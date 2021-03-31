Kureyş Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kureyş Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Kureyş suresi Fil suresinin konusu bakımından ardından nazil olan bir suredir. Mekkenin en güçlü kabilesi olan Kureyş kabilesinin fil olayında kabeyi savunmaları karşılığında Allah tarafından onlara verilen nimetleri anlatan bir suredir.

Kureyş Suresi Nerede ve Ne Zaman İndirilmiştir?

Kureyş suresi Mekke döneminde indirilen bir suredir. Tin suresinden sonra Karia suresinden önce indirildiği bildirilmektedir. Kureyş suresi içerdiği konusu Fil suresinin içinde geçen konuların bütünlüğü bakımından ardından gelmektedir.

Kureyş Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşmaktadır?

Kuranı Kerim de Kureyş suresi 30.cüz de ve sayfa 602 de bulunmaktadır. Kureyş suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

Kureyş Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Liiğlafi Kureyş. İylafihim rıhleteşşitai vessayf Fel ya budu Rabbe hazel beyt Ellezi etamehüm min cuin ve amenehüm min havf.

Kureyş Suresi Okumanın Faydaları

​​​​​Kureyş suresi anlamında geçen Kureyş kabilesinin Allahu Teala tarafından ikram ve nimetlere nail olmasının hikmetlerine erişebilmek için bu sure anlamını bilerek ve sevabını Allahtan umarak birçok sıkıntılı durumda okumakta faydalı bir suredir.

Kureyş suresi vesilesiyle Kureyş kabilesi yolculuk yaparken hiçbir sıkıntı çekmemiş hiç bir zarar onlara uğramamıştır. Bu faziletleri yolculuk esnasında ve öncesinde okumak faydalı olmaktadır.

Kureyş suresi okumak zorluklardan kolaya çıkmak için mühim bir sure olmaktadır. Allahu Teala bu surede Kureyş kabilesinin darlı ve sıkıntı görmeyeceğini açlıkla sınanmayacağını belirtmektedir. Bu nedenle darlık ve yoksulluk çekmemek için bu sureyi okumak oldukça faydalı olmaktadır. Bütün surelerde olduğu gibi anlamını bilerek okumak daha da faziletlidir.

Kaynak: Diyanet