinan tarafından Saruhan Sancak Beyi, Şehzade Mehmet adına yapılmıştır. Mimar Sinan Şehzade Mehmet Camisini 1543 ve 1548 yılları arasında yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun en tanınan ve en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan Şehzade Camii için çıraklık eserim demiştir.