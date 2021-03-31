Kureyş Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Kuranı kerimde yer alan Kureyş suresi adını Fil suresinde geçen fil vakasında kabeyi korumayı üstlenen bir kabilenin adından almaktadır. Kureyş suresinin yaptığı bu amelleri ve Allah tarafından onlara verilen nimetleri konu edinmektedir.

Kureyş Suresi Abdestsizken Okunabilir mi?

Kureyş suresi Kuranı Kerimde 104. ayette bulunmaktadır. 4 ayetten oluşan sure birçok kişi tarafından ezberlenmesi kolay bir suredir. Kureyş suresi Kuranı Kerimde bulunduğu için abdestsiz yüzünden okunması caiz olmamaktadır. Fakat ezberlenmesi kolay bir sure olduğu için ezberden okunması abdestsizken mümkün olmaktadır. Abdestsizlik konusunda normal namaz abdestinin bulunmaması hali öne sürülmektedir. Gusül abdesti gerekli durumlarda ezberden dahi okunması caiz olmamaktadır.

Kureyş Suresi Adetliyken Okunur mu?

Kureyş suresi adetliyken okunmamaktadır. İçeriğinde ayet bulunması adetliyken ezberden dahi okunmasına engel bir durumdur. Çünkü Kuranı Kerim de var olan hiçbir sure adetliyken okunamadığı gibi yüzünden ve ezberden okunması da caiz değildir.

Kureyş Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Kureyş suresi okuyan kişi için hastalıklardan kurtulacağı gibi hastalıktan korunmak için okunmaktadır. Kureyş suresi karşı okuyan kişinin zihnini açmak için okunmaktadır. Kureyş suresi yiyeceklere okunduğu zaman yiyeceklerin bereketlenmesine okunmaktadır.

Kureyş Suresinin Anlamı

Kureyş suresinin Türkçe anlamı şöyledir;

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

Kureyşe kolaylaştırıldığı

Evet kış ve yaz seyahatleri onlar kolaylaştırıldığı için

Onlar şu evin Rabbine kulluk etsinler ki

Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Kureyş suresinin anlamı incelendiğinde Fil suresinin devamı niteliğinde bir suredir. O dönem de yolculuklar yaparken birçok kişi saldırıya maruz kalırken Kureyşliler Allah tarafından korunmuş ve ticarette ilerleme kaydetmişlerdir. Kureyş kabilesinin krallar ve emirler tarafından saygı görmesinin hikmeti de bu surede gizli olmaktadır.

Kaynak: Diyanet