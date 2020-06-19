Hindistan'ın şehirleri neler? Hindistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Hindistan Dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Ülkenin nüfusu itibari ile Çin’den önce en yoğun nüfusu oluşturmaktadır. Coğrafi konum olarak Güney Asya'da yer alan ülkenin resmi adı ise Hindistan Cumhuriyeti'dir. Hindistan Cumhuriyeti'nin resmi para birimi ise Hindistan Rupisi'dir. Hindistan'ın iki tane resmi dili bulunmaktadır. Hintçe ve İngilizce ülkenin resmi dilleridir. Federal bir cumhuriyet ile yönetilen ülke insani gelişme endeksi bakımından orta gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Hindistan toplam 28 eyalete bölünmüş olan bir ülkedir.

Hindistan'da en yaygın din Hinduizm'dir. Hinduizmden sonra ise en yaygın din ülkede İslam’dır. Ülkede yer yer Hristiyanlıkta hakimdir. Hristiyanlık ise ülkenin güney kesiminde yer almaktadır. Hindistan Dünya'nın en büyük on ikinci ekonomisine sahip bir ülkedir. Ülkede üretim Asya ülkelerine kıyasla bir hayli fazladır. Hindistan nüfusu milyarı aşmış olan iki ülkeden biridir. Dünya'da iki Çin ve Hindistan'ın nüfusu milyarı geçmiş durumdadır. Ülke uzun zamandan beridir Birleşik Krallığın hakimiyesi altında olan bir ülke idi. Birleşik Krallığın himayesinden 1947 yılında ayrılan ülke 1950 yılında ise cumhuriyeti ilan etmiştir.

Hindistan'ın ismi ise Farsçadan gelmektedir. Farsçada ilk kez bu bölgeye Hindus denilmiştir. Hindistan uzun yıllar boyunca İngiltere himayesi altında kaldığından dolayı ülkede trafik sol taraftan akmaktadır. Ülkede yer yer İngiliz kültürüne dair izlere de rastlamak mümkündür. Hindistan Dünya'nın en hızlı gelişen ekonomisine sahiptir. 1991 yılında yapılan yeni inkılaplar nedeni ile Hindistan ekonomisi hızlı bir gelişme göstermiştir. Pakistan, Çin, Nepal, Butan, Bangladeş ve Myanmar Hindistan'ın komşu ülkeleri arasında yer almaktadırlar.

Hindistan'ın Şehirleri Neler?

- Mumbai

- Varanasi

- Jaipur

- Agra

- Kalküta

- Chennai

- Yeni Delhi

- Jodhpur

- Haydarabad

- Bangalore

- Amhedabah

- Amritsar

- Bikaner

- Maisur

- Nashik

- Koçi

- Allahabad

- Lucknow

- Chandigarh

- Bhubaneswar

- Ranchi

- Bhopal

- Patna

- Thiruvavanthapuram

- Jabalpur

- Guwahati

- Dehra Dun

- Raipur

- Pune

- Rishikesh

- Kanpur

- Evrengabad

- Visakhapatnam

- Nagpur

- Madurai

- Kolhapur

- Cimbatore

- Vadodara

- Navi Mumbai

- Cemşidpur

- Ghaziabad

- Faridabad

- Ludhiana

- Indore

- Vijayawada

- Gwailor

- Rajkot

- Ajmer

- Hubili

- Bhavnagar

- Solapur

Hindistan'ın Başkenti Neresidir?

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir. Yeni Delhi toplam nüfusu ile Asya'nın en kalabalık şehirlerinden birisidir. Yeni Delhi'nin toplam nüfusu 21 milyondur. Britanya hakimiyeti altında iken de yine bu şehir başkent olarak devam etmekteydi. Daha sonra Hindistan Britanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra başkent olarak kalmıştır. Yeni Delhi ülkemizden de Ankara şehri ile kardeş olan bir şehridir. Yeni Delhi Dünya'nın en hızlı büyüyen şehirleri arasındadır.

Hindistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Hindistan'ın toplam nüfusu 1.3 milyardır.

Hindistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Hindistan'ın toplam yüzölçümü 3.287.000 kilometre karedir.

Hindistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Hindistan'ın uluslararası telefon kodu +91'dir.

Hindistan'ın Posta Kodu Nedir?

Hindistan'ın posta kodu 000000, 1000001 ve 1000002'dir.