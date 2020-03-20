DoÄŸasevenler son yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerini yaptÄ±

Profesyonel DoÄŸa ve Su SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ (PRODOSS), Feke ilÃ§esi Tapan bÃ¶lgesi Åžarlayan Åželalesi'ne doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ etkinliÄŸi dÃ¼zenledi. UÄŸurlubaÄŸ YaylasÄ±'ndan baÅŸlayan 12 kilometrelik doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, orman dokusu ve patika geÃ§iÅŸleri sonunda KaÅŸaltÄ± Mahallesi Åžarlayan Åželalesi civarÄ±nda son buldu. DoÄŸa tutkunlarÄ± ÅŸelaleye ip emniyeti alarak indi. 30 metre yÃ¼kseklikten dÃ¶kÃ¼len ÅŸelaleye inen doÄŸaseverler bol bol anÄ± fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekilip, ÅŸelalenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda kahve keyfi yaptÄ±.







Bin 300 rakÄ±mlÄ± bÃ¶lgede bol bol temiz hava ve oksijen depolayan doÄŸa tutkunlarÄ± virÃ¼s tehlikesi geÃ§inceye kadar son yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â







KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mehmet Yakut, "HalkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in verilen karara, ikinci bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lÄ±ncaya kadar bizim de uymamÄ±z gerekiyor. Son kez yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gezimizdeÂ Åžarlayan Åželalesi'nin gÃ¼zelliÄŸine hayran kalan doÄŸa severler, gÃ¼zel bir doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan mutlu bir ÅŸekilde evlerine dÃ¶ndÃ¼ler" dedi.







