Kılıç Ali Paşa Camii Nerede? Kılıç Ali Paşa Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Kılıç Ali Paşa Camii Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camii olarak da bilinmektedir. Osmanlı döneminde inşa edilen Kılıç Ali Paşa Camii Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden birisidir.

Kılıç Ali Paşa Camii Hakkında Bilgi

Kılıç Ali Paşa Camii Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan bir camidir. Cami günümüzde hala ibadethane olarak kullanılmaktadır. Cami çevresinde hamam ve türbeler de bulunmaktadır. Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'da ziyaret edilen Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Tarih severlerin ziyaret ettiği tarihi camilerin başında yer alan Kılıç Ali Paşa Camii birkaç kez de restorasyona uğramış bir tarihi camidir.

Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'un en ünlü tarihi yapılarından olan Ayasofya ile de benzerlik gösteren bir tarihi camidir. Bu yüzden Kılıç Ali Paşa Camii için küçük Ayasofya olarak da denilmektedir. Her sezon hem yabancı hem de yerli turistlerin akımına uğramaktadır.

Kılıç Ali Paşa Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'un Tophane semtinde bulunan bir camidir.

Kılıç Ali Paşa Camii Tarihi

Kılıç Ali Paşa Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde 1580 yılında inşa edilmiş olan bir camidir. Camii Hicri takvime göre 988 yılında inşa edilmiştir. Caminin yapımında taş toprak ve bolca moloz kullanılmıştır. Kılıç Ali Paşa Camiinin aynı zamanda bir de hikayesi bulunmaktadır. Kılıç Ali Paşa Camii 16. yüzyılda inşa edilmiş olan ve günümüze kadar bütün orijinalliği ile gelmeyi başarmış olan nadir camiler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı tarihi bir öneme de sahip camidir.

Kılıç Ali Paşa Camii Özellikleri

- Tophane çeşmesi ile uyumlu olan bir camidir.

- Caminin mihrabı dışarıya taşırılmış vaziyettedir.

- Cami avlusunda bir adette şadırvan bulunmaktadır.

- Yapımında taş tuğla ve topraktan yararlanılmıştır.

- Caminin 4 tane minaresi bulunmaktadır.

Kılıç Ali Paşa Camii Hikayesi

Dönemin Osmanlı imparatorluğunun başında 3. Murat yer almaktaydı. Bir cami yaptırmak isteyen Kılıç Ali Paşa dönemin sultanından yardım ister. Kılıç Ali Paşa bir Kaptan-ı Derya olduğundan ötürü Sultan 3. Murat, Ali Paşa'ya denizin üzerine bir cami yapması gerektiğini söyler. Sultanın bu isteğini memnuniyetle yerine getirmek isteyen Kılıç Ali Paşa bu isteği gerçekleştirmek için dönemin en iyi mimarlarından olan Mimar Sinan'ın yanına gider. Mimar Sinan'a Sultan'ın denizin üzerine bir cami istediğini söyler.

Mimar Sinan Ali Paşa ile anlaşır. Birlikte Tophane'ye giderler. Tophane'de rıhtım kenarına taş moloz ve toprak yığarak caminin inşasına başlarlar. Bu şekilde Kılıç Ali Paşa Camii inşa edilir ve adını Kılıç Ali Paşa'dan alır. Rıhtımın üzerine yapılmış olan ilk cami olarak tarihte ki yerini alan Kılıç Ali Paşa Camii günümüze dek gelir.

Kılıç Ali Paşa Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Kılıç Ali Paşa Camii'nin mimarı ünlü Mimar Sinan'dır. Bu cami Mimar Sinan ve Kılıç Ali Paşa ile birlikte Sultan'ın emri ile birlikte yapılmıştır.