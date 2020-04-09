Lyon Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Başkonsoloslukları hemen hemen her ülkede bulunmaktadır. Her konsolosluğun çalışma saatleri iletişim adresleri ve telefon numaraları farklıdır. Yurtdışında yapılacak bazı işlemler Türk Konsolosluklarında yapılmaktadır.

Lyon Konsolosluk

Lyon Konsolosluk toplamda 16 vilayete bakan ve 145 bin vatandaşa hizmet veren bir konsolosluktur. Lyon’un 6. Bölgesinde yer almaktadır. Burada eğitim ataşeliği, din hizmetleri ataşeliği, sosyal güvenlik ve çalışma ataşelikleri alanında hizmet vermektedir.

Lyon Türk Başkonsolosluğu Adresi

Lyon vilayetinde bulunan Türk Başkonsolosluğu adresi bulunmaktadır. Adresi: 87, Rue de Sèze 69006 Lyon - France

Lyon Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Lyon Türk Başkonsolosluğu telefon numarası:+33 (0) 4 72 83 98 40 Lyon Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri ise randevu alım işlemleri için 08:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Randevulu işlemler ise 14:00 ile 16:00 saatleri arasındadır. Konsolosluktan direk bilgi almak için ise 14:00 ile 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.