Buckingham Sarayı Nerede? Buckingham Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Buckingham Sarayı en çok araştırılan saraylardan beridir. Avrupa'da yer alan en ünlü saraylardan biridir.

Buckingham Sarayı Nerede?

Buckingham Sarayı İngiltere'nin Londra kentinde bulunmaktadır. Westminter şehrinde yer almaktadır.

Buckingham Sarayı Tarihi

Buckingham Sarayı 1703 yılında yapılan Birleşik Krallığın en eski tarihi saraylarından biridir. Buckingham Sarayı zamanında Birleşik Krallığı hükümdarlarının ikamet ettiği bir saraydı. Buckingham Sarayı yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 150 yıl özel mülk olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise Buckingham Sarayı krallığa bağlanarak özel mülkiyet halinden çıkmıştır. Buckingham Sarayı ilk kez kral 3. Georghe tarafından kullanılmıştır. Kral 3. Georghe ilk kez Buckingham Sarayı'nı 1761 yılında kullanmıştır. 3. Georghe'den sonra sarayı tarihte Kraliçe Charlotte kullanmaya başlamıştır. 19. yüzyıla kadar orijinalliğini korumayı başaran saray daha sonra John Nas ve Edward Blore tarafından iyice genişlettirilmiştir. 1837 yılında monarşinin merkezi olarak kabul edilmiştir.

Dünya savaşında Alman naziler tarafından hedef haline getirilmiştir. Balistik füzeler ile birlikte Buckingham Sarayı tahribata uğratılmıştır. Sarayın belirli bir bölümü bu füze saldırıları neticesinde yıkılmıştır. 1900'lü yıllarda ise Buckingham Sarayı Birleşik Krallığın en önemli yapısı haline gelmiştir.

Buckingham Sarayı Özellikleri

- Gotik tarzı ile inşa edilmiş bir saraydır.

- Sarayın toplam 775 odası bulunmaktadır.

- İçerisinde kraliyet sembolleri olan pek çok tablo ve resim bulunmaktadır.

- İçerisinde mavi salon, yeşil salon ve beyaz salon bulunmaktadır.

- Beyaz salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarının yaptığı salondur.

- Mavi salon, Buckingham Sarayı mimari John'un yaptığı özel salondur.

- Yeşil salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarını yaptığı diğer salondur.

Buckingham Sarayı Hakkında Bilgi

Buckingham Sarayı Avrupa'nın ve Krallığın en önemli yapılarından biridir. Yaklaşık olarak 300 yıl tarihi bulunmaktadır. 2. Dünya savaşında tahribata uğratılmıştır. Günümüzde Buckingham Sarayı içerisinde İngiltere devletinin resmi devlet daireleri bulunmaktadır. Müze olarak da sergilenen Buckingham Sarayı içerisine devlet daireleri hariç ziyaretçi kabul edilmektedir. Birleşik Krallığın ulusal sembolü olarak belirlenmiştir. Buckingham Sarayı aynı zamanda Buckingham binası olarak da anılmaktadır. Birleşik Krallığın içerisinde yer alan Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'nın merkezi konumu haline gelmiştir.