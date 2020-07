Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde şaşırtan değişiklikler... Zirvedeki ülke ve Türkiye'nin yeri şaşırttı

LİSTENİN 8'İNCİ SIRASINDA DÖRT ÜLKE BULUNUYOR Sekizinciliği dört ülke paylaşıyor. İlki Malta...Akdeniz’ in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumu, dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip oluşu ve yıl boyunca ılıman iklimi ile tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Malta büyük bir tarihi zenginliğe sahip. Son zamanlarda Games of Thrones dizisiyle ünlenen ve oldukça fazla turist çeken Malta adasına ayak bastığınız an sıcacık atmosferiyle adadaki huzuru hemen hissedeceksiniz ve sanki burada yıllardır yaşıyormuşcasına adaya hemen ısınacaksınız. Malta'da vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.