Kayseri Kalesi Nerede? Kayseri Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kayseri ilinde bulunan Kayseri Kalesi, Bizans Dönemine kadar dayanmaktadır. Kalenin şimdiki halini almasında ise Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat’ın etkileri büyüktür.

Kayseri Kalesi Nerede?

Kayseri Kalesi, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer almaktadır. Melikgazi ilçesinin tam merkezinde bulunan kale Cumhuriyet Mahallesinde ziyaretçilerini beklemektedir. Şehir için bir kültür ve tarih sembolü olan bu kale, 1224 yılında şimdiki halini alarak, Kayseri’nin en önemli kültür mirası haline gelmiştir.

Kayseri Kalesi Tarihi

Kayseri Kalesi'ne ait net bir tarih vermek zordur. Fakat kalede yapılan araştırmalar sonucunda kale içerisinde M.S. 3 yüzyılda İmparator Gordianus zamanına ait olan sikkeler ele geçirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Kayseri Kalesinin çok eski zamanlarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Genel bilgiler doğrultusunda ise kalenin Romalılar döneminden başlayarak Bizanslılar, Selçuklular, Karamaoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanlılara kadar uzandığı bilinmektedir. Kale her ne kadar eski zamanlara dayanıyor olsa da kalenin günümüzdeki halini almasında Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat’ın katkıları büyüktür. Kayseri Kalesi'nin şimdiki halini 1224 tarihinde Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat yaptırmıştır.

Kayseri Kalesinin Özellikleri

Kayseri Kalesi birkaç bölümden oluşmaktadır. Kalede bulunan bölümler şu şekildedir;

- İç Kale,

- Dış Kale,

- Burçlar,

- Surlar

Günümüzde Kayseri Kalesi’nin bir bölümü restore edilmiş şekilde olup, tarihi yapısını korumaktadır. Ülkemizin önemli kalelerinden birisi olan Kayseri Kalesi, tarihsel anlamda da önemli bir yere sahiptir. Kayseri Kalesi'nin özellikle iç ve dış surları gerekli restorasyonu yaşamış olup, bu kısımların az bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Kalede bulunan dış kale kısmı, kale içerisinde geniş bir alana sahiptir. İç kale ise daha çok müstakil bir yapı halinde kalmıştır.

Kayseri Kalesi Hakkında Bilgi

Kayseri Surları edinilen bilgilere göre 3. yüzyıl ortasında yapılmış, 6. yüzyıl ortasında ise yeniden tamir edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre surların Bizans dönemine ait olduğu konusu oldukça fazladır. Dış kale kısmı, toplamda 2 adet iç kaleden meydana gelmektedir. Dış kale ve kalenin şehir surlarının günümüze kadar sadece bir kısmı ulaşmıştır. Surların büyük bölümü ise tamamen tahrip edilerek yok olmuştur. Dış kale bölümü, kalenin yapılışında savunma gayesi ve tonoz ile kemerlerle yüksek şekilde inşa edilmiştir.