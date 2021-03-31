Kureyş Suresi anlamı nedir? Kureyş Suresi konusu ve hakkında bilgi

Kureyş Suresi, Hazreti Muhammed'in de bağlı olduğu, Kureyş kabilesi için indirilmiştir. 4 ayetten meydana gelen sure, kısa yapıdadır.

Kureyş Suresi Anlamı Nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

Kureyş’in emniyetini sağladığı,

Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırarak yakınlaştırdığı için onlar,

Bu evin (Kâbe) Rabbine kulluk etsinler.

Ki O (Allah), kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturan olandır.

Kureyş Suresi Konusu Nedir?

Sure içerisinde, Kureyş kabilesine, cahiliye döneminde verilmiş zenginlikten, ticari imtiyazlardan ve istikrar gibi konulardan bahseder. Bunun yanında, surede Allah'ın verdiği nimetlere şükür edilmesi gerektiğine, Allah'a yapılacak kulluğun öneminin büyüklüğüne dikkat çeker. Allah'ın kabileye verdiği nimetlerin önemine ve bunlara yapılacak şükre delalet eder.

Kureyş Suresi Hakkında Bilgiler

Sure Mekke dönemindeyken indirilmiştir. Kureyş kabilesinden bahsetmiş olduğundan bu ismi almıştır. Dört ayetten meydana gelir. Kur'an'da sadece Kureyş Suresine sebep gösterme edatı olan 'Lam' harfi ile başlanır.

Surenin henüz ilk ayetinde, Allah'ın Kureyş'lilere verdiği nimetlerden bahsederken, kabile imana davet edilmiştir. Konusu ve anlamı bakımından, kendinden önceki Fil Suresinin devamı niteliğini taşır. Hazreti Muhammed ve ilk Müslüman olmuş kişilerin bu kabileye bağlı olmasının yanında, Kabe ile ilgili birçok işte, kabile söz sahibi olduğundan, bu sure bununla bağlantılıdır.

Kureyş Suresi Fazileti Nedir?

Kureyş Suresi, alimlerin naklettiklerine göre birden çok fazilete sahiptir. Bunlar özellikle insan sağlığı için oldukça faydalı olarak bilinmektedir.

Korkuların oluşması durumunda hem gece hem gündüz vakti Kureyş Suresi okumak insanı rahatlatarak endişelerden korur. Psikolojik rahatsızlıklardan arındırır.

7 defa sureyi okuyan kişinin ahlakı çok güzel olur. Fakirlikten ve türlü sorunlardan uzak olur.

Bir şeyin üzerine okunduğu zaman o şey bereketlenir. Çoğalmakla kalmaz, kişiye sağlık ve sıhhat verir.

Yemeklere 7 kez okunarak üflendiğinde, o yemekler bereketlenir ve yemeklerden gelecek rahatsızlıklardan kişiyi korur.

Her gün en az 7 kez Kureyş okuyan kimse, darlıktan, yokluktan korunur.

Cuma gecesi, yatsıyı kıldıktan sonra 1000 sefer Kureyş Suresi okuyan kişinin rüyasına Hazreti Muhammed gelir.

Sureyi okumak böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

Yola çıkınca okunması, kazadan ve beladan korur. Hacca giden kişi okursa, gidiş ve gelişlerinde güvende kalır.

Kureyş Suresi Okumanın Sırları Nelerdir?

Kureyş Suresi alimlere göre her yerde ve zamanda okunabilir. Kişinin özellikle korkularının çok olduğu zamanlarda okunması tavsiye edilmiştir. Düşmanların karşısında rahat ve emin olmak için okunduğunda bunu sağlayabilir.

Alimler, bu surenin çok fazla sırra sahip olduğunu belirtirler. Kişinin sureyi günde 7 kez okuması halinde, fakirlik, darlık, geçim sorunları, hayati problemlerden uzak kalır. Ayrıca manevi anlamda rahatlayacağı, kafasının verimli çalışacağı ifade edilir.

Kureyş Suresi Neden İndirildi?

Manen belirtildiği üzere, Allah'ın Kureyş kabilesini, hem fil ordularından korumuş, hem güven içerisinde yolculuklar yapmalarını sağlamıştır. Allah, Mekke gibi tarıma elverişsiz konumda olan bir yeri, onlar için güzel bir yer yapmıştır ifade yer alır. Alimler, Allah'ın bu sureyle Kureyş kabilesini Müslüman olmaya davet ettiğini belirtirler.

Davette ayrıca geçmişte kabilenin çektikleri zorluklardan ve Allah'ın bu zorlukları kabile için nasıl kolaylaştırdığı ifade edilir. Surede asıl verilen mesaj genellikle, Allah'ın verdiği nimetlere kulluk edilmesi gerektiği, Allah'a layık olmanın önemli olduğu belirtilir. Alimler, surenin tüm insanlığa mesaj olduğunu ifade ederler.

Kaynak: Diyanet