Hacı Bayram Camii Nerede? Hacı Bayram Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Hacı Bayram Camii Türkiye'de yer alan en tarihi camiler arasında yer almaktadır. Camiinin yapım yılı Osmanlı imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Hacı Bayram Camii her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Günümüzde hala ibadethane olarak bu cami kullanılmaktadır. Hacı Bayram Camii zamanla kapasitesi de arttırılmış olan camiler arasında yer almaktadır.

Hacı Bayram Camii Hakkında Bilgi

Hacı Bayram Camii Ogüst tapınağı yakınlarına inşa edilmiş olan bir camiidir. Osmanlı imparatorluğu döneminde inşa edilmiş olan cami günümüzde hala etkindir. Hacı Bayram Camii adını ise yakınlarında bulunan Hacı Bayram Türbesinden almıştır. Hacı Bayram Camii kare planlı bir şekilde inşa edilmiş olan yapımında ise kiremit ve tuğla kullanılmış bir tarihi camidir. Bu caminin sadece bir adet minaresi bulunmaktadır.

Hacı Bayram Camii tarihte çeşitli zaman diliminde onarılmış ve tahrip olmuş yerleri yeniden inşa edilmiştir. Cami son olarak ise 1940 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafından restore edilmiştir ve günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Hacı Bayram Camii kapasitesi 6 bin kişidir. Aynı anda altı bin kişi camide ibadet yapabilmektedir. Hacı Bayram Camii Ankara'nın kutsal mekanlarından biri olarak bilinmektedir. Camii kapasitesi 2010 yılında yapılan çalışmalar ile birlikte bugünkü kapasitesini almıştır.

Hacı Bayram Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Hacı Bayram Camii Ankara'nın Ulus ilçesinde yer almaktadır. Ulus ilçesinin Altındağ mahallesinde bulunur. Hacı Bayram Camii'ne özel araçlarla veya şehrin içinde yer alan otobüs durakları vasıtası ile direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hacı Bayram Camii Tarihi

Ogüst tapınağı bitişiğinde yer alan Hacı Bayram Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Hacı Bayram Camii 1427 yılında inşa edilmiştir. Cami Hicri takvime göre ise 831 yılında inşa edilmiştir. Caminin yapılması yaklaşık olarak 1 yıl sürmüştür. Hacı Bayram Camii on yedinci yüzyıl da inşa edilmiş olan camilerin karakteristik özelliğini taşıyan ve mimari açıdan da bu camilere benzeyen bir camidir. Camii adını ise Hacı Bayram Veli türbesinden aldığı bilinmektedir. Caminin yaklaşık olarak 600 yıllık bir tarihi bulunmaktadır.

Hacı Bayram Camii Özellikleri

- Camiinin güney yamacına bakan kısmında süslemeli motifler ile birlikte kelime-i tevhid yazısı bulunmaktadır.

- Hacı Bayram Camii tek minerali olan bir camidir.

- Caminin alt pencereleri dikdörtgen bir biçimde inşa edilmiştir.

- Caminin yapımında Kütahya çinileri de kullanılmıştır.

- Cami ahşap üzerine nakışlı bir şekilde boyamalı ve süslemeli motifler bulunmaktadır.

- Cami mihrabında ise Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan sureler bulunmaktadır.

- Hacı Bayram Camii iç mekanı bir ahşap ile örtülü şeklinde inşa edilmiştir.

- Son derecede sade bir görünüme sahiptir.

- Camiinin ön kısmı için yapımında mermerler kullanılmıştır.

- Cami avlusunda ise iki tane türbe bulunmaktadır.

- Tavanda ise bir takım çiçek desenleri ustalık ile birlikte titizlikle işlenerek süslenmiştir.

Hacı Bayram Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Hacı Bayram Camii'nin mimarı Mehmet Bey'dir. Camii mimar Mehmet Bey tarafından inşa edilmiştir.