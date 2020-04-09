Bregenz Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Yurt dışında bulunan ülkelerin belirli yerlerinde Türk Konsoloslukları bulunmaktadır. Başkonsolosluklar o bölgede yaşayan Türklerin belirli işlemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir. Bunun için randevu alınması gerekmektedir. Bu konsolosluklardan birisi de Bregenz Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki, Bregenz Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile cevapladık.
Bregenz Türk Başkonsolosluğu Avusturya'da yer almaktadır. O bölgede yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlilik, pasaport, askeri ve noter gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde görevlidir. Bunun için randevu alınması gerekir.
Bregenz Türk Başkonsolosluğu Nerededir?
Bregenz Konsolosluk Avusturya'da yer almaktadır. Konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çağrı merkezinden veya Bregenz Konsolosluk İnternet sitesinden randevu alınması gerekmektedir.
Bregenz Türk Başkonsolosluğu Adresi
Bregenz Türk Başkonsolosluğu Avusturya'da yer alan bir Başkonsolosluk'tur. Açık adresi şu şekildedir: Türkisches Generalkonsulat, Senderstr. 10, 6960 Wolfurt
Bregenz Türk Başkonsolosluk Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri
Bregenz Türk Başkonsolosluk çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 16:30 saatleri aralığındadır. Telefon ile müracaat edilebilmesi için 13:30 ile 16:30 saatleri arasında aranması gerekmektedir. Bregenz Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +43 5574 42083
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