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Hürriyet
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Alanya'da ekimde deniz keyfi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Alanya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 28 derece dolayında seyretmesiyle yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

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Alanya'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 59 ölçülürken, ilçedeki yerli ve yabancı birçok turist ekim ayı ortasına gelinmesine rağmen güzel giden havayı fırsat bilip, plajlara akın etti. Yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği plaja gelenler güneşlenip, denize girdi. İlçede hafta sonuna kadar hava sıcaklığının aynı olması, pazar gününden itibaren ise yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.

Alanyada ekimde deniz keyfi



'BÜTÜN RUSLAR BURAYA GELMELİ'

Moskova'dan Alanya'ya ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini söyleyen 29 yaşındaki Olga Kakotkina, "Alanya'ya dün geldim. Kleopatra Plajı’nı çok beğendim. Az parayla geldim. Burası çok güzel. Rusya'dan herkes buraya gelmeli. Burada hizmet çok güzel. Rusya'da böyle bir hizmet yok. Bütün Ruslar buraya gelsin" dedi.

Alanyada ekimde deniz keyfi

Alanyada ekimde deniz keyfi


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