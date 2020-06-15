Büyük gizem açığa çıktı! Herkesi böyle kandırmışlar, binlerce yıldır çözülemiyordu...

En çok bilinen piramitler Gize'de bulunmuş. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en büyük yapılardan. Gize Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olarak görülmekte… Orta ve Güney Amerika'da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmış ama gerçek piramitler Mısır'dakiler... Yunanca ‘pyramis’ sözcüğünden türemiş olan piramitlerde genellikle taş ya da tuğla kullanılmış. Dörtgen bir taban üzerinde yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir.