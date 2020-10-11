Nasıl yapıldıklarına dair ilginç bilgi! ‘Sırrını bilen işçileri öldürdüler’

Büyük Giza Piramidi'nde keşfedilen 'uçak büyüklüğündeki boşluk' Mısır'da bulunan Büyük Giza Piramitleri'nin en büyüğü ve en eski olanı Büyük Piramit olarak bilinen Keops Piramidi'nin ortasında ise yolcu uçağı büyüklüğünde bir boşluk keşfedilmişti. Fransa ve Japonya'dan bilim insanlarının açıkladığı ve ‘Nature’ dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre, bulunan boşluk Piramitler'in gizemini artırırken bazı Mısır bilimciler ise boşluğun Piramitler'in nasıl yapıldığını ortaya koyabileceğini iddia ediyor.