Kadıkalesi Kuşadası turizmine kazandırılacak

KadıkalesiKuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nü ziyaret etti. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Suvari’ye ziyareti sırasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Filiz Yılmaz eşlik etti. Kuşadası’nın güneyinde yer alan Kadıkalesi Höyüğü’nde 2001 yılından bu yana devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, daha sonra kazı ekibi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.









Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’ndeki bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi,ilçemizin en değerli tarihsel ve kültürel hazinelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda bölge tarihinin gün yüzüne çıkarılması açısından Kadıkalesi'ndeki kazı büyük önem taşıyor.



Kadıkalesi’ni en kısa sürede Kuşadası turizmine kazandıracağız” dedi.

Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ise “Burası, Pre-Protohistorik, Bizans ve Osmanlı dönemi yapılaşmalarını barındıran bir yerleşim merkezi. Bu nedenle bizim için çok önemli. Kazı çalışmalarına bu yıl da destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.