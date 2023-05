T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli, Hasanbeyli İlçesi, Merkez Mahallesi

PARSEL NO : 325 ada, 84 parsel, 314 ada, 24 parsel, 314 ada, 22 parsel,314 ada, 15 parsel,314 ada, 5 parsel,313 ada, 5 parsel ve 314 ada 5 parsel, 314 ada 20 parsel,313 ada, 2 parsel,312 ada, 17 parsel,312 ada, 15 parsel, 312 ada, 14 parsel,325 ada, 4 parsel ve 325 ada, 332 parsel,325 ada, 3 parsel, 314 ada, 16 parsel, 312 ada, 34 parsel, 313 ada,1 parsel ve 314 ada 19parsel, 314 ada, 20 parsel sayılı, 313 ada, 1 parsel, 312 ada, 34 parsel, 312 ada, 33 parsel,, 312 ada, 30 parsel, 312 ada, 13 parsel ,312 ada, 12 parsel, 312 ada 11 parsel,312 ada, 10 parsel, 325 ada, 337 parsel,325 ada, 330 parsel , 325 ada, 331 parsel, 325 ada 82 parsel, 325 ada 81 parsel, 325 ada 77 parsel, 314 ada 4 parsel, 313 ada 6 parsel, 312 ada 29 parsel, 312 ada 28 parsel, 312 ada 20 parsel, 312 ada 9 parsel

MALİKLERİNİN ADI VE SOYADI : SELAHATTİN DENİZOĞLU,ARİF BOLAT, DÖNE ÇİFTÇİ, EMİNE EMİR, HALİT BOLAT, HASAN BOLAT, HATİCE KAPLAN, MEHMET EROL, MUSTAFA EROL, MÜHÜBE YILDIRIM, NECATİ EROL, SULTAN EROĞLU, ŞERİFE SERT, YUNUS EMRE EROL, ZEKİYE KILINÇ, AHMET DEMİRCİ, EYYUP SAK, NAZİYE TUĞRAL, AZİZ DENİZOĞLU, ALİ AYDIN, AYŞE TEKEREK, ERKAN AYDIN, GÖKHAN AYDIN, İBRAHİM AYDIN, MUSTAFA KIRKAYA, SEADET GÜNDOĞDU, UMMUHAN SOYLU, YUSUF AYDIN, MUSTAFA KIRKAYA, YUSUF AYDIN, ALİ KIRKAYA, ALİ ÖZCAN, AYŞE FAYDALI, EMEL KIVILCIM, EMİNE BOYRAZ, EMİNE ÖZBAY, FATMA GÜL KARABAŞ, FİRDOS DENİZOĞLU, GÜLÜZAR ZORLU, HAYRİYE ÇİFLİKLİ, İBRAHİM KEŞAF, İSMAİL CAN YALINIZ, LEYLA ŞEKER, MAFİDE ÖZCAN, MEHMET ÇALIŞKAN, MEHMET ÖZCAN, NECMİYE ÖZCAN, NEVİN GIRIT, NEVZAT ÖZCAN, NİLİFER ÖZCAN, ÖNDER YALINIZ, ÖZGE BÖLÜKBAŞI, ÖZKAN YALINIZ, RESMİYE KANACI, SALİH ÖZBAY, SALİME VIZVIZ, SIDIKA ÖZCAN, ÜMMÜYE GÖGCE, YILMAZ ÇİFLİKLİ, ALİ KIRKAYA, ALİ ÖZCAN, AYŞE FAYDALI, EMEL KIVILCIM, EMİNE BOYRAZ, EMİNE ÖZBAY, FATMA GÜL KARABAŞ, FİRDOS DENİZOĞLU, GÜLÜZAR ZORLU, HAYRİYE ÇİFLİKLİ, İBRAHİM KEŞAF, İSMAİL CAN YALINIZ, LEYLA ŞEKER, MAFİDE ÖZCAN, MEHMET ÇALIŞKAN, MEHMET ÖZCAN, MÜCAHİT EFE ÖZCAN, NECMİYE ÖZCAN, NEVİN GIRIT, NEVZAT ÖZCAN, NİLİFER ÖZCAN, ÖNDER YALINIZ, ÖZGE BÖLÜKBAŞI, ÖZKAN YALINIZ, RESMİYE KANACI, SALİH ÖZBAY, SALİME VIZVIZ, SEVGİ ÖZCAN, SIDIKA ÖZCAN, ÜMMÜYE GÖGCE, YILMAZ ÇİFLİKLİ, AHMET ÇINAR, ALİ ÇINAR, AYŞEGÜL KİRİKTİR, EKREM AKBAŞ, ELİF ZÜLFİKAR, ENES ÇINAR, EYÜP AKBAŞ, FAHRİ KOÇ, GÜLLÜ YALINALP, GÜLÜMSER KOCADAĞ, İSMAİL BAYRAM, MEHMET AKBAŞ, MUHAMMET ALİ AKBAŞ, MUHAMMET MESUT BAYRAM, NAGİHAN UYMAZ, NURİYE KÖSE, OSMAN ÇINAR, SULTAN ÖZER, VELİ ÇINAR, ZEYNEP CANBOLAT, ZİYA KOÇ, AYŞE SOYER, EMİNE KAVAK, HATİCE ÇAMURLU, İSMAİL ÇAMURLU, MÜZEYYEN YÜCEL, ZEKİYE BOYRAZ, AYŞE SOYER, EMİNE KAVAK, HATİCE ÇAMURLU, İSMAİL ÇAMURLU, MİNEVER KÖSEOĞULLARI, MÜZEYYEN YÜCEL, ZEKİYE BOYRAZ, ADEM BOZKURT, ADEM DURMAZ, AHMET BOZKURT, ALİ DURMAZ, ASLIHAN ÜNAL, AYFER ŞAHİN, AYSON DURMAZ, AYŞE TİLKİ, DURAN BOZKURT, EDA DURMAZ, EMİN DURMAZ, EMRAH DURMAZ, ERTAN DURMAZ, EŞE APANOĞLU, HACCA TOPRAK, HACER DURMAZ, HAMİDE DARA, HASAN DURMAZ, HATİCE DURMAZ, LEVENT DURMAZ, MEHMET DURMAZ, MEHMET KARABULUT, MELEK DURMAZ, MELEK YAŞAR, MELİHA DURMAZ, MEMDUHE KARABULUT, MERYEM GÖZÜBENLİ, MURAT BOZKURT, MURAT DURMAZ, MUSA BOZKURT, MÜZEYYEN DURMAZ, NERMİN GİZLENCİ, NESLİHAN KAPLAN, NİMET KAYA, SABİT DURMAZ, SEBİHA SAĞLAM, SELBİHAN YAKAR, TAHİR DURMAZ, UĞUR DURMAZ, YUNUS EMRE DURMAZ, ADEM AK, AHMET DEMİR, ALİ YENİLMEZ, AYŞE DEMİR, BEDİHA ASLAN, CAFER KÖK, ELİF MENNAN, ERDOĞAN DEMİR, ESMA YAĞAR, FADİME KARACÜLLÜ, FATMA ASLAN, FATMA BİLGİLİ, FATMA KARABULUT, FATMA KARABULUT, FETHİYE ILIKKAN, FİDAN KORANA, FUAT KAYA, GÜLAY KARADAĞLI, GÜLŞEN BAZ, HALİME ÜNAL, HALİME YILDIRIM, HAMDİ YENİLMEZ, HANİFİ YENİLMEZ, HATİCE BAZILI, HATİCE ERDOĞAN, HATİCE ÖZKAN, HÜSEYİN ÜSTÜN, İBRAHİM ÜSTÜN, KAZIM DEMİR, KUBİLAY NUH KARABULUT, MAHMUT ÖZKÜLEKÇİ, MAHMUT HALİM DAĞ, MEHMET KARABULUT, MEHRİCAN YILMAZ, METİN AK, MUHAMMET YENİLMEZ, NUH YENİLMEZ, NUHBAKİ ÜSTÜN, SELİM KARABULUT, SELMA SÖVEK, SERKAN DEMİR, SİBEL DAĞLI, ŞAKİRE GÖK, TÜRKAN CELER, YASİN DEMİR, YUSUF DAĞ, YUSUF KAYA, ZAHİDE KAYA, BERRİN HELLİ, ALAATTİN YÜKSEL, EBRU ÖZBAY, FİKRET GÜMÜŞTAŞ, FUHAT YÜKSEL, KEMAL ÖZBAY, MÜZEYYEN YORULMAZ, ÖMER ÖZBAY, PINAR ÖZBAY, SAFİNAZ SEÇGİN, SAFİYE MEMİŞ, SELDA GÜNAY, SERKAN YÜKSEL, SEZAİR KILINÇ,ALİ KIRKAYA, ALİ ÖZCAN, EMEL KIVILCIM, ERSİN DENİZOĞLU, FATMA GÜL KARABAŞ, HAYRİYE ÇİFLİKLİ, İBRAHİM KEŞAF, LEYLA ŞEKER, MAFİDE ÖZCAN, MEHMET ÇALIŞKAN, NİLİFER ÖZCAN, RESMİYE KANACI, SALİME VIZVIZ, SIDIKA ÖZCAN, ŞENER GÜL, ÜMMÜYE GÖGCE, YILMAZ ÇİFLİKLİ, ALAATTİN YÜKSEL, BUSE YÜKSEL, EBRU ÖZBAY, FATMAGÜL YÜKSEL, FİKRET GÜMÜŞTAŞ, FUHAT YÜKSEL, KEMAL ÖZBAY, MÜZEYYEN YORULMAZ, ÖMER ÖZBAY, PINAR ÖZBAY, SAFİNAZ SEÇGİN, SAFİYE MEMİŞ, SELDA GÜNAY, SERKAN YÜKSEL, SEZAİR KILINÇ,ALİ RIZA ÖZER, AYŞE ÖZER, CAHİDE ÖZER, EMEL GÜLEÇ, FERİT ÖZER, GÜLGÜN ÖNCÜ, KORAY ÖZER, MEHMET ÖZER, OKAY ÖZER, ÖZGÜR ÖZER, SAMİME YILMAZ,ABDULLAH DENİZOĞLU, ALİ OSMAN DENİZOĞLU, HALİME GÜNEŞ, HAYRETTİN DENİZOĞLU, NURETTİN DENİZOĞLU, SALİHA EKİNCİ, SALİME ARSAL, SELAHATTİN DENİZOĞLU,EMİNE TÜRKER, HANİFİ BATMAZ,ALİ OSMAN DENİZOĞLU, HALİME GÜNEŞ, HAYRETTİN DENİZOĞLU, NURETTİN DENİZOĞLU, SALİHA EKİNCİ, SALİME ARSAL, SELAHATTİN DENİZOĞLU, ALİ YAKAR, AYNUR HAMZAOĞLU, AYŞE KARA, AYŞEGÜL YAKAR ÇİL, BAKİ TUĞRUL YAKAR, BATUHAN YAKAR, DÖNDÜ YAKAR, DURDANE KORKMAZ, ERDAMİ YAKAR, ERDOĞAN YAKAR, EROL YAKAR, FATMA TAŞDELEN, FERİDE MENDİZ, HAYRİ YAKAR, HÜLYA SADIRLI, İLHAMİ YAKAR, KAZIM YAKAR, LEVENT BERK, MUHAMMET YAKAR, MUSTAFA YAKAR, NEDİM DEMEZ, NİLÜFER BOLAT, RECEP BERK, SELBİ YAKAR, SELİM BERK, SELVİ YAKAR, SEVİM YAKAR, SONGÜL YAKAR, ŞERİFE YAHŞİ, ÜNAL YAKAR, VEYSEL ŞARE, YAŞAR BERK, YAŞAR YAKAR, YİĞİT BATIN YAKAR,ALİ YAKAR, AYŞE KARA, AYŞEGÜL YAKAR ÇİL, ERDOĞAN YAKAR, EROL YAKAR, FATMA BOLAT, FATMA TAŞDELEN, FERİDE MENDİZ, KAZIM YAKAR, LEVENT BERK, MUSTAFA KAYA, MUSTAFA YAKAR, NEDİM DEMEZ, NİLÜFER BOLAT, RECEP BERK, SELİM BERK, SEVİM YAKAR, SONGÜL YAKAR, ŞERİFE YAHŞİ, ÜNAL YAKAR, VEYSEL ŞARE, YAŞAR BERK, YAŞAR YAKAR,AHMET KAYA, ALAEDDİN AYDOĞAN, ALİ KAYA, ASYA KARAYİĞİT, AVCI MEHMET AYDOĞAN, BİLAL CİN, BİRSEN UYDURAN, DÖNDÜ BOZKURT, DUDU KAYPAK, EBUBEKİR CİN, EYLÜL KAYA, FATMA GÜLLÜ, FATMA YILMAZ, FERİHA AYDOĞAN, FİRDEVS KARBEYAZ, GÜLSEREN ŞEN, HASAN KARAYİĞİT, HATİCE DAĞLI, HATİCE ÜNLÜER, HAYRİYE KAYPAK, İHSAN KAYA, İLHAN KAYA, KADİR KARAYİĞİT, MARİFET SERT, MEHMET KARAYİĞİT, MUHAMMET MUSTAFA KAYA, MUSTAFA KAYA, MUSTAFA KAYA, MUSTAFA KAYA, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE KAYA, NURİ KAYA, ÖMER CİN, SEBAHATTİN AYDOĞAN, SEBİHA DEMİR, SELVER CİN, SERAP ŞENEL, SERVET KARAYİĞİT, SULTAN TURAL, ÜLKÜ KARAYİĞİT, ZEYNEP ÖZ,AHMET EMEKLİ, AHMET ÖZ, AHMET ÖZ, AHMET ÖZKAN, AYŞE BAYAZIT, ERHAN ÖZ, FATİH ÖZKAN, FATMA KIN, HACER KARPUZ, HARUN ÖZ, KADİR ÖZKAN, MAKBULE KOCA, MEHMET ÖZ, METİN ÖZKAN, MUHARREM ÖZKAN, MURAT ÖZ, MUSTAFA ÖZ, NADİRE ÖZKAN, NURİYE DEMİR, RABİA ÖZKAN, REFİK ÖZKAN, SEZAİ ÖZKAN, YILMAZ ÖZ, ZAHİDE ÇETİN, MEHMET ASLAN, REMZİ KARAASLAN, ALİ KIROĞLANOĞLU, MERAL YÜKSEL, ZEYNEP ASLAN, MÜZEKKE DENİZOĞLU, HATİCE KURT, DURDANE YANARKAYA, MAHMUT TEKEREK, NECATİ KÜÇÜKOSMANOĞLU, ÖMER KÜÇÜKOSMANOĞLU, ZÖHRE TOZAN, ABDULLAH DEMİRÖZ, ADEM YÜKSEL, AHMET YÜKSEL, AYDIN ÇABUK, AYHAN ÇABUK, AYLİN BEDİR, AYNUR TOZLUKLU, AYŞE KIRICI, AYŞE KONCA, AYŞE SEZGİN, CELAL ARSLAN, EKREM YÜKSEL, EMİNE SEZGİN, EYÜP YÜKSEL, FAHRİ ÇABUK, FATMA ACAR, FATMA ÇELEBİ, FATMA DEŞTİLER, FATMA YÜKSEL, FATMA YÜKSEL, FUAT YÜKSEL, GÜLAY KARA, GÜLİZAR SÜNGER, GÜLSER MUSTAN, HACER YAVUZ, HAFİZA ÇURKA, HALİL YÜKSEL, HALİL İBRAHİM DEMİRÖZ, HALİME HARBİ, HATİCE KOÇ, HATİCE KÜTÜK, İSMAİL KONCA, KADİR YUSUF KONCA, KAZIM KESKİN, MESUDE ŞAHAN, MUSTAFA ARSLAN, MÜFİDE AKÇABAY, NAZİFE ÇETİNKAYA, NAZMİYE ÇABUK, NESİBE ÖNAL, NİHAT KONCA, NURGÜL USLU, OĞUZ ACAR, ORHAN ACAR, OSMAN YÜKSEL, ÖMER YÜKSEL, REFİYE ÇELİK, REFİYE ÇUBUKÇU, RESMİYE DEMİRÖZ, SAADET CAN, SALİH YÜKSEL, SONGÜL TİLKİ, ŞIHMEHMET YÜKSEL, VESİLE YÜKSEL, ZEYNEP PINAR DEMİRÖZ, ZEYNEP ZENNUR İNCEDAL, EMİN KADRİ GÜLSES, MELİKE AVGIN, OLCAY FETTAHLIOĞLU, ÖMER ÜLGER, VEYSEL GARANİ ÇANGA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkullerin daimi irtifak hakkı, mülkiyet (direk yeri) bölümünün davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıylaTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20/03/2019 tarih ve 6-246 sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)03/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01825915