T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

1)2023/183 Esas sayılı dosyasından davalı AKINLI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 233 ada 15 parselde 4.536,25 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2)-2023/181 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ RIZA ER, CAFER ŞEN, CEVDET ŞEN, DURMUŞ ALİ ÇAKIR, EMİR AYŞE KATRANCI, FATMA DEYMECİ, FATMA DURSUN, FERHAT GECEKUŞ, GÜLİZAR SELÇUK, HÜLYA KARA, HÜSEYİN DURSUN, MEHMET ÇAKIR, MEHMET DURSUN, MUHARREM ŞEN, MUHSİN ŞEN, NURAN SULU, NURSEL YILDIZ, PEMBE ERİK, SÜLEYMAN ŞEN, ŞEHRİBAN ŞEN, ŞEHRİBAN NUR ÖZDEMİR, TAYYİBE ŞEN, TEKİN ŞEN, ÜMMÜ KESKİNER, ÜNAL ŞEN, YALÇIN ÇAKIR, YUSUF KENAN ŞEN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi Mahallesi, Kumkısık Mahallesi 216 ada 1 parselde854,34m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

3)-2023/154 Esas sayılı dosyasından davalı, MUHAMMED ENES ELBEY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi 233 ada 10 parselde 1.034,33 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

4)-2023/184 Esas sayılı dosyasından davalı, AHMET ASLAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 233 ada 63 parselde 6.606,27 m2''likve ek kamulaştırma kararı ile 6.145,82 m2 lik ( toplam 12,752,09 m2)kısmında kamu yararı kararı verildiği,

5)-2023/163 Esas sayılı dosyasından davalı, GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 254 ada 14 parselde 3.490,43 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

6)-2023/165Esas sayılı dosyasından davalı, YASEMİN ÇOBAN ÇAKIRaleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 0 ada 151parselde 9.854,89m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

7)-2023/160 Esas sayılı dosyasından davalı, BAYRAM ALİ ÇOBAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi,Çeltikçi Mahallesi 149 parsel 4.193,50 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

8)-2023/161 Esas sayılı dosyasından davalı, DN MERMER AŞ. aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi,Çeltikçi Mahallesi 0 ada 551 parselde 1.510,26 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

9)-2023/ 149Esas sayılı dosyasından davalı, RAMAZAN AKBOĞA aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada, 38parselde 12.511,75m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

10)-2023/ 159 Esas sayılı dosyasından davalı, FATMA ALTUNTAŞ, FATİH KUTLUAY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi,Kumkısık Mahallesi 257 ada 8parselde 1.553,62m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

11)-2023/162 Esas sayılı dosyasından davalı, MERYEM BULUT, SERGÜL DEMİRTAŞ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 257 ada 12parselde14.948,04 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

12)-2023/175 Esas sayılı dosyasından davalılar ADEM ÖZKAYA, HALİL İBRAHİM ÖZKAYA, MEHMET HİLMİ ÖZKAYA, NİMET ÖZKAYA, RAFET ÖZKAYA, SELAVAT ÜNVER, ŞERİFE ÖZKAYA, YILDIZ YENİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada,4 parselde 1.373,48 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

13)-2023/172 Esas sayılı dosyasından davalılar, HAYRİYE ELİBOL, İHSAN ERDEM BAYKENT, NECLA BAYKENT, NİLÜFER BERK, TUĞÇE BAYKENT BEYHAN, ÜLFET BANU BAYKENT UYSAL aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Salihağa Mah. 407 parselde13.237,37 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

14)-2023/ 169 Esas sayılı dosyasından davalı, AHMET ATMACA, EMİNE ARSLAN, HALİL ATMACA, HASAN ATMACA, KEVSER KAYA, NİMET ATMACA aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, ÇeltikçiMahallesi, 0 ada, 347 parselde 3.246,12 m2'likve ekkamulaştırma kararı ile 1.196,46' m2 lik( toplam 4.442,58 m2)kısmında kamu yararı kararı verildiği,

15)-2023/156 Esas sayılı dosyasından davalı, GÜLLÜ BULUT aleyhine Denizli ili,Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi 233 ada 59 parselde 2.417,66m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

16)-2023/139Esas sayılı dosyasından davalılar, AYŞE DÖNMEZ, EMİN KESKİNER, EMİR AYŞE GÜRSOY, ERGÜN DÜLGER, FATMA KESKİNER, FATMA KESKİNER, NURŞİN ÖZTÜRK, ORHAN KESKİNER, SEMİHA UYANIK, ŞEVKİ KESKİNER, YAĞMUR TUNA KESKİNER, YUSUF KÜRT, FATMA KESKİNER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 253 ada, 8 parselde 3.287,13 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

17)-2023/137 Esas sayılı dosyasından davalılar ARİF BATUM, CAFER BATUM, ERCAN BATUM, GÜLİZAR ŞAHİN, HATİCE BATUM, MURAT ÇOBAN, MÜRÜVVET YILMAZ, NURDAN BAYHAN, RABİA SARIKAYA(BATUM) , RİFAT BATUM, SEMİHA TUĞCU aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada, 5parselde 3.948,25m2 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumunKarayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur. 05/06/2023

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#ilangovtr Basın no ILN01842989