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Münih Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Münih Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Konsolosluklar, yabancı ülkede bulunan yurttaşlarının yurttaşlıkla alakalı hizmetlerini üslenen önemli kurumlardır. Konsolosluklar, mensubu olduğu ülkelerin Ticari çıkarlarını korumak ve mallarını pazarlamak amacıyla büyük ticaret şehirlerinde faaliyet gösteren resmi dairedir. Sizin için Münih Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatlerini derledik.

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Makale içerisinde Münih Baş Konsolosluğu ile alakalı merak edilen bilgilere yer verilmiştir.

 Münih Konsolosluk

 Münih konsolosluğu, Münih'te bulunan yurttaşların gereksinim duyabilecekleri pek çok resmi işlemleri yürütmekle mükelleftir. Ayrıca bulduğu Münih şehrinde, Türkiye'nin ticari çıkarlarını korumak ve mallarını pazarlamak gibi önemli yükümlülükleri de üstlenen bir kurum olma özelliği de taşımaktadır.

 Münih Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Münih Türk Konsolosluğu, Türk yurttaşlarına hizmet verebilmek adına belirli bir adreste konumlanmış durumdadır. Bu doğrultuda Münih Türk Konsolosluğunun adresi şu şekildedir; Menzinger STR.3, 80638 München, Deutschland

 Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Münih Türk Konsolosluğu ile telefon üzerinden irtibat kurmak isteyenler ilgili konsolosluğun telefon numarasından yararlanabilirler. Bu doğrultuda söz konusu konsoloslukla ile irtibata geçebilmek için aramanız gereken telefon numarası; + 49 89 55 02 88 48'dir.

 

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