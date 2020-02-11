Antalya’nın nefes kesen doğal güzellikleri, dünyanın dört bir tarafından gelen bisikletçilere eşlik edecek

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından üçüncü kez, 20 – 23 Şubat 2020’de düzenlenecek olan Tour of Antalya, Antalya’nın nefes kesen doğası ile dünyanın dört bir tarafından gelen profesyonel bisikletçileri ile buluşturacak.

Antalya’nın doğal güzellikleri, adrenalin dolu yarışa bir kez daha göz kırpacak. Antalya güneşinin içinizi ısıtacak muhteşem güzelliğini, mavi ve yeşilin ahenkli uyumu eşliğinde gözler önüne seren doğal güzellikler ise bu seneki organizasyonun ana teması olacak.

Yarışın dört etabında da Antalya’nın simge noktaları yer alacak. Tour of Antalya’nın 2020 yılı etap programı ise şu şekilde:

Etap: Antalya – Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe) Etap: Kemer – Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

III. Etap: Aspendos – Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

Etap: Side – Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)

Start, “Yeryüzündeki Cennet”in Yat Limanı’ndan verilecek

İlk kez Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek ve ilk kez bir World Tour takımına ev sahipliği yapacak olan Tour of Antalya 2020’ye 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak. Bisikletçiler, yarış boyunca dört mevsimi deneyimleyebilecekleri noktaları geçecekler.

Organizasyonun ve ilk etabı olan Antalya-Antalya’nın startı ise Bergama Kralı II. Attalos’un “Yeryüzündeki Cennet” olarak tanımladığı Antalya’nın Yat Limanı’ndan verilecek.

Antik çağ kalıntılarıyla şehrin önemli bir turizm noktası olan Kaleiçi’nin Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarından geçilerek ulaşılan yat limanı, nefes kesen güzelliğiyle pedalların krallarına keyifli bir yarışın müjdesini verecek. Pedalların Efendileri’nin bu yılki yolculuğu böylece mavi tonlar ile birlikte başlayacak.

Yarışçılar Yat Limanı’nın ardından çatısındaki güneş panelleri ile bir günde 550 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üreten Antalya Stadyumu’nun önünden geçip, adını Kestros Irmağı’ndan alan Aksu’daki mavi ve yeşilin ahenkli uyumunu gözler önüne seren köy yollarına doğru devam edecekler.

Likya ve Kilikya antik kentlerinin ortasında kalan Pamfilya’nın ünlü kenti Perge’nin de yer aldığı Aksu’nun deniz sahilindeki Kundu Köyü çevresinde hizmet veren birbirinden güzel otellerin önünden geçecek olan bisikletçiler, 2 kilometrelik bir kanyonun içerisinde yer alan Antalya’nın saklı cenneti Kurşunlu Şelalesi’nin etrafında dolaşarak, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bitiş noktasına doğru ilerleyecekler.

Pedalların Efendileri’nin geçeceği rota üzerinde Kurşunlu Şelalesi başta olmak üzere Düzlerçamı Mesire Alanı ve Güver Kanyonu gibi Antalya’nın doğal güzellikler de yer alacak.

Bisikletçiler ikinci etapta Phaselis Antik Kenti’nin, caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı Olimpos’un ve Chimera Yanartaşı’nın çevresinden geçecekler

21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek Kemer – Antalya etabında ise bisikletçiler daha önce yaşamadıkları bir yarış deneyiminin içerisinde olacaklar.

Kemer’den start alacak olan pedalların efendileri, Kemer bölgesinin en güzel otellerinin yer aldığı Çamyuva ve Tekirova’dan geçerek Antalya’ya ulaşacak. Sporcular, mavi ve yeşilin muhteşem güzelliğini doyasıya yaşama fırsatı bulacak.







52 kilometrelik kıyı şeridini arkalarında bırakarak, yollarına devam edecek olan sporcular, geçecekleri rotalarda asırlar önce Makedonya Kralı Büyük İskender’i altın bir taçla karşılayan Phaselis Antik Kenti’nin, Likya sınırları içerisinde yer alan ve caretta carettaların yumurtalarını bıraktıkları Olimpos’un etrafında pedal basacaklar. Ayrıca sporcular bu etapta 2 kilometrelik kesintisiz kumsalıyla doğa harikası Adrasan’ın ve sonsuz ateşin yandığı yer olarak da anılan Chimera Yanartaşı’nın çevresinden dolaşacaklar.

Aspendos Antik Tiyatrosu’ndan Termessos Antik Kenti’ne yolculuk

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilecek Aspendos – Termessos etabı ise yarışın hem çok zorlu hem de keyifli yolculuklarından biri olacak. Bu etap; MS 2. Yüzyılda Romalı Zenon tarafından inşa edilerek, günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmeyi başaran 12 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosu’ndan start alacak.

Bisikletçiler, portakal bahçelerinden gelen kokular eşliğinde Serik’ten geçerek, Toroslara bağlı Güllük Dağı’nın 1050 metre yükseklikteki zirvesinde yer alan Termessos Antik Kenti’ne tırmanacaklar.

Dünyada ilk kez Tour of Antalya kapsamında bir antik kentte start alacak olan yarış, kartal yuvasını andıran konumu ve cesur askerleriyle ünlü, yüzyıllardır tabiatın içinde gizlenerek ayakta kalmayı başarmış Büyük İskender’e bile karşı durmuş yapılarıyla kendine hayran bırakan Termessos Antik Kenti’nde sona erecek.

Bisikletçiler Düden Şelalesi’ni görüp Corendon Airlines uçağının altından geçecek

Organizasyonun son günü bisikletçilerin yolculuğu antik dönemde Pamfilya Bölgesi’nin en önemli liman kenti olan Side Antik Kenti’nin merkezinde başlayacak. Bisikletçiler; Apollon ve Athena tapınaklarının içinden ve Zafer Takı’nın altından tarihin içinden geçerek, Boğazkent’ten Antalya’ya uzanan otellerin olduğu yere giriş yapacaklar.

Yeşilin her tonunu görebilecekleri köy yollarından ilerleyip, Antalya Havalimanı’nın içinden geçerek, muhteşem bir atmosfere imzalarını atacak olan Pedalların Efendileri falezlerin üzerinden dökülen Düden Şelalesi’ni görerek, Lara Caddesi üzerindeki AKRA Hotels önünde finişe varacaklar. Sporcular, bu etap üzerinde, organizasyon sponsorlarından Corendon Airlines’ın uçağının altından da geçecekler.

Sporcuların rüzgar gibi geçecekleri rotada büyük yeraltı suları ile beslenerek Manavgat Nehri üzerinden dökülen Manavgat Şelalesi, en sakin havalarda bile titriyor gibi gözükmesiyle dikkatleri çeken Titreyen Göl de bulunacak.

Tour of Antalya etaplarının izlenebileceği en iyi 10 nokta

Cumhuriyet Meydanı Aspendos Olympos Sahil Antalya Kemer Termessos Side Antik Kenti Eski Lara Yolu FTA Havalimanı Antalya Müze Önü ve Varyant





AKRA Gran Fondo Antalya, şehirde bisiklet festivali heyecanı yaratacak

AG Tohum’un ana sponsorluğunda, Tour of Antalya’nın kapanış gününde gerçekleştirilecek amatör bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya da üçüncü yılında amatör bisikletçilere, Tour of Antalya’ya katılan dünyaca ünlü bisikletçiler ile aynı atmosferi yaşama fırsatı sunacak. Şehirde bisiklet festivali heyecanı yaşanmasını sağlayacak yarışta, 97 km’lik uzun ve 61 km’lik kısa olmak üzere 2 ayrı parkur bulunacak.

Katılımcı sayısının, kısa ve uzun parkurlar için 1000’er kişiyle sınırlı olduğu bu müthiş mücadelede yer almak isteyenlerin, en geç 17 Şubat 2020 Pazartesi gününe kadar kayıt işlemlerini tamamları gerekiyor.

Ayrıca AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum kapsamında gerçekleştirilecek “Kadına Karşı Şiddete Hayır” temalı farkındalık sürüşüyle organizasyona toplumsal bir değer de katılacak. AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, tüm amatör bisikletçileri Antalya’ya davet ediyor.