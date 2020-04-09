Madrid Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Dünyanın birçok ülkesinde ve belirli eyaletlerde Türk Büyükelçilikleri bulunmaktadır. Türk Büyükelçilikleri o bölgede yaşayan Türk vatandaşların belirli işlerini yapmakla görevli kurumlardır. Bunlardan birisi de Madrid Türk Büyükelçiliğidir. İşte, Madrid Türk Büyükelçiliği ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
Madrid Türk Büyükelçiliği İspanya'da bulunan büyükelçiliklerden birisidir. Büyükelçilikler kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bütün Türk Büyükelçilikler Dış İşleri Bakanlığınca koordine edilir.
Madrid Konsolosluğu İspanya ülkesinde yer almaktadır. Görev bölgesi Asturyas, Bask, Ceuta, Melilla, Ekstremadura, Endülüs, Galisya, Kanarya Adaları, Kantabria, Kastilla ve Leon, Kastilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Navarra, Mursiya eyaletleridir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, evlilik, pasaport, askerlik, ölüm ve noter gibi işlemleri Konsolosluklarda yapılmaktadır.
Madrid Türk Başkonsolosluğu Adresi
İspanya'da yer alan Madrid Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: T.C. Madrid Büyükelçiliği, Rafael Calvo, 18 2ºA-B 28010 Madrid
Madrid Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Madrid Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasındadır. Burada işlemler randevu alınarak yapılmaktadır. Madrid Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: + 34 913 103 904
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