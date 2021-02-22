Howland Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Howland Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İnsanlar Pasifik Okyanusunda yer alan bir ada olarak lanse edildiğinde Howland Adasını turistik bir yer olarak hayal etmektedir. Ancak turizm ile hiç alakası olmayan bir yerdir. Adada yer alan bazı kalıntılar eskiden kullanıldığına ilişkin ipucu verse de madencilik dışında bir kullanımı olmamıştır.

Howland Adası Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri toprağı olarak bilinen adanın herhangi bir örgütlü tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Issız bir mercan adası olarak bilinen adanın havadan görünüşü muza benzemektedir. Howland Adası doğal hayatı koruma adına ABD İçişleri Bakanlığının idaresinde olup yerleşime kapalı olarak yönetilmektedir. Ada da herhangi bir ekonomik faaliyet bulunmamaktadır. Amelia Earhart'ın 1937’de uçakla yapmayı düşündüğü dünya turunda kaybolup erişemediği ada olarak da bilinmektedir.

Howland Adası Tarihi

Howland 19. Yüzyılın ilk yarısın da balina avcılığı döneminde keşfedilen bir adadır. Adada bulunan kalıntılar önceleri Polinezyalıların bulunduğunu göstermektedir. 1856 yılında çıkarılan Guano Yasasına istinaden guano madenciliği için 1857 yılında talep edilmiştir. Howland Adası'dan 85.000 ila 100.000 ton arasında guano çıkarıldığı belirtilmektedir.

Guano madenciliği durdurulduktan sonra, 1935 yılına kadar herhangi bir ziyarete maruz kalmamıştır. 1935 yılında Koloni Dönemi'nde askeri personel ve Kamehameha Okulları mezunlarının yerleştirildiği görülmektedir. bu kapsamda ada kolonileştirme amaçlarına hizmet etmek için kullanılmıştır.

Howland Adası Nerede

Büyük Okyanus’ta yer alan Howland Adası okyanusun ortasından geçen ekvatora yakın bir yerde yer almaktadır. Ekvatorun kuzeyine düşen ve Honolulu'ya takribi 3.100 km uzaklıkta bulunan Howland ıssız bir adadır. Honolulu’nun güneybatısına düşen bu ada Avustralya ile Hawaii’nin hemen hemen tam ortasındadır. Howland Adası’nın Hawaii’ye uzaklığı 1.938 mildir.

Howland Adasına Nasıl Gidilir

Öncelikle belirtmek gerekir ki adaya herkesin gitmesine müsaade yoktur. Ancak ABD İçişleri Bakanlığından izin alarak gidilebilmektedir. Howland Adası’nda herhangi bir liman mevcut değildir. Ayrıca Adada bulunan mercan kayalıkları adaya yanaşmayı düşünen gemiler açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Ancak adanın batı tarafındaki kıyısında teknelerin yanaşabildiği sadece bir nokta yer almaktadır. Diğer yandan uçak ile de erişim sağlanabilmektedir.

Howland Adası Gezilecek Yerler

Howland Adası’nda herhangi bir turistik faaliyet olmadığı gibi ekonomik bir yaşam da yoktur. Bölge yerleşime kapalı tutulmaktadır. Howland Adası ancak bilim insanlarının ve araştırmacıların ziyaretine açık bulunmaktadır. Yaban hayatı koruma çerçevesinde adaya girişler izne tabi tutulmaktadır. İzinler Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Howland Adası Konaklama Şartları

Ada zaten kullanıma kapalı olduğu için bir konaklama imkânı da bulunmamaktadır. Adayı sadece bilim insanları ve araştırmacıların kullanımına müsaade edildiğinden onlar kendileri konaklama sorununu çözmektedirler. Sonuç olarak turistik amaçla kullanımı mümkün olamamaktadır.

Howland Adası Özellikleri

Adayı popüler yapan en önemli olay 1937'de Amelia Earhart’ın uçakla dünya turu yapabilmesi için kullanılmasıdır. Bu çerçevede Howland Adası’na bir uçak pisti inşa edilmiştir. Amelia Earhart’ın dünya turu sırasında bu piste inerek yakıt ikmali yapması planlanmıştı. Ancak bu gerçekleşememiştir. Amelia Earhart’ın uçağı kaybolmuştur.

Howland Adası 1.84 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Adanın6.4 kilometrelik kıyı bandı bulunmaktadır. Bu ölçüler onun ne kadar küçük olduğunu göstermektedir. Kuzeyden güneye doğru bir muz gibi uzanmaktadır.

Ekvator ikliminin hakim olduğu adada yağmura pek rastlanmamaktadır. Diğer yandan yakıcı bir güneş altındadır. Ancak doğu tarafından devamlı esmekte olan rüzgârlar adanın iklimini çok olmasa da ılıman yapmaktadır. Ada alçak bir yüzeye sahip olup kumla kaplıdır. Adanın en yüksek yeri altı metredir. Adanın ortasında bulunan bu tepe hafif bir çıkıntı gibi durmaktadır. Mercan kayalıklarının çevrelediği ada ıssız bir görünüme sahiptir.