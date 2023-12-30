Biri '2023'ün en iyileri' listesine seçildi... Kebapların peşinde yola çıkılacak adresler | 8 ŞEHİR 8 ÖNERİ

Taste Atlas, 2018'den bu yana her yıl gastronomi alanında ‘enler’ listesi belirliyor. Ülkemizden de pek çok lezzet bu listelerde kendine yer bulmayı başarıyor.



Açıklanan son rehberde ise 2023 yılının en iyi dana eti yemekleri belirlendi. 24 lezzetin yer aldığı listede Avusturya’nın ‘Viyana şnitzeli’ birinci, İtalyan mutfağına özgü bir yemek olan ‘osso buco’ ikinci, Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan ‘Çökertme kebabı’ ise üçüncü oldu.



Biz de bu haber üzerine gezgin ve seyahat yazarları Sıla Uçan, Özlem Köseoğlu, Didem Mutçalıoğlu ve Nurgül Büyükkalay’a ‘Ülkemizde kebapların peşinde yola çıkılacak adresler hangileri?’ diye sorduk.



Hem 8 şehirden birbirinden lezzetli 8 kebabı önerdiler hem de bu şehirlerde gezilecek yerler konusunda önerilerde bulundular.

Bodrum’un damak çatlatanı: Çökertme kebabı / MUĞLA

Genel olarak Ege Bölgesi’nde meşhur olan kebap, Muğla’nın Bodrum-Milas bölgesine ait bir lezzet. Hatta ‘Bodrum kebabı’ olarak da biliniyor.

Özlem Köseoğlu, “Yolum Bodrum’a ne zaman düşse bu harika lezzeti tatmadan asla geri dönmem. TasteAtlas’ın listesinde olması da beni hiç şaşırtmadı. Yapılışı çok zor değil. Kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerindeki marine edilmiş şerit halindeki dana eti, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis ediliyor. Muğla’nın diğer ilçelerinde de tatmak mümkün ama en güzeli Bodrum’da yapılıyor” dedi.





Çökertme kebabı



Gezilecek yerlere de değinen Köseoğlu, “Bodrum’da gezilecek yerler belli ama Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme’ye giderseniz Fesleğenbükü ve Arpabükü koylarını ziyaret etmeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.





Çökertme kebabını Muğla’nın diğer ilçelerinde de tatmak mümkün ama en güzeli Bodrum’da yapılıyor



Diğerlerinden çok farklı: Adana kebabı / ADANA



Yemek yemenin başlı başına bir kültür olduğu Adana'da, acısı bol lezzetler ve hamur işleri sofralardan asla eksik olmaz. Şehrin en meşhur lezzeti ise kebabı elbette…

“Zırh ile çekilen kıyma, kuyruk yağı ile buluşuyor ve ortaya karşı konulmaz bir tat çıkıyor” diyen Sıla Uçan, “Adanalıların gönlü de yemek çeşitliliği gibi bol desem yeridir. Çünkü Adana’da bir restoranda kebap sipariş verirseniz masanıza asla sadece kebap gelmiyor. Kebap yanında envai çeşit meze, salata ve yeşillik servis ediliyor. İçecek olaraksa tercihinize göre pancar ya da siyah havuçla yapılan şalgam suyu veya ayran getiriliyor” dedi.

Adana’ya sırf kebap yemek için günübirlik bile gidilebileceğinin altını çizen Uçan, “Eğer ilk kez gidiyorsanız birkaç gün kalıp Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetmek lazım. Şehre adım attığınızda Taşköprü’den geçmeden, Büyük Saat Kulesi’ni görmeden, Adana Sinema Müzesi’ni gezmeden, Seyhan Nehri kıyısında kahvaltı etmeden ve Kazancılar Çarşısı’nda akşam yemeği yemeden dönmeyin derim” ifadelerini kullandı.





Adana kebabı



Mayhoş lezzet sevenlere: Yenidünya kebabı / GAZİANTEP



Gaziantep gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Bilim ve Kültür Ağı Programı’na katıldığından beri dünyanın gözdesi… Özellikle Alinazik, patlıcanlı kebap, simit kebabı ve fıstıklı kebap ön plana çıkan lezzetler.

Sıla Uçan, “Gaziantep’e gittiğinizde klasik kebap çeşitleri dışında farklı bir şeyler denemek isterseniz sadece mevsimlerinde bulabileceğiniz ayva, yenidünya, keme gibi lezzetlerle yapılan kebaplara şans verebilirsiniz. Özellikle hafif mayhoş lezzetleri seviyorsanız yenidünya kebabını asla es geçmemelisiniz. Benim favori lezzetlerimden biri” dedi.

Şehirde görülmesi gereken yerlerle ilgili önerilerde de bulunan Uçan, “Bakırcılar Çarşısı’ndan el işi bakır ürünlerinden almadan, Zeugma Mozaik Müzesi’ni, Kaleoğlu Mağarası’nı, Savaş Müzesi’ni gezmeden, Gümrük Han’da bir yorgunluk kahvesi içmeden, Rumkale’de tekne turu yapmadan, Elmacı Pazarı’ndan nar ekşili ve baharatlı mini bir mutfak alışverişi yapmadan dönmemelisiniz” ifadelerini kullandı.

Özel ocaklarda pişiriliyor: Tokat kebabı / TOKAT

Şehrin yaylalarında otlatılan kuzuların etinden yapılan coğrafi işaretli Tokat kebabı, kentin en önemli lezzetleri arasında yer alıyor.

Didem Mutçalıoğlu, “Taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, soğan ve sarımsaklar şişe diziliyor ardından da içinde özel kancası olan ocaklara asılıyor. Yine özel olarak pişirilen kebap pidesi ile servis ediliyor. Yerken de bu pideye et ve sebzeler sarılarak yeniyor. Harika bir lezzeti var” dedi.





Tokat kebabı / Fotoğraf: İHA

“Bu müthiş lezzetli kebabı elle yemek gerekiyor” diyen Mutçalıoğlu, “Biraz et, köz patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domates sos bir araya gelince zaten ortaya iyi olmayan bir şey çıkması mümkün değil. Tokat’ta restorana gidip Tokat kebabı yemeyi düşünüyorsanız gitmeden aramanızı öneririm. Çünkü hazırlanması ve pişmesi biraz uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.

Tokat’ın doğası ve tarihiyle de çok özel bir yer olduğuna dikkat çeken Mutçalıoğlu, “Şehre gelince Gökmedrese, Tarihi Mevlevihane ve Atatürk’ün halka seslendiği sokakları gezmek çok keyifli. “Biraz doğa olsun” derseniz de Kaz Gölü ve Ballıca Mağarası’nda güzel vakit geçirebilirsiniz” önerisinde bulundu.





Tokat kebabı, özel kancası olan ocaklara asılarak pişiriliyor / Fotoğraf: İHA



Manisa, Aydın ve İzmir'in lezzet şöleni: Manisa kebabı / MANİSA



Zeytinyağlı yemekleriyle Ege’den, etli yemekleriyle de İç Anadolu’dan esintiler taşıyan Manisa’nın kendine has pek çok lezzeti var. Onlardan biri de kebabı… Üstelik bu kebap sadece Manisa’da değil Aydın ve İzmir’de de çok seviliyor.



Özlem Köseoğlu, “Biraz yumuşak dana eti biraz da kuzu etinin kullanıldığı kebap, odun kömüründe pişiriliyor. Aynı ateşte pideler ısıtılıyor ve domatesle biberler közleniyor. Kare şeklinde kesilen pideler, servis tabağına alınıyor ardından da kebaplar pidelerin üzerine atılıyor. Mis gibi kızdırılmış tereyağı tabakta gezdirildikten sonra azıcık sumak ekleniyor. En son da domates, biber ve soğan salatası eklenerek servise hazır hale geliyor. O kadar lezzetli ki iki-üç porsiyon yemek isteyeceksiniz” dedi.



Şehirde gezilecek birkaç rotaya da değinen Köseoğlu, “Yaklaşık 1500 metre yükseklikte kışın karlarla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı, üzüm bağlarıyla ünlü Kula’daki Yanık Ülke Bağları ve görkemli Osmanlı mimarisine sahip Sultan Camii görülecek yerlerden…” ifadelerini kullandı.





Manisa kebabı



Düğünlerin olmazsa olmazı: Tirit kebabı / KONYA



Konya’da sıklıkla yapılan tirit kebabı, şehrin mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri. Özellikle düğün ve mevlit yemeklerinin olmazsa olmazı…



Tirit kebabının yapılışının biraz zahmetli olduğunu söyleyen Özlem Köseoğlu, “Öncelikle kuşbaşı doğranan kuzu eti, tencerede suyunu bırakana kadar kavruluyor. Suyunu çektiğinde de biraz sıcak su ile kimyon ekleniyor. Basınçlı ya da düdüklü tenceredeki etler, yumuşayıncaya kadar pişiriliyor” dedi. Köseoğlu, şöyle devam etti:



“Haşlanan etlerin üzerine ocaktan almadan 10 dakika önce tuz, tereyağı ve karabiber ekleniyor. Sonrasında fırında kıtırlaştırılan ekmeklerin üzerine sularıyla beraber dökülüyor. Lezzetli ve keyif veren kokusuyla ekmeklerin üzerine daha da lezzet vermesi için sarımsaklı yoğurt yayılıyor. Son olarak da tuzla ovuşturup acısı çıkartılan soğanların üzerine maydanoz yaprakları serpiliyor. Biraz zahmetli ama lezzeti gerçekten de harika…”



Köseoğlu şehirde gezilecek yerlerle ilgili önerilerde de bulundu:



“Konya’da Mevlana Müzesi, doğa meraklıları için Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı olarak bilinen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yeşilliklerin içinde tam bir kaçış alanı olan Meram Bağları, Roma ve Osmanlı döneminden tarihi dokular taşıyan 5 bin yıllık Sille köyü ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.”

Dönerin yan yatmış hali: Cağ kebabı / ERZURUM



Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi ile Doğu Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri Erzurum…



Tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış. Bu nedenle gezilecek yerler bakımından çok zengin. Her biri birbirinden ihtişamlı çok sayıda Selçuklu ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi görmeniz gereken başlıca yerlerden.



Şehir sadece tarihi, doğası ve kayak merkeziyle değil, lezzetleriyle de öne çıkıyor. Hatta bazılarımız için Erzurum demek ‘cağ kebabı’ demek.





Cağ kebabı



Nurgül Büyükkalay, “Cağ kebabı ve kadayıf dolması ikilisi şehrin en meşhur lezzetlerinden. 'Dönerin yan yatmış hali' diye tanımlansa da aslında lezzet olarak dönerden farklı bir kebap. Cağ kebabı lezzetli etiyle benim de en sevdiğim kebaplardan. Odun ateşinde yatay olarak pişiriliyor ve sonra şişlere takılarak servis ediliyor” dedi ve ekledi:



“Gittiğiniz restoranlarda siz dur diyene kadar masanıza cağ kebabı geliyor. Bu nedenle doyduğunuz zaman durmalarını söylemeyi unutmayın. Cağ kebabını Türkiye’nin birçok yerinde denemiş olabilirsiniz ama kendi şehrinde bu lezzeti yemek bambaşka olacak. Kebabın üzerine de içi cevizli kadayıf dolması yemeden sakın o sofradan kalkmayın..."





Erzurum'da gittiğiniz restoranlarda siz dur diyene kadar masanıza cağ kebabı gelmeye devam ediyor



Coğrafi işaretli: Denizli kebabı / DENİZLİ



Denizli, Ege Bölgesi'nde turizmin canlı olduğu şehirlerimizden biri. Kentin mutfağının temelini, sebze yemekleri oluştursa da coğrafi işaretli Denizli kebabı, buraya gelenlere lezzet şöleni yaşatıyor.



Nurgül Büyükkalay, “Denizli kebabının tarihi 1800’lü yıllara dayanıyor. Kebap kuzu etinden yapılıyor, etler sekiz parçaya bölünüp parçalar şişlenerek fırına yerleştiriliyor. Kebap sakız ağacı odunu kullanılan tandır ateşinde yaklaşık üç saat pişiyor. Tamamen doğal bir lezzet. Hiçbir katkı yok. Etler piştikten sonra satırla kesilip pide, soğan ve söğüş domatesle servis ediliyor. Çatal ve bıçak kullanılmadan elle tüketiliyor” dedi.



Denizli’de gezilecek ilk yerin Pamukkale Travertenleri olduğunu söyleyen Büyükkalay, “Kaynak sular ve traverten teraslı tepelerden oluşan Pamukkale Travertenleri tam bir şifa kaynağı. 23 yüzyıllık antik bir havuzda yüzdüğünüzü hayal edin. Bu hayalinizi Denizli ziyaretinizde gerçekleştirme şansınız var. Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın bu havuzda yüzdüğü için buraya 'Kleopatra Havuzu' adı verilmiş. Havuza kış mevsiminde bile girebilirsiniz çünkü su sıcaklığı yaz-kış 36 derece…” ifadelerini kullandı.



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