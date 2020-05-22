Yemek duası nedir? Diyanet sofra duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Sofra duası olarak da bilinen yemek duası, yemeklerden önce ve sonra okunur. Duanın okunmasının nedeni, şükür etmektir. Müslümanlar için sünnet olan bu dua, Türkçe ve Arapça şekilleriyle bulunur. İsteyenler duayı Türkçe, isteyenler Arapça okuyabilirler. Yemek duasının okunma fazileti, önümüze gelen yiyecekler için Allah'a şükür etmektir.

Yemek Duası Arapça Okunuşu





Yemek Duasının Türkçe Diyanet Okunuşu

' Elhamdü lillahillezi etamena ve sekana ve caelana minel müslimin et'amena-Allahü min taam- il cenneti ve sakana Allahü min şarab- il kevseri ve zevecena-Allahü bi hüril'ayni. Bil hürmetil enbiyai velmürseline vel-hamdü lillahi Rabbil alemin.' Yemek duasının Türkçe okunuşu bu şekildedir.

Yemek duasının Arapça okunuşunu bilmeyen kişiler Türkçe olarak okuyabilirler. Ayrıca duanızı Türkçe olarak da edebilirsiniz.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Yemek Duası anlamı ve meali nedir?

Yemek duası meali ve anlamı şu şekildedir:

'Bizi yediren, içiren, İslamla müşerref kılan Allah'a şükür olsun. Peygamberler hakkı adına bizi cennetin taamlarından yedir. Kevser şarabından içir ve Cennete olan hurilerle evlendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve şükür olsun.' Bu duanın Türkçe okunuşu.

Yemek Duasının Fazileti Nedir?

Yemek duasının fazileti önümüze gelen yiyeceklere, içeceklere şükür etmek manasındadır. Yine Allah'a cennetten yemekler ve içecekler nasip etmesi için okunur. Duanın en önemli fazileti, şükür etmektir. Dua okunmadığında herhangi bir eksiklik olmaz. Fakat İslam dini peygamberi olan Hazreti Muhammed'in bu duayı okumuş olması, Müslümanlar için sünnet niteliğindedir. Okunmasının hikmeti artıracağı alimler tarafından belirtilir.

Yemek Duası Nasıl Okunmalı?

Sadece yemek duası değil, başka duaların üzerine de Türkçe ve Arapça okunması üzerine tartışmalar yapılır. Kimi alimlere göre duanın Arapça okunması daha hayırlı olurken, kimilerine göre Türkçe okunmasında sakınca bulunmaz. Müminler duayı amaç için okudukları için niyetleri önemlidir. Hangi dilde okunursa da hikmetinden bir şey kaybedeceği düşünülmemelidir.

Yemek Duası Ne Zaman Okunmalı?

Yemek duası, genellikle yemeklerden önce veya sonra okunmalıdır. Genellikle yemeklerden önce duayı okumanın daha faydalı olacağı üzerine, çeşitli görüşler bulunur. Ancak isteyenler, yemekten sonra de önce de duayı okuyarak, sofralarına bereket katabilir. Unutanlar olursa, yemek esnasında bu duayı okuyabilirler. Tabi okunduğu zaman, yemek yenmemesine özen gösterilirse daha iyi olur.

Yemek Duası Abdestsiz Okunur mu?

Yemek duası, evin büyüğü tarafından veya bileni tarafından okunmalıdır. Dua okunmadan önce kişinin abdest alması daha hayırlı olur. Fakat bu şart değildir. Daha doğrusu Allah'a yağılan duaların hiçbirinde abdest almak farz değildir. Allah'tan istemek veya ona şükür etmek için alimler, abdest almanın faydalı olacağını, ancak farz olmadığını söylerler.

Yemek Duası Neden Yapılmalı?

Yemek duası, asla zorlama bir uygulama değildir. İslam'da hiçbir dua veya ibadet alimlere göre zorlama ile yapılmaz. Yemek duasının yapılma nedeni ilk başta şükran sunmaktır. Daha sonra sofranın betinin bereketinin artması için okunur. Yemek duası okunduktan sonra alimlere göre sofradan daha sıhhatli şekilde kalkılır.

Yenilen yemeklerden rahatsızlık duyulmaz. Daha iyi hazmedilir. Yemek duasının çok sayıda hikmeti olduğu alimler tarafından dile getirilir. Sizde yukarıda yer alan yemek dualarından ister Arapça ister Türkçe'sini okuyarak yemeklerden daha çok lezzet alabilir, şükrünüz artmasına sebep olabilirsiniz.

Yemek duasının sofraya bereket getirdiğini hem şimdiki İslam alimlerinden hem de okursanız eski alimlerden görebilirsiniz. Yemek duasıyla başladığınızda, yemeğin hafiflediğini İslam alimleri her fırsatta dile gelirler.