Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde şaşırtan değişiklikler... Zirvedeki ülke ve Türkiye'nin yeri şaşırttı
Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Listede sürpriz değişiklikler var. Özellikle Türkiye'nin yeri şaşırttı...
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1
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10- MACARİSTAN
Macaristan'ta Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri olan Budapeşte her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ülke sanat, tasarım, mutfak açısından oldukça iyi... Tekstil ve moda sektörü gelişmiş. Özellikle Budapeşte eski Doğu Bloku başkentleri arasında en çok Michelin yıldızlı restorana sahip. Buna turistleri buraya çekmek için başlı başına bir sebep... Ülke listede 10’uncu sırada yer alıyor. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 182.
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9- KANADA ve AVUSTRALYA
Birçok doğal güzelliğin yanı sıra Kanada’da pek farklı kültürler bulunuyor. Her mevsim turist çeken Kanada gelenlerin mutlu ayrılmasını da sağlıyor. Festivaller, tarihi yerler, doğal güzellikler ile insanlara asla doyamadıkları bir tatil yaşattığı kesin. Listede dokuzuncu sırada yer alıyor. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 183.
3
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Dokuzunculuğu paylaşan bir diğer ülke ise Avustralya... Avustralya Okyanusya kıtasının en popüler ülkelerinden biri. Ülkeye her yıl milyonlarca turist ziyaret etmekte. Avustralya'da pek çok ünlü meydan ve şehir bulunuyor. Ülke aynı zamanda doğal güzellik bakımından da zengin bir ülke... Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 183.
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LİSTENİN 8'İNCİ SIRASINDA DÖRT ÜLKE BULUNUYOR
Sekizinciliği dört ülke paylaşıyor. İlki Malta...Akdeniz’ in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumu, dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip oluşu ve yıl boyunca ılıman iklimi ile tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Malta büyük bir tarihi zenginliğe sahip. Son zamanlarda Games of Thrones dizisiyle ünlenen ve oldukça fazla turist çeken Malta adasına ayak bastığınız an sıcacık atmosferiyle adadaki huzuru hemen hissedeceksiniz ve sanki burada yıllardır yaşıyormuşcasına adaya hemen ısınacaksınız. Malta'da vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.
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Bir diğer ülke ise Çekya... Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.
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Dokuzunculuğu paylaşan üçüncü ülkeyse Yeni Zelanda... Farklı, çoğunlukla eşsiz manzara ve vahşi yaşamla donatılmış, uzak ve jeolojik açıdan dinamik bir ülke... Özellikle Waipoua ve Te Urewera'nın eski ormanları, Adalar Körfezi ve Coromandel'deki kıyı tatil beldeleri ve Kuzey Adası oldukça turist ağırlıyor. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.
7
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Sekizinciliği paylaşan son ülke ise Komşu Yunanistan... Muhteşem plajları, sevimli kasabaları, lezzetli yemekleriyle uzun yıllardır Yunan Adaları her yıl hem Türkiye’den hem de dünyadan birçok turist tarafından tercih ediliyor. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.
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LİSTENİN 7'NCİ SIRASINDA BEŞ ÜLKE BULUNUYOR
İlki İsviçre... Denizin mavisini göremeseniz de, doğanın yeşilliği, tabiatın güzelliği alıp götürüyor sizi. Dağların ve vadilerin bir araya gelmesiyle oluşan o tablo gibi güzel görüntü, insanı uzaklara götürmeye yetiyor. Ülkenin yüzde 60’lık kısmını çevreleyen Alpler, ziyaretçilere her mevsim ayrı bir manzara sunuyor. Batı Avrupa’da bulunan bu masalsı ülke aynı zamanda mimarileri ve zengin mirası ile dikkat çeken tarihi şehirlere ev sahipliği yapıyor. Hayatın yavaş aktığı huzur durağı Cenevre, yaşam kalitesi ile insanı kendine çeken Zürih, tabii güzelliklerin ana vatanı Bern ve gotik yapıları ile puslu havasıyla bir ahenk yakalayan Basel şehirleri İsviçre’nin en rağbet gören kentleri arasında yer alıyor. Bu şehirler tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yanı sıra etkinlikleriyle de farklı deneyimler sunuyor. İsviçre’yi özel yapan yalnızca bunlar değil; çikolatanın ve peynirin ana vatanı olan bu ülkenin yemekleri de ona ün veren detaylar arasında yer alıyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 185.
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Federal Parlamenter monarşi ile yönetilen ve Batı Avrupa'da yer alan Belçika Krallığı'nın sınırları kuzey batıda Atlas Okyanusu'yla, kuzeydoğuda Hollanda'yla, doğuda Almanya'yla, güneybatıda Fransa'yla ve güneyde Lüksemburg ile çizilmiştir. Belçika ticari, yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu bir ülkedir. Hammadde büyük miktarlarda ithalat ve üretilen malların büyük bir ihracat hacmi, çoğunlukla diğer AB ülkelerine yapılıyor.
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Küçük bir ülke olan Belçika'da bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürmüyor. Ulaşım ağı oldukça rahat ve hızlı işletiliyor. Şehir aralarında genel olarak tren ağı önde gelirken, şehir içi ulaşımda otobüs, tramvay ve metro ağı en iyi seçenekler arasında. Bisiklet her yerde kiralanabilir ve bisikletin kiralamanın yaygın olması ülkeyi tanımak için oldukça iyi bir fırsat sunuyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 185.
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Diğer üç ülke ise Amerika, İngiltere ve Norveç... Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 185.
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LİSTENİN 6'NCI SIRASINDA DA BEŞ ÜLKE BULUNUYOR
İsveç geçtiğimiz 1 yıllık süreçte attığı adımlarla zirvede ilk sıradaydı ama şimdilerde oldukça gerileyerek altıncı oldu. 186 vizesiz ülke.
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Altıncı sırada yer alan diğer bir ülke ise Portekiz… Avrupa'nın en batısındaki ülke Portekiz'de keşfedilecek çok şey var. Telegraph Travel'ın seyahat uzmanı Mary Lussiana Portekiz’i şöyle tanımlıyor: "Golfçüler ve güneş arayıcıları güneydeki Algarve'ye taşınırken, Portekiz'in geri kalan bölgeleri çok araştırılmıyor" diyor ve ekliyor "Bölgeler, hava koşulları, mutfağı, mimarisi ve şarapları bakımından çok çeşitlidir, bu nedenle kuzeyden güneye doğru bir yolculuk farklı deneyimler kazandırıyor." Portekiz'in başkenti Lizbon, sarı tramvayların dik, dar sokaklarda yukarıdan aşağıya saran pek çok Portekizli'nin büyülendiği, Arnavut kaldırımlı bir şehirdir "diye ekliyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 186.
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Altıncılığa ortak diğer ülkeler ise Hollanda ve İrlanda...Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 186.
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5- DANİMARKA ve AVUSTURYA
Vizesiz gidilen 187 ülkeyle Danimarka ve Avusturya listede beşinci sırada...
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LİSTENİN 4'ÜNCÜ SIRASINDA DÖRT ÜLKE BULUNUYOR
İlki dünyanın en güzel seyir terası olarak kabul edilen Lüksemburg... Avrupa'nın ortasında, küçük ama çok renkli bir ülke. Lüksemburg, Belçika'dan sonra Avrupa Genel Merkezi ve birçok uluslararası kuruma ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olup hayat akışı yavaş geçen ülkelerden olan Lüksemburg, Alzette ve Petrusse Nehirleri üzerine kurulu. Almanca, Fransızca ve Lüksemburgca olmak üzere üç resmi dili var. Benelüx üçlüsünden biri olan ülkede Türk vatandaşlarının korkulu rüyası olan Schengen Antlaşması buradaki Schengen kasabasında yapılmış ve bunun anısına Schengen anıtı dikilmiş. Vizesiz gidilen ülke sayısı 188.
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Bir diğer ülke ise Finlandiya Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, tarihi yapıları, meydanları, şehir parkları, müzeleri ve birbirinden harika doğal güzellikleriyle nefes kesiyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan ormanları, yemyeşil bir manzarayı tamamlayan gölleri ile ziyaretçilerini her an şaşırtan Finlandiya’da yaz aylarında güneş 73 gün boyunca batmazken, kış mevsiminde de 51 gün boyunca doğmaz. Vizesiz gidilen ülke sayısı 188.
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Diğer ortaklar ise İspanya ve İtalya... Vizesiz gidilen ülke sayısı 188.
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3- ALMANYA ve GÜNEY KORE
İkinciliği iki ülke paylaşıyor: Almanya ve Güney Kore... Vizesiz gidilen ülke sayısı 189
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Hint Okyanusu'nda bulunan Singapur, pek çok adacıkla çevrili bir ülke. Dünyanın en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu ada ülkesi, bir şehir devleti olması ve kendine özgü şehircilik anlayışı ile dikkat çekiyor. Listede ikinci sırada yer alıyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı 190.
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1- JAPONYA
Üzerinde karla kaplı olan Fuji Dağı'ndan Kyoto antik kentine, tapınakları, renkli tapınakları ve huzurlu bahçeleriyle Japonya'da barışın tadını çıkarmanın birçok yolu var. Tokyo, dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olabilir, ancak aynı zamanda oldukça sakin bir şehir. He yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Vizesiz gidilen ülke sayısı 191.