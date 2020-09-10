Fatih Sultan Mehmet Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Fatih Sultan Mehmet Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Fatih Sultan Mehmet,1481 yılında vefat ettiğinde, cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih Camisinde bulunan türbeye defnedilmiş. Bu türbenin Fatih’in vefatından önce mi sonra mı yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Yıllar boyunca devamlı tadilat gören türbe en son olarak 2018’da kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek, ziyarete açılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Fatih Sultan Mehmet’in türbesi, Marmara Bölgesinde bulunan İstanbul il sınırları içinde yer alıyor. İstanbul’un Fatih ilçesinin Fatih Cami külliyesi içindedir.

İstanbul Fatih’te bulunan türbe, Fevzi Paşa Caddesi ve Halice bakan yöndedir. Eminönü’nden kalkan toplu taşıma araçlarıyla türbeye gidebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim durağında inip, yaklaşık beş dakikalık bir yürüyüşle türbeye ulaşıyorsunuz.

Özel aracınızla türbeye gitmek isterseniz Karaköy’den Atatürk Bulvarı’na ve oradan da Fevzi Paşa Caddesi’ne geçerek, türbeye ulaşıyorsunuz.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi Hakkında Bilgi

Fatih Sultan Mehmet, 1481’de vefat ettiğinde naaşı, Fatih Camisinin kıble duvarı önünde uzanan hazire (mezarlık) alanındaki türbeye defnedildi. 1766 depreminde türbe hasar görmüş ve sonrasında onarılmıştır. Yaygın bir inanışa göre Fatih’in naaşı, türbe ile cami arasında uzanan bir dehlizin sonundaki mezar odasındadır. İnanışa göre burası Havariler Kilisesinden kalma bir mahzenmiş. Türbenin inşasından sonra mezar odası olarak kullanılmış.

1782 Cibali yangınında halkın eşyalarını kurtarmak için türbeye taşımasıyla, yangın türbeye de sıçramıştır. Türbe eşyaları ve sandukasıyla birlikte tamamen yanmıştır. I. Abdülhamit tarafından türbe yeniden onarılmış ve yeni sanduka, bir Kabe örtüsüyle örtülmüştür. Sultan Abdülaziz döneminde iç süslemeler, Mehmed Reşad döneminde Laleli Cami alçı pencerelerinden konulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi, sekiz köşeli olarak inşa edilmiş ve üzerini tek bir kubbe örtüyor. Türbenin girişinde, geniş, süslü saçaklı, üzeri kurşun kaplı, alemli bir kapı bulunuyor. Giriş kısmında, kapı üstündeki saçağı taşıyan iki sütunlu bir sundurması vardır.

Sekiz köşeden oluşan binanın her köşesinde hem altta hem de üstte olmak üzere Osmanlı mimarisini yansıtan uzun pencereler bulunuyor. Türbenin iç kısmında; kubbe, pencere altları ve üstleri, nefis nakış ve yazılarla süslenmiştir. Sandukanın çevresinde bulunan sedefli şebekeyi III. Ahmet yaptırmış. Türbenin içinde ayrıca Peygamber Efendimizin bir dişi ve Fatih tarafından yazılmış bir Kuran-ı Kerim bulunuyor.

Türbenin tavanında, Sultan Abdulaziz’in taktırdığı kristal bir avize, duvarlarında ise Osmanlı tuğrası, ayetler içerikli tablolar bulunuyor. Ayrıca pencerelere de perdeler taktırılmış. Odanın içinde Fatih Sultan Mehmet’in sandukasından başka sanduka bulunmuyor. Fatih’in eşi Gülbahar Hatun, Gazi Osman Paşa, mesnevi mütercimi Abidin Paşa, Veysel Paşa ve daha birçok önemli kişiler türbenin bulunduğu hazire alanındadır.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi en son restorasyonunu 2018 yılında tamamlayarak, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi Kim Tarafından Yapıldı/Yaptırıldı?

Fatih Sultan Mehmet Türbesinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Türbenin bulunduğu Fatih Cami külliyesi, İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in emriyle inşa ettirilmiştir. Bu emirle birlikte, Fatih kendisi için de bir türbe yaptırıp, yaptırmadığı tarihi kaynaklarda geçmiyor.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Fatih Sultan Mehmet Türbesi, haftanın her günü ziyarete açıktır. Vakit namazlarında türbe kapatılıyor. Namaz bittikten sonra türbe tekrar açılıyor. Yatsı namazından sonra, cami ve türbe kapatılıyor. Vakit namazları dışında ve yatsı namazından önce türbeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.