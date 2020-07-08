Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde şaşırtan değişiklikler... Zirvedeki ülke ve Türkiye'nin yeri şaşırttı

LİSTENİN 7'NCİ SIRASINDA BEŞ ÜLKE BULUNUYOR İlki İsviçre... Denizin mavisini göremeseniz de, doğanın yeşilliği, tabiatın güzelliği alıp götürüyor sizi. Dağların ve vadilerin bir araya gelmesiyle oluşan o tablo gibi güzel görüntü, insanı uzaklara götürmeye yetiyor. Ülkenin yüzde 60’lık kısmını çevreleyen Alpler, ziyaretçilere her mevsim ayrı bir manzara sunuyor. Batı Avrupa’da bulunan bu masalsı ülke aynı zamanda mimarileri ve zengin mirası ile dikkat çeken tarihi şehirlere ev sahipliği yapıyor. Hayatın yavaş aktığı huzur durağı Cenevre, yaşam kalitesi ile insanı kendine çeken Zürih, tabii güzelliklerin ana vatanı Bern ve gotik yapıları ile puslu havasıyla bir ahenk yakalayan Basel şehirleri İsviçre’nin en rağbet gören kentleri arasında yer alıyor. Bu şehirler tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yanı sıra etkinlikleriyle de farklı deneyimler sunuyor. İsviçre’yi özel yapan yalnızca bunlar değil; çikolatanın ve peynirin ana vatanı olan bu ülkenin yemekleri de ona ün veren detaylar arasında yer alıyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 185.