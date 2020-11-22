Mitoloji tutkunlarının görmesi gereken beş şehir

Tanrıların memleketi

Efes Antik Kenti - İzmir



Selçuk’taki İyon kenti Efes’i meşhur kadın savaşçılar Amazonlar kurmuş. Şehirde koruyucu tanrıçası Artemis’e adanmış görkemli bir tapınak vardır. Efsaneye göre, Yunan mitolojisindeki gizem ve karanlık tanrıçası Phoebe, kardeşi Coeus’la evlenir. Asteria ve Leto isimli iki kızları olur. Çapkın Zeus, Asteria’yla beraber olmak ister. Ama kız “Olmaz” der ve kendini Ege’nin sularına atarak Delos Adası’na dönüşür. Bunun üzerine Zeus gözüne Leto’yu kestirir. Onunla beraber olur. Hamile kalan Leto, ikiz çocuklarını Delos Adası’nda doğurur. İşte bu çocukların biri Apollon, diğeri de Artemis’tir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin eder…









Bu çeşmenin suyunda aşk var

Sagalassos - Burdur



Sagalassos’un 5 bin yıllık sokakları, agoraları, hamamları, kütüphanesi, dünyanın en yüksek rakımlı tiyatrosu ve binlerce yıldır suyu akan Antoninler Çeşmesi halen duruyor. Söylendiğine göre çeşmenin suyundan içenler âşık oluyor. Büyük İskender MÖ 333’te Sagalassos’a gelir. Önce Termessos’u almak ister ama bakar ki iş çok uzayacak, bu fikrinden vazgeçer. O dönemde Psidia’nın en önemli kenti olan Selge, İskender’le anlaşır. Sagalassos ve Termessos anlaşmaya yanaşmaz. Sagalassoslular çok iyi asker olmalarıyla meşhurdur. Ama bütün bunlar İskender’in büyük bir orduyla ‘İskender Tepesi’ denilen bölgede kanlı çatışmalarla kenti ele geçirmesini engellemez.









Dünyanın ilk güzellik yarışması

Troya - Çanakkale



Troya kraliçesi Hekabe hamileyken bir rüya görür. Kâhinler rüyayı doğacak çocuğun Troya’nın yıkımına sebep olacağına yorar. Bunun üzerine bebek dağa bırakılır. Çobanlar bulup büyütür. O bebek Paris’tir. Paris, Adatepe’de yapılan dünyanın ilk güzellik yarışmasının jüriliğine atanır. Adaylar bilgelik tanrıçası Athena, Zeus’un karısı Hera ve Afrodit’tir. Afrodit, Paris’e rüşvet olarak dünyanın en güzel kadınını vaat eder... O kadın Sparta kralı Menelaos’la evli olan Helen’dir. Helen’i arayan çoban Paris’in oğlu olduğunu anlayan babası ona prenslik verir ve Sparta’ya elçi atar. Orada Helen’le karşılaşır. Ülkesine Helen’i de getirir. Bu fırtınalı aşk, 10 yıl süren Troya Savaşı’na neden olur.



Kusursuzluğun tanrıçasına adandı

Afrodisias-Aydın



Fotoğrafçı Ara Güler bölgede kaybolmuş ve bu tesadüfle keşfedilmiş burası. Tanrıça Afrodit’e adanan kent depremlerden pek çok kez zarar görse de günümüze hatırı sayılır birçok kalıntı ulaşmış. 1961-1990 arasında gün ışığına çıkan Afrodisias 2017’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi. Mermer heykelciliğiyle ünlü kent Afrodit tapınağıyla ve Afrodit adına yapılan törenlerle ünlüymüş. Efsaneye göre babası Uranos’u öldüren Kronos’un denize attığı erkeklik organından ve kanlarından doğan Afrodit güzelliğin ve kusursuzluğun temsilcisi olmuş. ‘Afrodizyak’ın isim annesi de olan Afrodit’i Afrodisias’ı ziyaretinizde daha yakından tanıyabilirsiniz.









Apollon’un gazabından doğan tıp bilimi

Pergamon-İzmir



Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine uzanan kent, sağlık ve şifa merkezi olmuş yıllar boyunca... Tarihteki ilk büyük hastane olan Asklepion’un kurulduğu yer burası. Mitolojiye göre Teselya Kralı’nın kızı Koronis, tanrı Apollon’dan hamile kalmış. Ama kız hamileyken bir yabancıyla da birlikte olmuş. Bunu öğrenen Apollon, kız kardeşi Artemis’i, Koronis’i yakmak üzere görevlendirmiş. Apollon suçu olmayan çocuğunu Koronis’in karnından almış ve yetiştirmesi için at adam Kheiron’a vermiş. Kheiron doğada yaşayan, doğanın sırrına ermiş bir varlıkmış. Şifalı otları çok iyi bilen Kheiron, Asklepios’u usta bir hekim olarak yetiştirmiş. Pergamon’un ünlü Asklepion Tapınağı, işte bu Asklepios’a adanan tapınak.