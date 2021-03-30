Cendere Köprüsü Nerede? Cendere Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Septimus Severus Köprüsü olarak da bilinen bu köprü, Cendere suyu üzerinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bu köprüye Cendere Köprüsü denmektedir.

Cendere Köprüsü Hakkında Bilgi

Adıyaman üzerinde Cendere suyu üzerinde bulunan bu köprü, aynı zamanda dünyanın en eski köprülerinden birisi olarak bilinmektedir. Tarihin çok eski defterlerine konu olan bu köprünün de tarihi açıdan ne zaman yapıldığı bilinmemektedir ancak belirli tahminler sonucu 190-210 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. O zamandan bu zamana kadar hala sağlam olarak faaliyetlerini sürdüren bu köprü, aynı zamanda insanlık tarihi açısından da çok büyük bir önem taşımaktadır.

İnsanlığın yerleşik hayata geçtikleri yerlerden birisi olarak bilinmekte olan Adıyaman, aynı zamanda geçmiş tarihlerde de birçok farklı uygarlığa yuva olmuş ve birçok farklı uygarlığı içerisinde barındırmıştır. Adıyaman'a 55 kilometre mesafede bulunmakta olan ve Eski kale olarak bilinmekte olan bir yer üzerinde olan Cendere Köprüsü, dünya genelindeki tarihçilerin de dikkatini çekmektedir.

Roma İmparatoru Septimus Severus için yapıldığı tahmin edilen bu köprü, aynı zamanda üzerinde çeşitli Latince yazılar bulundurmaktadır. Bu yazılar sebebi ile de birçok farklı tarihi belgeselin ana konusu olmayı başarmış olan Cendere Köprüsü, aynı zamanda çok büyük bir ağırlığa sahip olan taşların hareket etmesi ile oluşturulmuştur. Yaklaşık olarak 6 sütundan oluşmakta olan bu köprünün her sütununun ağırlığı da, yaklaşık olarak 30 ton ağırlığındadır. Bu kadar yüksek derecedeki ağırlıkların nasıl hareket ettirildikleri hakkında hiçbir net bilgi de bulunmamakla birlikte, bu köprünün o zamanlar ne amaçla yapıldığı da bilinmemektedir.

Son olarak 1977 yılında tekrardan restore edilmiş olan bu köprü, hala sapasağlam ayakta durmaktadır. Belirli bir zamana kadar trafiğe açık olarak faaliyetlerini sürdürmüş olan bu köprü, son restoresinden sonra tamamen trafiğe kapatılmış ve bu köprünün yanına trafiği aksatmamak için çeşitli köprüler yapılmıştır.

Çok sağlam bir yapı olan ve mimari açıdan da bazı kişileri kendisine hayran bırakan Cendere Köprüsü, aynı zamanda her sene düzenli olarak belirli turist akımlarında da ziyaret edilmektedir. Birçok tarih meraklısı insan ülkemize gelerek Cendere Köprüsüne gitmektedir.

Cendere Köprüsü Nerede?

Cendere Köprüsü Adıyaman üzerinde yer almaktadır. Cendere suyunun üstünde yer aldığından ötürü Cendere Köprüsü adını alan bu köprü, Adıyaman'ın Eski kale ilçesinde yer almaktadır. Eski kale üzerinden Cendere Köprüsünü kolaylıkla görebilirsiniz.

Cendere Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Cendere Köprüsüne gidebilmek için öncelikle Adıyaman'a gitmek gereklidir. Adıyaman'a giderek kolaylıkla Cendere Köprüsüne ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Her sene düzenlenen turist ziyaretlerinde de Cendere Köprüsü ziyaret edilmektedir.

Cendere Köprüsü Tarihi

Cendere Köprüsü, tarihi açıdan çok önemli bir köprüdür. Romalılar zamanında yapıldığı tahmin edilen bu köprü, aynı zamanda Roma dönemine ait çeşitli izleri de üstünde taşımaktadır. Latince kelimeleri de ilk dönemlerde üstesinde barındıran bu köprü, daha sonrasında bu yazıların silinmesi ile birlikte bu Latince yazıları kaybetmiştir.

Cendere Köprüsü Hikayesi

Cendere Köprüsünün hikayesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Roma Kralı Septimus Severus adına yaptırılan bu köprü, sağlamlığı ve mimari yapısı nedeni ile o günden bu güne sorunsuz bir şekilde gelmeyi başarmıştır.

Cendere Köprüsü Özellikleri

Cendere Köprüsü şu anda trafiğe kapalı, yalnızca görücüye açık bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1977 yılından beri trafiğe kapalıdır.