Hunat Hatun Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Hunat Hatun Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dönemin mimari özelliklerini bünyesinde barındıran medrese, mutlaka görülmesi gereken bir eserdir. Selçuklu Mimarisinin özelliklerini taşır.



Hunat Hatun Medresesi Nerede?



Hunat Hatun Medresesi, Türkiye’nin Kayseri ilinde bulunmaktadır. Kayseri pek çok güzelliğin yanında tarihi eserlere de ev sahipliği yapmaktadır. Hunat Han medresesi de bu eserlerden bir tanesidir. Medresenin adresi ise Seyyid Burhanettin Bulvarı. Melikgazi semti olarak bilinmektedir.



Hunat Hatun Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Medreseyi ziyaret etmek isteyenlerin Kayseri’ye gelmesi gerekmektedir. Kayseri’ye kendi aracınızla gelebilirsiniz. İstanbul –Kayseri arası 785 km uzaklıktadır. Kayseri – Ankara arası ise 330km olarak bilinmektedir. Bunun duşunda Kayseri’ye havayolu ile ulaşmak mümkündür. Kayseri’ye Türkiye’nin pek çok ilinden de otobüs firmaları gitmektedir.



Hunat Hatun Medresesi Tarihi



Hunat Hatun Medresesi 1238 yılında inşa edilmiştir. 1 Alaaddin Keykubat’ın eşi Mahperi Hunat Hatun yaptırmıştır. Bu yapı içerisinde pek çok farklı yapı yer almaktadır. Külliye, medrese, cami, hamam ve türbe ile kombine bir yapıdır. Burası Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bitki desenleri, geometrik şekiller bulunmaktadır.



Gıyasettin Keyhüsrev’ın kız kardeşi olan Gevher Nesibe Hatun’un ölümü üzerine şifahane yapılmıştır. 1238 yılında ise cami ve külliye inşası yapılmıştır. Gelen herkesi kendine hayran bırakan mimari bir yapıdır. Külliyede bulunan cami minaresi ise 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin dikdörtgen biçiminde olan medrese kısmı ise Kayseri Etnografya Müzesi’ne tahsis edilmiştir.



Külliye kısmında bir hamam bulunmaktadır ve bu hamam çifte hamam olarak adlandırılmıştır. Hamamın kubbe kısmı ise tuğladan yapılmıştır. Bir restorasyon sorasında ise hamamın çinileri keşfedilmiştir. Buradaki ana yapı ise camisidir. Cami mihraba paralel bir şekilde inşa edilmiştir.



Hunat Hatun Medresesi Özellikleri Hakkında Bilgi



Yapının Hunat Hatun Medresesi dışarıdan bakıldığında kale gibi görünür. Fakat zamanla yapı tahribata uğramıştır. Burç kısımları yıkılmıştır. Medrese açık bir avluya inşa edilmiştir. Aynı zamanda iki eyvanlı ve tek katlı bir yapıdır. Medresenin iç kısmında ise geometrik süslemeler bulunmaktadır.

Medresenin mimari yapısı oldukça güzeldir. Medrese doğu ve batı yönüne inşa edilmiştir.



Yapı dikdörtgen şeklindedir. Yapının avlusu, batı, kuzey ve güney yönünü dolaşan sivri kemerlere sahiptir. Doğuda yazlık ders yeri ve hemen yanında ise kışlık derslik yer almaktadır. Kışlık bölümde ise fenerler bulunmaktadır. Mescit de bulunmaktadır ve mescit giriş eyvanının hemen sağında yer alır.



Tıpkı camide olduğu gibi medresede de köşelerde ve duvarlarda destek kuleleri yer almaktadır. Bu kulelerin kuzey köşede olanı şekil olarak prizmatik bir yapıdadır. Diğerleri ise silindirik yapıda inşa edilmiştir.



Buranın yapılışı ile ilgili tam bir tarih verilememektedir. Fakat yapının şekline bakıldığı zaman buranın camiden önce yapıldığı düşünülmektedir. Yapıda bulunan eyvanın ise medreseye sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Bunu da yapı içinde yapılan genişletme izlerine bakarak söylemek mümkün olmaktadır.



Eyvanın önünde yer alan tonoz ise yükseklik ve genişlik sebebiyle yıkılmıştır. Daha sonrada tekrardan yapılmamıştır. Medresede yer alan bazı süslemeler ise zaman içerisinde yıpranmıştır. Binadaki yağmur sularını dışarıya akıtmaya yarayan taş oluklar bulunur. Bu oluklarda aslan başı şeklinde yapılmıştır.



Damın etrafı ise askerlerin sığındıkları yerler ile çevrilmiştir. Yapının mimarisi Selçuklu Mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. Binayı şu anda Etnografya Müzesi kullanmaktadır. Yapının çeşitli bölümleri zaman içerisinde tadilat yapılmıştır. Medresenin damında yapılan tadilat ile toprak alınmıştır. Bunun yerine ise beton ve mozaik uygulaması getirilmiştir.