ABD'nin New York eyaletinde, dÃ¼nya Ã¼zerinde Ã§ok nadir bulunan doÄŸal bir gÃ¼zellik yer alÄ±yor: Bir ÅŸelalenin ardÄ±nda asla sÃ¶nmeyen bir ateÅŸ yanÄ±yor. Binlerce yÄ±ldÄ±r doÄŸal yollarla yanmakta olan bu "ebedi alev" hem merak uyandÄ±rÄ±yor hem de insanlarÄ±n hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ tetikliyor.

SÃ¼rekli yanmakta olan bu doÄŸal ateÅŸlerin tek Ã¶rneÄŸi New York'ta deÄŸil. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde pek Ã§ok sÃ¶ylenceye konu olmuÅŸ ebedi alevler var. Bu sÃ¼rekli yanan ateÅŸlerden bir tanesi de Ã¼lkemizde bulunuyor ve asÄ±rlardÄ±r hem yerli hem de yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.

Peki bu sÃ¼rekli yanan ateÅŸlerin kaynaÄŸÄ± ve aÃ§Ä±klamasÄ± ne? Ä°ÅŸte tÃ¼m merak edilenler...

NEDEN TÃœM SIZINTILAR ALEV ALMIYOR?

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da bulunan Ulusal jeofizik ve Volkanoloji EnstitÃ¼sÃ¼'nde gÃ¶rev yapan jeolog Guiseppe Etiope, "Ebedi alevler Ã¶zel bir tÃ¼r sÄ±zÄ±ntÄ± olarak deÄŸerlendirilebilir" dedi.

Etiope'un sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi sÄ±zÄ±ntÄ±lar, yerin altÄ±ndaki metan, etan, propan gibi doÄŸal gazlarÄ±n basÄ±nÃ§lÄ± rezervuarlarÄ± oluÅŸturan kayalardaki Ã§atlaklardan ya da deliklerden kaÃ§Ä±p yÃ¼zeye doÄŸru hareket etmesine deniyor.

Etiope, "BazÄ± Ã¶zel durumlarda yÃ¼zeye ulaÅŸan gazÄ±n iÃ§indeki metan oranÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek olmasÄ± sonucu gaz kendi kendine yanabiliyor. Bunlar 'Burada yoÄŸun bir emisyon var' diyen birer bayrak gibiler" diye konuÅŸtu.

AteÅŸlerin sÃ¼rekli gaz emisyonuyla beslediÄŸi durumda binlerce yÄ±l yanabileceÄŸini ifade eden Etiope, "Ebedi alev ifadesi de buradan geliyor" ifadelerini kullandÄ±.



YanartaÅŸ

BÄ°R TANESÄ° DE TÃœRKÄ°YE'DE

Etiope, dÃ¼nya genelinde bu ÅŸekilde yanan ateÅŸlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n "muhtemelen 50'nin altÄ±nda olduÄŸunu" ve Ã§oÄŸunluÄŸunun petrol sahalarÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Romanya, Ä°talya, Irak, Azerbaycan, Tayvan, Ã‡in, Hindistan ve Avustralya'da sÃ¼rekli yanan ateÅŸler bulunuyor.

Ãœlkemizde Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡Ä±ralÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bulunan YanartaÅŸ da asÄ±rlardÄ±r sÃ¶nmeyen alevleriyle hem yerli hem de yabancÄ± ziyaretÃ§ileri bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

Etiope, "BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± binlerce, on binlerce hatta 1 milyon yÄ±l Ã¶nce oluÅŸmuÅŸ olabilir" dedi.

"SU PERDESÄ°NÄ°N ARDINDA PARILDIYOR"

En Ã¼nlÃ¼ ateÅŸlerden biri yukarÄ±da da bahsettiÄŸimiz Ã¼zere New York'ta Chestnut Ridge ParkÄ±'nda yer alÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 10 metre yÃ¼ksekten akan bir ÅŸelalenin ardÄ±nda yanmakta olan alevin boyu, mevsime ve hava durumuna gÃ¶re 7,5 santimetre ile 20 santimetre arasÄ±nda deÄŸiÅŸebiliyor.

Indiana Ãœniversitesi'nde, yer bilimleri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Arndt Schimmelmann, Chestnut Ridge'deki alev iÃ§in, "YÃ¼ksekten dÃ¶kÃ¼lmekte olan su perdesinin ardÄ±nda parÄ±ldÄ±yor" dedi. Schimmelmann, "doÄŸal gaz sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ± konusunda dÃ¼nyadaki 1 numaralÄ± uzman" olarak nitelendirdiÄŸi Etiope'nin, "Bu benim hayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en gÃ¼zel doÄŸal ebedi alev" sÃ¶zlerini de aktardÄ±.



YanartaÅŸ

Ä°LK OLÄ°MPÄ°YAT ATEÅžÄ° YANARTAÅž'TA MI YANDI?

SÃ¼rekli yanan ateÅŸler, tarih boyunca Ã§eÅŸitli mitolojik hikÃ¢yelere ve dini sÃ¶ylencelere de konu oldu.

Ã–rneÄŸin Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bulunan ve 'YanardaÄŸ' adÄ± verilen ateÅŸ, ZerdÃ¼ÅŸtlÃ¼k inancÄ±nÄ±n kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan biri. (ZerdÃ¼ÅŸtlÃ¼kte ateÅŸe tanrÄ±sal bir gÃ¼Ã§ atfediliyor.)

Antalya'da bulunan YanartaÅŸ da mitolojik aÃ§Ä±dan Ã¶nemli bir adres. BÃ¶lgenin BatÄ± dillerinde halen kullanÄ±lmakta olan eski adÄ± Chimaera, Yunan mitolojisinde aÄŸzÄ±ndan ateÅŸ pÃ¼skÃ¼ren bir canavar olan Kimera'dan geliyor. Yine Yunan mitolojisinde ateÅŸin demirci tanrÄ±sÄ± Hefaistos'a adanmÄ±ÅŸ bir tapÄ±naÄŸÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan YanartaÅŸ'Ä±n, Olimpiyat ateÅŸinin ilk kez yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i YaÅŸlÄ± Plinius'un MÃ– 77 yÄ±lÄ± civarÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Historia Naturalis isimli eserinde bahsedildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, YanartaÅŸ en az 2.000 yÄ±ldÄ±r yanmaya devam ediyor.

BAZILARI BÄ°NLERCE YILDIR YANIYOR

Bir diÄŸer Ã¼nlÃ¼ ebedi alev de Irak'ta KerkÃ¼k yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Baba GÃ¼rgÃ¼râ€¦ Merkezinde sÃ¶nmeyen bir ateÅŸ bulunan bu kraterin Eski Ahit'te bahsedilen "yanan alevli fÄ±rÄ±n" olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.Â

Bu ateÅŸlerin bazÄ±larÄ±nÄ±n binlerce yÄ±ldÄ±r yanmaya devam ediyor olmasÄ± sÃ¶nmeyecekleri ya da sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemeyecekleri anlamÄ±na gelmiyor.

Schimmelmann, "'Ebedi alev' ifadesi yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ jeoloji bize DÃ¼nya gezegeni Ã¼zerinde hiÃ§bir ÅŸeyin ebedi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" dedi.

Â Chestnut Ridge

YAÄžIÅž NEDENÄ°YLE SÃ–NEBÄ°LÄ°YOR AMA...

Etiope, bazÄ± ateÅŸlerin yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle sÃ¶nebildiÄŸini ancak gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu ve zeminin koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olarak kendi kendilerine yeniden yanmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ã–rneÄŸin Chestnut Ridge'de ÅŸelaleden sÄ±Ã§rayan sular ateÅŸin sÃ¶nmesine yol aÃ§abiliyor. "Jeokimyasal analizler iÃ§in gazdan Ã¶rnekler almam gerektiÄŸi iÃ§in ben de birkaÃ§ kez ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼m. Åželalenin sularÄ±yla Ä±slanmadan alevi yeniden canlandÄ±rmak her zaman zorlayÄ±cÄ± oluyor" diyen Schimmelmann, her seferinde ateÅŸi yeniden yakmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Chestnut Ridge'deki ÅŸelale zaman iÃ§inde geri Ã§ekildikÃ§e, alevin de doÄŸal erozyonun kurbanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Schimmelmann, "Ãœzerindeki korunaklÄ± maÄŸaranÄ±n ortadan kalkmasÄ± alevin dÃ¼zenli olarak sÃ¶nmesine yol aÃ§acak. Ancak gaz akÄ±ÅŸÄ± devam edebilir" dedi.

ENDÃœSTRÄ°YEL EMÄ°SYONUN YANINDA 'DEVEDE KULAK'

Peki bu sÃ¼rekli yanan ateÅŸlerin Ã§evreye etkisi nasÄ±l?

Jeolojik hidrokarbon sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±, metan gibi sera gazlarÄ±nÄ±n ve etan ya da propan gibi fotokimyasal kirleticilerin doÄŸal kaynaklarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ã–rneÄŸin Chestnut Ridge'de yanan alev her gÃ¼n 1 kilogram civarÄ± metan gazÄ±nÄ± atmosfere salÄ±yor.

DÃ¼nya genelinde bu ateÅŸlerin sayÄ±sÄ± oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu iÃ§in, Ã§evreye yaptÄ±klarÄ± etki de diÄŸer gaz sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±na kÄ±yasla ihmal edilebilir dÃ¼zeyde kalÄ±yor. Schimmelmann, hem ebedi ateÅŸlerin hem de diÄŸer doÄŸal sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±n endÃ¼striyel emisyonlarÄ±n yanÄ±nda "devede kulak" kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–te yandan doÄŸal gaz kazÄ±larÄ±, kaynak rezervuardaki gaz basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek, ebedi alevlerin sÃ¶nmesine yol aÃ§abiliyor.

Schimmelmann, Chestnut Ridge'deki gibi ebedi alevlerin bugÃ¼n halen yanmaya devam etmesinin tek sebebinin o bÃ¶lgede gaz kazÄ±sÄ± yapÄ±lmamasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

National Geographic'in "The science of how eternal flames can naturally burn forever" baÅŸlÄ±klÄ± haberinden derlenmiÅŸtir.