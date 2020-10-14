Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor

'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL' İzmir'den gelen Serkan Selmanoğlu, "Vakti zamanında bir takım önlemler alınsaydı kapatılmak zorunda kalınmazdı. Hiçbir şey için geç değil. Kapatıldığı zaman doğa kendi kendini yeniliyorsa tamam. Ama kapandıktan sonra da aynı kalacaksa kapatılması bir şey ifade etmiyor. Pek manalı bulmuyorum ama doğa bilimciler daha iyi bilirler" diye konuştu.