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Kışın Karadeniz'de kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller
Seyahat
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: İStock, AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Kışın Karadeniz'de kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller

Kışın beyaz örtünün kapladığı Karadeniz'de harika görüntüler ortaya çıkıyor. İşte kışın Karadeniz'de mutlaka uğramanız gereken adresler...

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Harika manzaraya sahip: Abant Gölü / Bolu

Çam ağaçlarıyla çevrili gölün kenarında yürüyüş yapan çift manzaraları, ağır ağır gelip geçen faytonlarla farklı kompozisyonlar çalışabilirsiniz. Gölün kıyısındaki oteller de konaklamadan ve kır kahvaltısı yapmadan dönmeyin. İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlığı da cabası.

Kışın Karadenizde kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller


Çok büyüleyici: Zil Kale / Rize  

Fırtına Vadisi’ne hâkim konuma Trabzon İmparatorluğu döneminde inşa edilen kale etkileyici manzarası, iyi performansta olması ve görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Vadiyle bütünleşen kalenin fotoğrafını geniş açıyla çekerken arka planı farklı tonlara bürünen sık ağaçlar süsleyecek.

Kışın Karadenizde kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller


El değmemiş cennet: Macahel / Artvin

Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi pek bilinmediği için saklı bir cenneti andırıyor. Şimdiden profesyonel ve amatör fotoğrafçılar bölgeye akın etmeye başladı. Vadideki 18 köyün altısı Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Gölleri, şelaleleri, büyüleyici ormanları, geleneksel yemekleri ve güzel insanları ile bambaşka bir yer. Burası özetle dünya üzerinde el değmeden kalmış ender cennetlerden.

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Özgürlüğün tadını çıkarın Kışın Türkiyede karavanla gezilecek rotalar…
Özgürlüğün tadını çıkarın! Kışın Türkiye'de karavanla gezilecek rotalar…

Kartpostallık görüntüler: Erfelek Şelaleleri / Sinop

Çok az kişinin bildiği doğa harikası sıralı 28 şelaleden oluşuyor. Sararan yaprakların arasından metrelerce yukarıdan dökülen şelaleleri doğru enstantane ve diyafram ayarlarıyla fotoğraflayarak kartpostallık görüntüler yakalamak mümkün. Şelale çevresinde mesire alanları ve kamp için uygun alanlar da mevcut.

Kışın Karadenizde kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller


Büyülü orman: Yenice Ormanları / Kastamonu

Ormanda yürüyüşe çıktığınızda yaban hayat ve zengin bitki örtüsü sizi karşılıyor. Güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise mis gibi kokan sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu. Sonbaharda pastel renklerin dans ettiği büyülü bir orman. Sonbaharda gidilecek yerler listesinde kesinlikle bir numarada olmalı…

Kışın Karadenizde kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller


Renk cümbüşü: Küre Dağları / Bartın - Kastamonu

İçinde barındırdığı doğal oluşumlar, endemik bitki türleri, yaban hayatı ve özellikle 129 farklı kuş türüyle öne çıkıyor.  1999’dan beri milli park olan bölgede ağaçların mevsim dönüşünde renkten renge geçişini görmelisiniz. Tam bir renk cümbüşü…

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Kent yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin gizli adresi: Yeşilada
Kent yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin gizli adresi: Yeşilada

Dağa oyulan şaheser: Sümela Manastırı / Trabzon

Hıristiyanlar için önemli bir kutsal merkez olan Sümela, Karanlıkdağ’ın sarp yamacı üzerine oyularak MS 4. yy’da kurulmuş. Tarihi yapının etrafındaki yamaçlar sık ormanlarla çevrili. Manastırı karşınıza alarak asırlara meydan okuyan bu eseri mevsimin renkleriyle birlikte fotoğraflayın.

Kışın Karadenizde kartpostallık fotoğraflar çekeceğiniz güzeller


 

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