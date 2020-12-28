Kent yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin gizli adresi: Yeşilada

“Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi” Neriman Nazikler ise temiz hava alarak, pandemi sürecinde insanlardan uzak durmak için Yeşilada’da yürüyüş tercih ettiklerini ifade etti. Pandeminin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirten Nazikler, “Birçok alışkanlığımızdan fedakarlık etmek zorunda kaldık. Özgürce dışarıya çıkamıyoruz. Arkadaşlarımız ve ailemizle eskisi gibi görüşemiyoruz. Biz de kendimizce insanlardan uzak şekilde temiz hava almaya geldik. İnsanları da kendimizi de tehlikeye düşürmenin anlamı yok” dedi.