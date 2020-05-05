Gizemlerini koruyan Nazi tünelleri

Tarihçilerin ortaya attığı varsayımlar arasında; tünellerin yeraltı fabrikaları olarak tasarlandığı, askeri mühimmat üretimi ve cephanelik amaçlı yapıldıkları da ortaya atılıyor. Belirsizliğin nedeni, yapıma ilişkin dökümanlara hala ulaşılamaması. Riese Projesi sadece tünelleri değil, Owl (Baykuş) Dağlarındaki 7 yeraltı yapısından oluşan bir inşa çalışmasını içeriyordu. Bunlar arasında, birbirine paralel uzanan üç de tünel yer alıyordu.







Her biri 500 metreden uzun olan bu tünellerin yapımı sırasında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden getirilen onbinlerce kişi çalıştırıldı, bunlardan binlercesi ağır koşullardan dolayı hayatını kaybetti. Hiçbir tam anlamıyla tamamlanamayan tünellerin çökmemesi için beton güçlendiriciler kullanıldı. Tünel kazma ilerlemesi yavaş olmasının nedeniyse Baykuş Dağları'nın yapısının sert gnayslardan oluşmasıydı.







Hatta Nisan 1944'te, projenin ilerlemesinden memnun olmayan Adolf Hitler, toplama kamplarındaki mahkumların buraya gönderilmesi talimatını vermişti. Bu emir sonrasında, çoğu Auschwitz toplama kampından 13 binden fazla Yahudi mahkum bölgeye götürüldü, ağır iş koşullarına dayanamayarak çoğu yaşamını yitirdi. Günümüzde bir 'anma mekanı' olarak ziyarete açılan tüneller, gezenlere o dönemin atmosferini hissettirmek için görsel ve işitsel efektlerle zenginleştirilmiş durumda. Tüneller, Rzeczka ve Walim köyleri arasındaki sınırda yer alıyor.