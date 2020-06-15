Hürriyet Seyahat | FotoÄŸraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu AjansÄ±, DHA
Haber GiriÅŸ: 15 Haziran 2020 - 12:04,
Sivas'Ä±n Çin Seddi! Görenleri ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi...
TÃ¼rkiyeâ€™nin her bir kÃ¶ÅŸesinde gÃ¶rÃ¼lmeye ve keÅŸfedilmeye deÄŸer muhteÅŸem yerler var. YalnÄ±z bu yerlerden bazÄ±larÄ± her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§iyi Ã§ekse de bazÄ±larÄ± sahip olduklarÄ± gÃ¼zelliklere raÄŸmen bilinmiyorlar. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin adÄ± Ã§ok fazla duyulmamÄ±ÅŸ saklÄ± yerleri...
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TÃ¼rkiye, yeni yerler keÅŸfetmek isteyenler iÃ§in tam anlamÄ±yla cennetâ€¦ Herkes tarafÄ±ndan bilinen turistik rotalar her yÄ±l yÃ¼zbinlerce kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlarken, Ã¼lkede henÃ¼z geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan pek bilinmeyen yerler de mevcut.
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HÄ°ZAN
Bitlis'in Hizan ilÃ§esinin taÅŸ evlerden oluÅŸan kÃ¶yleri, sonbahar tonlarÄ±yla ziyaretÃ§ilerine eÅŸsiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyor. Ã‡oÄŸu, derin vadiler arasÄ±ndaki yamaÃ§lara kurulu Ã§ok katlÄ± tarihi taÅŸ evlerden oluÅŸan kÃ¶yler, fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ± ve gezginler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin deÄŸiÅŸik illerinden gelen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ±, Bitlisâ€™te adeta saklÄ± bir cenneti bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Hizan ilÃ§esinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekiyor.
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Sararan doÄŸanÄ±n oluÅŸturduÄŸu renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼yle bÃ¼tÃ¼nleÅŸen ilÃ§edeki taÅŸ evler, tarihi dokuyu ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle birleÅŸince ortaya Ã§ok gÃ¼zel kareler Ã§Ä±kÄ±yor. Hizan 1936 yÄ±lÄ±nda Ä°lÃ§e yapÄ±larak Bitlis'e baÄŸlanmÄ±ÅŸ. Ä°lÃ§e Bitlis'in ve Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n gÃ¼neyinde sarp bir bÃ¶lgede yer alÄ±yor. TopraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä± daÄŸlÄ±k olup, kÃ¼Ã§Ã¼k dereler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nemli akarsuyu bulunmuyor. Tipik karasal iklim hakim olan ilÃ§ede yaz mevsiminde ortalama en yÃ¼ksek Ä±sÄ± 25, kÄ±ÅŸ mevsiminde ortalama en dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ± eksi 15 derece civarÄ±nda... Ã–zellikle fotoÄŸraf tutkunlarÄ± iÃ§in burasÄ± tam bir cennet...
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BORABAY GÃ–LÃœ
Amasya iline 63 kilometre uzaklÄ±ktaki Borabay beldesinde yer alan gÃ¶l AkdaÄŸ eteklerindeki 1891 metrelik Ã‡ivili Tepeâ€™den doÄŸan Ã‡ataÄŸÄ±n Deresiâ€™nin toprak kaymasÄ± sonucu bir setle tÄ±kanmasÄ±yla oluÅŸmuÅŸ bir heyelan gÃ¶lÃ¼. KÄ±yÄ±sÄ±ndaki yÃ¼ksek aÄŸaÃ§larÄ±n gÃ¶lgesi suya vurduÄŸunda oluÅŸan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼zellikteki manzaradan olsa gerek, gÃ¶l yÃ¶re halkÄ± tarafÄ±ndan aynalÄ± gÃ¶l olarak da anÄ±lÄ±yor.
Borabay GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n Ã§evresinde Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladÄ±ÄŸÄ± kÃ¼tÃ¼k evlerde konaklama olanaÄŸÄ± da mevcut.
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AKGÃ–L
AkgÃ¶l, Sinopâ€™un AyancÄ±k ilÃ§esinin gÃ¼neyinde, Ã‡angal DaÄŸÄ±â€™nÄ±n ortasÄ±ndaki yeÅŸil orman Ã¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§erisinde masmavi parÄ±ldayan bir gÃ¶l. YaklaÅŸÄ±k 1200 metre yÃ¼kseklikte yer alan AkgÃ¶l, YemiÅŸli Deresiâ€™nin aÄŸzÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla oluÅŸan bir set gÃ¶lÃ¼. SÄ±k kÃ¶knar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n kimi zaman yeÅŸile bÃ¼rÃ¼ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle AkgÃ¶l, harika bir piknik ve kamp alanÄ± aynÄ± zamanda. AyancÄ±k Orman Ä°ÅŸletmesiâ€™ne ait bir tesisin de bulunduÄŸu gÃ¶lde kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±k Ã¼retiliyor. YoÄŸun bir orman denizinin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± alan, bitki ve hayvan topluluÄŸu aÃ§Ä±sÄ±ndan da oldukÃ§a zengin.
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GÃ–LYANI YAYLASI
Giresunâ€™un YaÄŸlÄ±dere ilÃ§e merkezine 51 kilometre uzaklÄ±ktaki GÃ¶lyanÄ± YaylasÄ± otantik evleri, ladin aÄŸaÃ§larÄ±ndan oluÅŸan orman Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶lÃ¼yle bÃ¼yÃ¼leyici bir tabiat alanÄ±. Son yÄ±llarda sÄ±kÄ± bir yapÄ±laÅŸma yasaÄŸÄ±nÄ±n getirildiÄŸi GÃ¶lyanÄ±, doÄŸal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaÅŸabilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla koruma alanÄ± ilan edildi.
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CLANDRAS KÃ–PRÃœSÃœ
UÅŸak iline baÄŸlÄ± KarahallÄ± ilÃ§esinde yer alan FrigyalÄ±lar dÃ¶neminde yapÄ±lan Tarihi Clandras KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Banaz Ã‡ayÄ± Ã¼zerine yaklaÅŸÄ±k 2500 yÄ±l Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki tarafÄ± daÄŸ kayalÄ±ÄŸÄ±na dayandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve uzunluÄŸu 24 metre derinliÄŸi 17 metre geniÅŸliÄŸi ise 1,75 metre. KÃ¶prÃ¼ resmi kaynaklarda CÄ±landÄ±ras ismiyle de anÄ±lmakta... KÃ¶prÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda bulunan Elektrik Santralinden boÅŸaltÄ±lan su beton kanal yardÄ±mÄ± ile kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yanÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¶kÃ¼lmekte ve bir ÅŸelale gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermekte...
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GÃ–KPINAR GÃ–LÃœ
Sivas kent merkezine 147, GÃ¼rÃ¼n ilÃ§e merkezine 10 kilometre mesafedeki GÃ¶kpÄ±nar GÃ¶lÃ¼, su altÄ±ndaki birbirinden gÃ¼zel flora ve faunasÄ±yla adeta doÄŸal akvaryumu andÄ±rÄ±yor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliÄŸi 15 metreyi bulan turkuaz rengi gÃ¶l, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.
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Su altÄ± sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸanlarÄ±n tercih ettiÄŸi gÃ¶lde, son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k irtifa dalÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ã‡evre illerden hafta sonu gÃ¼nÃ¼birlik tatile gelen ziyaretÃ§iler, gÃ¶lÃ¼n Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparak mesire alanlarÄ±nda vakit geÃ§iriyor. GÃ¶l Ã§evresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve Ã§im futbol sahasÄ± ile piknik alanlarÄ±, yerli ve yabancÄ± turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanÄ± sunuyor.
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TAÅžKALE
TaÅŸkale Karaman'a baÄŸlÄ± bir kasabaâ€¦ Ã–nceleri KÄ±zÄ±llar olarak da anÄ±lmaktaydÄ±. BÃ¶lge yerleÅŸimi Ã§ok eskilere dayanmakla beraber, turistik Ä°ncesu MaÄŸarasÄ± ve TaÅŸtan Oyma TahÄ±l AmbarlarÄ± da bu kasabada bulunuyor. AyrÄ±ca buradaki en Ã¶zel yerlerden biri de Manazan MaÄŸaralarÄ±â€¦
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Bu maÄŸaralar Ä°Ã§ Anadoluâ€™da Ã¶nemli kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerinden. Fakat obruklarÄ±n, Mevlanaâ€™nÄ±n ve Ã‡atalhÃ¶yÃ¼kâ€™Ã¼n gÃ¶lgesinde kalmÄ±ÅŸ, adÄ±nÄ± duyuramamÄ±ÅŸ. MaÄŸaralar insan - doÄŸa iliÅŸkisinin Anadoluâ€™daki Ã¶rneklerinden sadece biri. Ä°nsanoÄŸlunun zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l bir azimle, gÃ¼Ã§le daÄŸlarÄ± delip, barÄ±nak yapabildiÄŸinin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸiâ€¦
Aizanoi Antik Kenti KÃ¼tahya Ã‡avdarhisar Ä°lÃ§e merkezinde, KÃ¼tahyaâ€™ya 50 km uzaklÄ±kta yer alÄ±yor. Penkalas (KocaÃ§ay) IrmaÄŸÄ±nÄ±n yukarÄ± kesiminde tanrÄ±Ã§a Meter Steuneneâ€™nin kutsal maÄŸarasÄ± civarÄ±nda yaÅŸayan FrigyalÄ±larÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ olarak antik kaynaklarda geÃ§en Azan adlÄ± mitoloji kahramanÄ±nÄ±n su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas'Ä±n birleÅŸmesinden Aizanoi ÅŸehrinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lmakta...
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BLAUNDUS ANTÄ°K KENTÄ°
BÃ¼yÃ¼k Ä°skender tarafÄ±ndan kurulan ve mimari gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Ä°ngiltereâ€™deki Ã¼nlÃ¼ Stonehenge taÅŸlarÄ±na benzetilen Blaundus Antik Kenti, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birinci derece sit alanÄ± ilan edilen etkileyici ve gÃ¶rkemli bir alan.
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BÄ°LGELÄ°K VADÄ°SÄ°
BÃ¶lgedeki halkÄ±n 'TazÄ± Kanyonu' olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve KÃ¶prÃ¼Ã§ay Nehri'nin yÃ¼ksekliÄŸi 200 metreyi bulan kayalÄ±klar arasÄ±ndan geÃ§tiÄŸi doÄŸa harikasÄ± kanyon, tatilci ve turistlerin son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon Milli ParkÄ± iÃ§inde, her yÄ±l binlerce tatilci ve turistlerin rafting baÅŸta olmak Ã¼zere trekking, tÄ±rmanÄ±ÅŸ gibi birÃ§ok doÄŸal aktivite iÃ§in ziyaret ettiÄŸi bÃ¶lgenin Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nda belirlenen kanyonun muhteÅŸem manzarasÄ±, doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gruplarÄ±nÄ± kendine Ã§ekiyor.
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BÃœÄžRÃœM KÃ–PRÃœ
Roma Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminden kalma bu kÃ¶prÃ¼ Antalya'da yer almaktadÄ±r. Roma, Bizans, SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± dÃ¶nemlerini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olan bu kÃ¶prÃ¼ hala tÃ¼m bakirliÄŸi ve doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla ayakla durmaktadÄ±r. Bu kÃ¶prÃ¼ye KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon Milli ParkÄ± iÃ§inden ulaÅŸÄ±labilir.
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ILICA ÅžELALESÄ°
Kastamonu PÄ±narbaÅŸÄ±â€™nda IlÄ±ca KÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alÄ±yor. 15 metre yÃ¼kseklikten dÃ¶kÃ¼len ÅŸelalenin, dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerde oluÅŸan doÄŸal havuz ve Ã§evresi Ã§eÅŸitli bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ile kaplanmÄ±ÅŸ egzotik bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip... Ã–zellikle salgÄ±n sonrasÄ± renk gÃ¼zel fotoÄŸraflar Ã§ekmek iÃ§in buraya mutlaka gitmelisiniz.
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ALTINKÃ–Y AÃ‡IKHAVA MÃœZESÄ°
Ankara'nÄ±n 100 yÄ±l Ã¶ncesinin kÃ¶y hayatÄ±nÄ± AnkaralÄ±lara yaÅŸatan AltÄ±nkÃ¶y AÃ§Ä±khava MÃ¼zesi, ziyaretÃ§ilerine unutamayacaklarÄ± bir deneyim yaÅŸatÄ±yor. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde Anadolu'nun bir kÃ¶yÃ¼nde ne varsa, AltÄ±ndaÄŸ Belediyesi tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bu kÃ¶yde de hepsi var. KarapÃ¼rÃ§ek BeÅŸikkaya'da bulunan AltÄ±ndaÄŸ Belediyesi AltÄ±nkÃ¶y AÃ§Ä±khava MÃ¼zesi â€˜AltÄ±nkÃ¶yâ€™ ismiyle biliniyor.
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Camisi, okulu, bakkalÄ±, kÃ¶y evleri, yel ve su deÄŸirmeni, asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼, kÃ¶y kahvesi ile masalsÄ± bir atmosfere sahip. YaÅŸayan bir aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olan kÃ¶yÃ¼n Ã¶zellikleri bunlarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Bu kÃ¶yde koyunlar, kuzular, inekler, atlar, eÅŸekler, kÃ¶pekler, kediler, kuÅŸlar, geyikler, ceylanlar, arÄ±lar, horozlar, tavuklar da var.
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BuÄŸday tarlasÄ±, sebze, meyve tarlalarÄ±, meyve aÄŸaÃ§larÄ±, ahÄ±rlar, kÃ¼mesler, at arabasÄ± gibi Ã¶nemli detaylarÄ±n da unutulmadÄ±ÄŸÄ± AltÄ±nkÃ¶yâ€™de harika manzaralÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± ve dinlenme alanlarÄ± kÃ¶y kahvehaneleri ziyaretÃ§ilerine huzurlu bir ortam saÄŸlÄ±yor. 500 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine kurulu AltÄ±nkÃ¶y, ÅŸehrin gÃ¶beÄŸinde ama adeta ÅŸehirden uzakta bir kÃ¶y. Eski tarÄ±m aletleri, ev ve iÅŸte kullanÄ±lan pek Ã§ok alet ve eÅŸya, AltÄ±nkÃ¶y AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesi'nde meraklÄ±larÄ±n ilgisine sunuluyor.
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IÅžIKLI GÃ–L
Denizli'de Ã‡ivril ovasÄ± Ã¼zerinde yer alan bir tatlÄ±su IÅŸÄ±klÄ± GÃ¶lÃ¼. BÃ¼yÃ¼k Menderes Nehri'ni beseleyen kaynaklarÄ±n Ã¼zerinde, AkdaÄŸ'Ä±n gÃ¼neyindeki Ã‡ivril OvasÄ±'nda bulunan IÅŸÄ±klÄ± GÃ¶lÃ¼, 1968 yÄ±lÄ±na kadar doÄŸal bir gÃ¶l olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Ancak bu tarihten itibaren baraj gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len IÅŸÄ±klÄ± GÃ¶lÃ¼, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã‡ivril OvasÄ±'nÄ±n sulanmasÄ± amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor. DerinliÄŸi yaklaÅŸÄ±k olarak 7 metre civarÄ±nda olan IÅŸÄ±klÄ± GÃ¶lÃ¼, bir tatlÄ± su gÃ¶lÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ã–zellikle gÃ¶rsel gÃ¼zelliÄŸiyle doÄŸaseverlerin uÄŸrak noktasÄ± olmaya adayâ€¦ Su kuÅŸlarÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir yaÅŸam, yumurtlama, kuluÃ§ka ve gÃ¶Ã§ ortamÄ± oluÅŸturan gÃ¶l, kerevit vebasÄ±nÄ±n 1984 sonbaharÄ±nda TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk yer olarak da biliniyor.
Ege BÃ¶lgesiâ€™nde deniz denince akla ilk gelen ÅŸehirler arasÄ±nda olmasa da barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zenginliklerle BatÄ± Anadoluâ€™nun en gÃ¼zel seyahat rotalarÄ±ndan biri. UÅŸak, doÄŸal gÃ¼zellikleri ve tarihi yapÄ±larÄ± ile Ã¶n plana Ã§Ä±kan bir ÅŸehir. DolayÄ±sÄ±yla, doÄŸa turizmi ve kÃ¼ltÃ¼r turizmi ile ilgilenenlerin uÄŸrak noktalarÄ±ndan biri. BÃ¶lgenin en gÃ¼zel ve saklÄ± yerlerinden biri ise BaltalÄ± GÃ¶lÃ¼â€¦ UÅŸak Banaz ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alÄ±yor. GÃ¶l etrafÄ±nda piknik ve kamp yapÄ±labilir. GÃ¶l suyunda sazan balÄ±ÄŸÄ± tutulabilir. BaltalÄ± GÃ¶lÃ¼ yapay bir gÃ¶let olmasÄ±na karÅŸÄ±n, doÄŸal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ etrafÄ±nÄ± saran yemyeÅŸil ormanlarÄ±yla Abant ya da YedigÃ¶ller'den aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r yanÄ± yok.
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KAPIKIRI
Bodrumâ€™a 40 dakika uzaklÄ±kta bulunan Bafa GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n kenarÄ±na yerleÅŸmiÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶y KapÄ±kÄ±rÄ±... EÄŸer tarih ve arkeoloji ilginizi Ã§ekiyorsa KapÄ±kÄ±rÄ±â€™nda Helenistik ve Bizans dÃ¶nemine ait tarihi kalÄ±ntÄ±lar ilginizi Ã§ekebilir. Bafa GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n bulunduÄŸu adalar ve 20 bin kadar kuÅŸ Ã§eÅŸidinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sular bulunuyor. GÃ¶lde kÃ¼Ã§Ã¼k sandallarla gezinti yapabilirsiniz. AyrÄ±ca kuÅŸ fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgilenenler harika fotoÄŸraflar yakalayabilir
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BÄ°RGÄ°
Ä°zmir Ã–demiÅŸ'e 9 kilometre uzaklÄ±kta ve BozdaÄŸlar'Ä±n yamaÃ§larÄ±nda yemyeÅŸil bir coÄŸrafyanÄ±n iÃ§ine gizlenmiÅŸ Birgi, asÄ±rlÄ±k aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n ve ahÅŸap pencereli evleriyle Ege'nin ÅŸirin kÃ¶ylerinden... AyrÄ±ca tam da ÅŸimdi gidilecek en keyifli hafta sonu rotasÄ±. Birgi kÃ¶yÃ¼, AydÄ±noÄŸullarÄ± BeyliÄŸiâ€™nden Mehmet Bey tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan Ulu Cami ile meÅŸhur. OsmanlÄ±â€™nÄ±n izlerini sÃ¼rmek isteyenler iÃ§in burasÄ± Ã§ok ideal. Â Caminin karÅŸÄ±sÄ±ndaki kÃ¶y meydanÄ±ndan kÃ¶y halkÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu el iÅŸleri, meyvesi, sebzesi ve meÅŸhur Ã–demiÅŸ patatesinin tadÄ±na da mutlaka bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. 1971 yÄ±lÄ±ndan kalma ahÅŸap TÃ¼rk evlerinin en gÃ¼zel Ã¶rneklerinden Ã‡akÄ±raÄŸa KonaÄŸÄ± ve Ä°mam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden.
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BÃ–RDÃœBET
Marmaris yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BÃ¶rdÃ¼bet tam bir cennet. AÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±nda bulunan koy, muhteÅŸem manzarasÄ±yla ziyaretÃ§ilerini etkiliyor. YerleÅŸim yerlerinden uzakta, ormanÄ±n iÃ§erisinde, kuÅŸ sesleriyle kafanÄ±zÄ± dinlemek isterseniz burasÄ± sizin iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftanâ€¦
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BÃ¶lgenin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸiyse 200 metre eninde ve 600 metre uzunluÄŸunda olan bir kanal aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±k Ã§am ormanÄ±nÄ±n iÃ§ine giren denizi. Buraya gelirseniz Golden Key BÃ¶rdÃ¼bet otelde konaklayabilirsiniz.Â
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KÃœMBET
KÃ¼mbet, Giresun ilinin Dereli ilÃ§esine baÄŸlÄ± bir yayla kÃ¶yÃ¼... HalkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rkmen Ã‡epniler oluÅŸturuyor. Giresun'un en Ã¶nemli yaylasÄ±... Ä°l ve ilÃ§elerde oturan halkÄ±n yazlÄ±k evlerinin de bulunduÄŸu Ã§ok gÃ¼zel bir yayladÄ±r. Son yÄ±llarda yapÄ±lan otel ve diÄŸer konaklama tesisleriyle yaylaya olan ilgi daha da artmÄ±ÅŸtÄ±r. Buraya geldiÄŸinizde konaklama iÃ§in Birun KÃ¼mbet DaÄŸ Evi'ni tercih edebilirsiniz. Åžehir karmaÅŸasÄ±ndan uzakta doÄŸayla iÃ§ iÃ§e gÃ¼zel vakit geÃ§ireceÄŸiniz garanti.
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SÄ°VAS'IN DOÄžAL Ã‡Ä°N SEDDÄ°
Sivas'Ä±n Ä°mranlÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BoÄŸazÃ¶ren kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã‡in Seddi'ni andÄ±ran kayalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede, kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± '10 Fikir Proje' etkinlikleri kapsamÄ±nda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi. BÃ¶lgedeki doÄŸal oluÅŸumun, tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±larak, turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
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Ä°mranlÄ± ilÃ§esine 16 kilometre uzaklÄ±kta bulunan BoÄŸazÃ¶ren kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki kayalÄ±klar, gÃ¶renlerin ilgisini Ã§ekiyor. Yer yer yÃ¼ksekliÄŸi 50- 60 metreye kadar Ã§Ä±kan kayalÄ±klar, bÃ¶lgeyi ikiye ayÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veriyor. Ã‡in Seddi'ni anÄ±msatan oluÅŸum, kilometreler boyunca kÄ±vrÄ±mlar ÅŸeklinde devam ediyor. Ä°lk kez DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'nÄ±n (DHA) gÃ¼ndeme getirdiÄŸi 'doÄŸal Ã‡in Seddi', ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor. KoronavirÃ¼s sonrasÄ± normalleÅŸme sÃ¼recine girilmesinin ardÄ±ndan Ä°mranlÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje ile kayalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Kaymakam Hasan MeÅŸeli, GenÃ§lik ve Spor Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Niyami DaÄŸlar, Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžafak Turan, kurum mÃ¼dÃ¼rleri ve bÃ¶lge halkÄ± katÄ±ldÄ±. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Ã¶ncesi Ä°mranlÄ± KaymakamÄ± Hasan MeÅŸeli, keneden bulaÅŸan KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi (KKKA) hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± uyardÄ±. MeÅŸeli, aynÄ± zamanda katÄ±lÄ±mcÄ±lara koruyucu sprey sÄ±ktÄ±.
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'Bu gÃ¼zelliÄŸi dÃ¼nyaya tanÄ±tmak istiyoruz'Kaymakam Hasan MeÅŸeli, "GÃ¼zel bir gÃ¼nde kalabalÄ±k arkadaÅŸ grubuyla buradan Ä°mranlÄ±'ya 15 kilometrelik gÃ¼zergahta yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z 'Ä°mranlÄ±'nÄ±n Ã‡in Seddi' dediÄŸimiz ve doÄŸa harikasÄ± olan alÃ§Ä± taÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zyÄ±llar boyunca yaÄŸmurlar rÃ¼zgarlar sonucunda oluÅŸan kayalÄ±klarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmaktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok orijinal. Bu gÃ¼zellikleri biz tÃ¼m TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya'ya tanÄ±tmak istiyoruz. O yÃ¼zden hem yÃ¼rÃ¼yelim hem spor yapalÄ±m. KoronavirÃ¼s nedeniyle uzun zamandÄ±r hareketsiziz. Hem spor yapalÄ±m hem de bir araya gelelim istedik. AyrÄ±ca buranÄ±n da tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmak iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k. Biz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ koronavirÃ¼s tedbirlerine gÃ¶re gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz" diye konuÅŸtu.
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GenÃ§lik ve Spor Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Niyami DaÄŸlar ise "BoÄŸazÃ¶ren kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã‡in Seddi'ni andÄ±ran gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle doÄŸa ile baÅŸ baÅŸa gÃ¼zel bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmayÄ± planladÄ±k. Projeyi gerÃ§ekleÅŸtiren arkadaÅŸlara ve emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. YaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸilik ekibimizle 15 kilometre bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ±z. SaÄŸlÄ±k iÃ§in bir spor yaptÄ±k diyebiliriz" dedi.