Kureyş Suresi Faziletleri nelerdir? Kureyş Suresi okumanın faydaları ve sırları

Kureyş suresi Zammı sureler arasında olup namazlarda okunması gereken surelerdendir. İbadetlerde de yer verilen sureye derin manaları nedeniyle önem verilmektedir.

Kureyş suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

Kureyş suresi kısa sureler arasında olup dört ayeti kerimeden oluşur. Mekke döneminde inmiş olduğu bilinen sure Tin suresinden sonra nazil olmuştur. İniş sırasına bakıldığında 29. sure olduğu bilinmektedir. Sure Kuran'ı Kerimde ise 602. sayfada yer alıp 30. cüzde yer almaktadır. Kuran'ı kerimdeki 106. sure olarak bilinir. Sure adını ise konusu olan Kureyş kabilesinden almıştır.

Kureyş Suresinin Konusu Nedir?

Faziletler ve sırları sıkça sorulan kureyş suresinin konusu da merak edilmektedir. Kureyş kabilesi Mekke ahalisidir ve ayrıca peygamber efendimizin de dahil olduğu bir kabiledir. Mekke'nin halkı olarak bilinen Kureyş kabilesine Allah'ın vermiş olduğu bazı imtiyazlardan bahsedilmektedir. Verilen farklı nimetler bu surede anlatılmaktadır. Verilen nimetlerin karşılığında ise onlardan Rablerine kulluk etmeleri istenmiştir. Kureyş kabilesinden bahsedilen surenin adını da bu nedenle almıştır. Bizlere anlatılmak istenen Allah'ın nimetlerine şükrederek ve gerektiği gibi kulluk ederek layık olmamız istenmektedir. Sure bize verilen nimetlere şükür etmek gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Kureyş Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Kureyş suresi 4 ayetten oluşan kısa bir sure olmasına rağmen içinde sakladığı faziletleriyle biz kullara şifadır. Her surenin barındırdığı bazı şifalar içinde saklıdır. Bu şifalardan bazen manevi açıdan bazen de maddi olarak rahatlık sağlar. Oysaki Kureyş suresini okuyarak maddi manevi bolluk ve bereketi elde etmek mümkündür.

Kureyş suresini okuyan bereket bulur. Bu süreyi günlük okumaya başlayan kimseler kötülüklerden emin olur. Şerlerden korunur. Geçim sıkıntısına düşmez. Bereket ve bolluk kapıları kendisine açılır. fakirlik görmez, ömrü bereketli bir halde geçer. Bir ürünün üzerine 7 kez okunursa o ürün bereketlenir. Hastalıklara şifadır. Özellikle böbrek rahatsızlığında bu surenin okunması her gün tavsiye edilmektedir:

Kureyş Suresini Okumanın Faydaları Nelerdir?

Surelerin şifalarında faydalanabilmek için belli sayılarda ve düzenli okumak oldukça faydalıdır. Kureyş suresini okumayı adet edinen kimseler bereket kapılarını aralarlar. Yine sureyi okumayı terk etmeyenler düşmanlarının şerrinden emin, fakirlik görmeden bir hayat yaşarlar. Vesveseye, unutkanlığa karşı şifadır. Sureyi düzenli okumak güzel ahlakın kapısıdır. Düşmanların şerrinden korunmak, korkulu bir yerdeyken emin ve güvende olmak için okunmalıdır. Hastalara okunması ise şifadır. Günahların affı ve sevap kazanmak için tekrar tekrar okunması gereken dualardan biridir.

Kureyş Suresini Okumanın Sırları

Kureyş suresi faziletli olduğu kadar aynı zamanda sırlarla doludur. Bu sırlara erebilmek için surenin belirli sayılarda okunması şarttır. Sureyi her gün 7 kere okuyan kimseye ömrü boyunca geçim sıkıntısı uğramaz. Güzel ahlaka erişir. Ayrıca kötülüklerden korunur. Bir ürüne 7 kez okunup üflenirse ürüne bereket gelir.

Bir yiyeceğe okunursa o yiyecekten hastalık bulaşmaz. Düşmanlardan korunmak korkulardan emin olmak isteyenlerin her gün ve gece olmak üzere 11 kez okuması tavsiye edilir. Cuma ecesi yatsı namazı sonrasında 1000 kez okuyan ve abdestli bir halde uykuya dalan kimse peygamber efendimizi rüyasında görür. Rivayet edildiğine göre Hadis-i şerifle Kureyş suresini okuyanlara Kabe'yi tavaf edenlerin ve yine Kabe' de i’tikâfta bulunanların adedince on katı sevaba nail olunacağı müjdelenmektedir.

Kaynak: Diyanet