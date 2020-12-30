Özgürlüğün tadını çıkarın! Kışın Türkiye'de karavanla gezilecek rotalar…
Karavanla dolaşmak herkesin hayalidir. Ancak bir türlü cesaret edemeyiz ya da uzun yolculuklar gözümüzde büyüdüğünden daha konforlu konaklamaları tercih ederiz. Tam da bu dönemde güvenle yolculuk yapabileceğiniz karavan gezileri gündeme gelmeye başladı. Şimdi sizinle bu eğlenceli rotaları ve doğal güzellikleri paylaşıyoruz.
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1
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İşte kışın karavanla gezilecek güvenli rotalar…
2
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Esenceli Köyü, Ömerli
Esenceli her haliyle güzel, ama kışın bir başka güzel… Masmavi göz yüzünde bulutlara bu kadar yakın olmak için sadece bütçenize göre bir karavan kiralamanız ve yola çıkmanız yeterli. Ormanlık alanın ve geniş arazilerin olduğu Esenceli, kamp tutkunlarınca çok meşhur. Ömerli Gölü'nün yanında bulunan boş arazilerde konaklayabilir, eşsiz göl manzarasında kamp ateşi yakabilirsiniz.
3
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Kuzuyaylası, Kartepe
Kartepe, kışın en uğrak kayak merkezlerinden birine sahip. Ancak kalabalığı sevmiyorsanız, minik bir karavanla, merkeze yakın ancak gözlerden uzak Kuzuyaylası’na ya da civardaki dağlık alanlara kamp kurabilirsiniz.
4
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Maşukiye, Kocaeli
Hem İstanbul’a yakın hem civarda ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz market ve restoranlar var hem de doğanın içinden muhteşem bir rota… Uzun yürüyüşler yapabileceğiniz su kaynağı, kuş sesleri arasında huzurlu bir ortam arayanlar için Aygır Deresi ideal bir yürüyüş alanı olabilir. Ayrıca Sapanca Gölü’ne de çok yakın.
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Kaz dağları, Balıkesir
Diğer bir adı İda dağı olan Kaz Dağları, doğa, uçsuz bucaksız ormanı ve mitolojik hikayeleriyle ünlüdür. Maviyle yeşilin buluştuğu Kaz Dağları’na giden yolda bile konaklamaya değer, eşsiz manzaralara rastlayabilirsiniz. Ayrıca Kaz Dağları Milli Park’ını yürüyüş ve çadır kurmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca karavanınızı kamp yerlerine yakın bölgelere park edip, kamp alanlarından ihtiyaçlarınızı ek bir ücretle karşılayabilirsiniz.
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Kıyıköy, Şile Ağva
Büyükşehir kalabalığından sıkılanlara harika bir alternatif sunan Ağva’nın Kilimli Köyü ve Kıyıköy yakınlarında karavanınızı park edip doğayla iç içe bir haftasonu tatili geçirebilirsiniz. Küçük bir balıkçı kasabası olan Kıyıköy, deniz kenarına kurulmuş sevimli bir yerleşim merkezi. Göl kenarının sessizliği, dalga sesleri eşliğinde çocuklarınızla da güvenli bir şekilde konaklayabileceğiniz bu rotalar, keyifli olmasının yanında ekonomik de…
7
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Longoz Ormanları, İğneada
Kırklareli’nde bulunan İğneada, dünyanın en büyük Longoz Ormanları olarak biliniyor. Burada masmavi bir Karadeniz, yemyeşil bir ormanda huzuru bulabilirsiniz. Ayrıca Milli Park olarak da tescil edilmiş ve 3155 hektarlık dev bir alanı kaplıyor. Mükemmel bir plaj, gizemli mağaralar ve yabani hayatı da gözlemleyebileceğiniz Longoz Ormanları, temiz hava bol gıda mottosuna kesinlikle uyuyor.
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Soğucak Yaylası, Sapanca
Türkiye’de kamp deyince akla gelen ilk yerlerden biri de elbette Sapanca! Kalabalıktan sıkılır gideriz, hafta sonu kahvaltıları için kaçamaklar yaparız, neden kışın karavanla da gidilmesin ki? Mavinin her tonunu hissedebileceğiniz muhteşem manzaralarıyla Sapanca, kış aylarında da sizi bekliyor. Sapanca Gölü yakınlarında kamp yapabileceğiniz bir sürü yayla bölgesi var. Bunlar arasında Soğucak Yaylası, Karagöl Yaylası ve Çiğdem Yaylasını değerlendirebilirsiniz. Ancak bu yaylalar merkeze biraz uzak olduğu için, ihtiyaçlarını önceden temin etmeniz gerekiyor.
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Saros Körfezi, Keşan
Saros bölgesinde, Erikli, Yayla veya diğer sahillerde de karavanınızla rahatlıkla dolaşabilir, denizin ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Normalde çok kalabalık olan tatil mekanları arasında yer alan Saros Körfezi, yılın bu zamanlarında hafta sonu kaçamakları için en ideali.
10
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Terkos Gölü, Durusu
Hem İstanbul’un içinde hem de doğanın… Terkos Gölü, kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz, İstanbul’a bir saat kadar uzaklıkta yer alıyor. Çevrede istediğiniz kadar market olanağı var. Ayrıca dilediğinizde göl manzarasından uzaklaşıp, Karaburun Sahili’ne inebilirsiniz. Sahil kenarında da balıkçı teknelerinden günlük taze balıkları alabilir, deniz kenarında mangal yapabilirsiniz. Tabii ki Karadeniz kıyılarından gelen bu sert rüzgâra karşı sıkı giyinmeyi ve ısınma önlemlerinizi almayı unutmayın.
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Kaçkar Yaylaları, Rize
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2400 metre yüksekliğindeki bu devasa yayla, karavanla uzun yol yapmak isteyenlerin kesinlikle rotasında olmayı hak ediyor. Güzergah üzerinde yer alan Fırtına Deresi ve Kaçkar Şelalesi de ayrıca görülmeye değer güzellikler arasında… Kaçkar yaylası doğasıyla, tarihi taş evleriyle, adeta gezginleri büyülüyor. Yaylaya ulaşmak için yakınlarına arabanızı park edip, patika yollardan uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.
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Göreme, Nevşehir
Nevşehir’in kartpostallık manzarası, tarihi yapıları ve sıcak halkı, burayı her yıl görülmeye değer kılıyor. Temiz hava ve oksijeni bolca içinize çekebileceğiniz Göreme’de karavanla konaklayabilir, dilediğinizde merkeze inerek lezzetli yemeklerin tadına bakabilir, tarihi geziler yapabilirsiniz.
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Yedigöller / Bolu
Yedigöller yaz- kış turizmin en yoğun olduğu bölgelerimizden biri. Kış aylarında da özellikle Deringöl’ün kenarına karavanınızı park edebilir ve diğer göllere yürüyüşe çıkabilirsiniz. Oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin olduğu bölgede sadece akşam saatlerinde mangal ve ateş yakmaya izin veriliyor.