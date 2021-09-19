En ucuzu 50 bin lira, en pahalısı 8 milyon euro



Delusha / 8 milyon Euro



43 metrelik Hollanda yapımı yelkenli, olağanüstü güvenlik ve lüks içinde uzun süreli otonom seyir amacıyla tasarlanmış. 1999 yapımı Delusha, görerek yeni sipariş verilebilmesi için sergileniyor.



Absolute Navetta 73 / 3 milyon 750 bin Euro



İtalyan Absolute’un amiral gemisi Navetta 73, 2017’de en yaratıcı tekne ödülünü kazanmıştı. Teknede 4 kamara ve 4 banyo, hacim ve tasarımları açısından üst düzeyde konfora ve güzelliğe sahip.



Mazu 82 / 5 milyon Euro



Tanju Özelgin tarafından tasarlanan teknede 3 kabin ve Mazu Yatlarına has açık güverte var. Mazu 82 modeli ikinci el olarak satılıyor.



Bali 4.1 / 326 bin 950 Euro



Toplam uzunluğu 12.35 metre olan yeni nesil Katamaran Bali 4.1, ev rahatlığında deniz keyfi yaşatıyor. Bali 4.1, motor yatlara göre daha geniş yaşam alanına sahip.