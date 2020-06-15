Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre

'KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ' Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydederek, "Uzungöl, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir turizm destinasyonu. Yerli ve yabancı turistlerimizin gözdesi olan Uzungöl’ün hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürütüyoruz.