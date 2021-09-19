En ucuzu 50 bin lira, en pahalısı 8 milyon euro
Deniz tutkunlarının merakla beklediği Boat Show Fuarı dün başladı, 26 Eylül’e dek devam edecek. Marinturk İstanbul City Port Pendik Marina’da düzenlenen fuarda bu yıl, milyonluk yatların yanı sıra pandemi sonrası tatilin gözdesi karavanlar ve çadırlar da olacak. Hem karada hem denizde yapılan fuara, denizde giden araba ‘Jetcar’, elektrikle çalışan hibrit tekne ve karavanlarla birlikte barbeküsü, terası, jakuzisi olan lüks yatlar damgasını vuruyor.
Delusha / 8 milyon Euro
43 metrelik Hollanda yapımı yelkenli, olağanüstü güvenlik ve lüks içinde uzun süreli otonom seyir amacıyla tasarlanmış. 1999 yapımı Delusha, görerek yeni sipariş verilebilmesi için sergileniyor.
Absolute Navetta 73 / 3 milyon 750 bin Euro
İtalyan Absolute’un amiral gemisi Navetta 73, 2017’de en yaratıcı tekne ödülünü kazanmıştı. Teknede 4 kamara ve 4 banyo, hacim ve tasarımları açısından üst düzeyde konfora ve güzelliğe sahip.
Mazu 82 / 5 milyon Euro
Tanju Özelgin tarafından tasarlanan teknede 3 kabin ve Mazu Yatlarına has açık güverte var. Mazu 82 modeli ikinci el olarak satılıyor.
Bali 4.1 / 326 bin 950 Euro
Toplam uzunluğu 12.35 metre olan yeni nesil Katamaran Bali 4.1, ev rahatlığında deniz keyfi yaşatıyor. Bali 4.1, motor yatlara göre daha geniş yaşam alanına sahip.