T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/141+142+143+144+145+146+147+148+150+151+152+153+155+157+176+178+180esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

1)2023/141 esas sayılı dosyasından davalılar ALİYE BUCAK, FİKRET BUCAK, GÜLLÜ ŞAHİN, HASAN BUCAK, MAHMUT BUCAK, MEHMET DİKMEN, NİYAZİ BUCAK, SEVİLAY ÇOBAN, VAHİT BUCAK aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Kumkısık Mahallesi, 237 ada 6 parselde toplam 9.522,48 m2'lik kısmında,

2)2023/142 esas sayılı dosyasından davalı AYDIN KARABAĞ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 22 parselde toplam 5.443,56 m2'lik kısmında,

3)2023/143 esas sayılı dosyasından davalı AKINLI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 23 parselde toplam 13.819,05‬ m2'lik kısmında,

4)2023/144 esas sayılı dosyasından davalı PINAR ULUBAŞOĞLU aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 21 parselde toplam 9.561,33‬ m2'lik kısmında,

5)2023/145 esas sayılı dosyasından davalı AKINLI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 233 ada 17 parselde toplam 5.693,59 m2'lik kısmında,

6)2023/146 esas sayılı dosyasından davalı İSMAİL URYAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 234 ada 1 parselde toplam 218,87 m2'lik kısmında,

7)2023/147 esas sayılı dosyasından davalı MUHAMMED ENES ELBEY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 254 ada 9 parselde toplam 6.732,40 m2'lik kısmında,

8)2023/148esas sayılı dosyasından davalı UTKU ERTEKİN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 253 ada 5 parselde toplam 10.700,29 m2'lik kısmında,

9)2023/150 esas sayılı dosyasından davalı RABİA ÇİLBİRCİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada 29 parselde toplam 11.791,33 m2'lik kısmında,

10)2023/151 esas sayılı dosyasından davalı DN MERMER ANONİM ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 0 ada 549 parselde toplam 640,18 m2'lik kısmında,

11)2023/152esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA CURA aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 256 ada 2 parselde toplam 6.884,39 m2'lik kısmında,

12)2023/153esas sayılı dosyasından davalı NİHAT ÇAVUŞ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada 24 parselde toplam 18.510,55 m2'lik kısmında,

13)2023/155 esas sayılı dosyasından davalılar FATMA VURAL, GÜLŞEN GEDİZ, MUSTAFA BACAK, OKŞAN URHAN, SADET ÇAVUŞ, TÜRKAY BACAK, YILDIZ ÖZEL aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada 27 parselde toplam 7.526,70 m2'lik kısmında,

14)2023/157 esas sayılı dosyasından davalılar ASİYE KAPLAN, KÖKSAL KAPLAN, MEHMET KAPLAN, TANER KAPLAN, YADİKAR KAPLAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 27 parselde toplam 28.440,30 m2'lik kısmında,

15)2023/176 esas sayılı dosyasından davalılar ASİYE KAPLAN, AYŞE HANIM BULUT, EMİR TOPAL, FATMA HUY, FERİŞTAH AYHAN, HACER YAVUZHAN, HATİCE TUĞAN, NİMET GÜNEŞ, SADIK URHAN, SULTAN TUĞAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 257 ada 9 parselde toplam 5.849,16 m2'lik kısmında,

16)2023/178 esas sayılı dosyasından davalılar EROL AYDEMİR, GÜLHAN YENGEÇ, KAMİLE URGANCI, MEHMET AYDEMİR, MUSTAFA ÖZDEMİR, ÖMER AYDEMİR, RECAİ DOĞAÇ, TÜRKAN AYDEMİR, YASEMİN AYDOGAN, YASİN ÖZDEMİR, YUNUS AYDEMİR aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 235 ada 1 parselde toplam 19.896,33 m2'lik kısmında,

17)2023/180esas sayılı dosyasından davalılar HULUSİ DÜLGER, MEHMET DÜLGER, NAMIK DÜLGER, NURİTTİN DÜLGER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 253 ada 7 parselde toplam 6.290,69 m2'lik kısmında, kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.08/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01847284