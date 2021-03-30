Atatürk Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Atatürk Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Atatürk köşkü, yirminci yüzyılın başında özel mülk olarak yaptırılarak 1923 yılında ise, devlet hazinesine aktarılmıştır. Atatürk 1934 ve 1937 yıllarında Trabzon'u ziyaret ettiğinde ise, bu köşkte konakladı.



Atatürk Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında ilk defa Trabzon'a geldiği zaman Soğuksu tarafında gezinirken köşkü görüp çok beğendiği ve bunun sonucunda devletin ileri gelen devlet erkanlarınca Atatürk'ün o köşkte ağırlandığı söyleniyor. 1931 yılında ise bu dikkat çekici köşk, Trabzon Özel İdaresi İl Daimi Encümeni tarafından Atatürk'e hediye edildi. Trabzon'da belirlenen bir heyet ise, bizzat Ankara'ya giderek köşkün anahtarını Atatürk'e teslim etmiştir.



1937 yılında, son defa Trabzon'u ziyaret eden Atatürk, bu defa kendisine ait olan bu köşkte konaklıyor. Atatürk, Trabzon'u üçüncü ve son kez ziyaret ettiği bu gezisinin ve köşkte konakladığı iki günlük sürenin ardından çok fedakarca bir karar alarak bu köşk de dahil olmak üzere tüm mal varlığını çok sevdiği Türk milletine hibe etti. O günden sonra da bu köşkün ismi Atatürk Köşkü olarak anılmaya başlandı. İlerleyen dönemde ise, Atatürk'e duyulan büyük saygıdan dolayı bu köşk, müze olarak sergilenmeye başlandı.



Atatürk Köşkü Nerede?



Çam ağaçları arasında yer alan Atatürk Köşkü, Trabzon'un merkezinde yer alan Soğuksu Mahallesi'nde bulunuyor. Merkezi konumu ile dikkat çeken bu köşk, Trabzon'un da simgelerinden biri haline geldi. Atamızın ziyareti ve köşkte konaklaması ile birlikte değer kazanan bu köşk, Trabzon'un simgesi haline geldi.



Atatürk Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Atatürk Köşkü'ne ulaşımı kendi aracınız olmasa bile kolaylıkla Trabzon belediyesine ait olan köşk otobüslerini kullanarak sağlayabilirsiniz. Köşke özel aracı ile ulaşmak isteyen ziyaretçiler ise, soğuksu mahallesi güzergahını takip ederek kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.



Atatürk Köşkü Özellikleri



Atatürk Köşkü'nün en dikkat çeken özelliği, müzenin içinde bulunan büyükçe bir Türkiye haritası ve bu harita üzerinde Dersim isyanı sırasında yürütülen askeri harekat sırasında uçakla bombalanmış olan bölgelerin işaretlenmiş olmasıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere Atatürk, bu harekatı Atatürk köşkünden idare etmiştir. Köşkün üçüncü katında ise, yaver odaları, Atatürk'ün çalışma odası, yatak odası ve banyo bulunuyor.



O dönemden kalan bu işaretli harita, Atatürk'ün harekatı bizzat bu köşkten yönettiğinin kanıtı olmuş bu da köşke olan ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca müze içinde 1800 - 1900 yılları arasına ait porselenler, halılar ve mobilyalar gibi eşyalar ve Atatürk'e ait olan tablolar da dahil olmak üzere 344 adet Etnografik eser yer alıyor. Atatürk'ün nasıl bir yerde kaldığını ve ülkemizi kurtarmak için nasıl plan yaptığını görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, her yıl Trabzon'u ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret ediyor.



Atatürk Köşkü Giriş Ücreti



Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Atatürk Köşkü’nde 2018 yılından itibaren uygulanan ücretler ise şu şekilde:

-0 ila 6 yaş arası ziyaretçilere ücret alınmıyor.

-Öğrenci olan ziyaretçiler için uygulanan ücret ise, 4 TL

-Öğrenci olmayan ziyaretçiler için ise uygulanan ücret ise, 8 TL olarak belirlendi.

Aynı zamanda engelli kartı ya da sağlık kurulu raporu yanında olan ziyaretçiler, köşkü yanlarında da bir kişi refakatçi olmak üzere ücretsiz ziyaret edebiliyor.