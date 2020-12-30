Özgürlüğün tadını çıkarın! Kışın Türkiye'de karavanla gezilecek rotalar…

Soğucak Yaylası, Sapanca Türkiye’de kamp deyince akla gelen ilk yerlerden biri de elbette Sapanca! Kalabalıktan sıkılır gideriz, hafta sonu kahvaltıları için kaçamaklar yaparız, neden kışın karavanla da gidilmesin ki? Mavinin her tonunu hissedebileceğiniz muhteşem manzaralarıyla Sapanca, kış aylarında da sizi bekliyor. Sapanca Gölü yakınlarında kamp yapabileceğiniz bir sürü yayla bölgesi var. Bunlar arasında Soğucak Yaylası, Karagöl Yaylası ve Çiğdem Yaylasını değerlendirebilirsiniz. Ancak bu yaylalar merkeze biraz uzak olduğu için, ihtiyaçlarını önceden temin etmeniz gerekiyor.