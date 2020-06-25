Zamana Karşı Doğal Güzelliğinizi Korumanın Formülleri Nelerdir?

"Nereden başlayalım?" derseniz cildinizin temizliğine dikkat etmenizi ve mümkün olduğunca erken yaşta güneş koruyucu kullanmanızı tavsiye ederek işe başlayabiliriz. Bunun yanına antioksidan içerikli, meyve asitleri içerikli, C vitamini içerikli ve Peptit içerikli krem veya serumları yaşınıza ve cilt tipinize uygun olarak ekleyebilirsiniz.

Kolajen miktarı azalıyor

25 yaşından itibaren cildin kendini yenileme hızı düştüğü için deri altındaki kolajen ve hyaluronik asit azalır. Bu iki madde derimizin sıkılığını ve nemini sağlamaktan sorumludur. Bunlar azalınca deride kuruma, soluk, cansız, mat görünüm ve gevşeme ortaya çıkar. Cildimizi Işıl Işıl ve sıkı haline yeniden kavuşturmak için dış tabakaya canlandırıcı peeling işlemleri uygulanabilir.

Ayrıca deri altına mezoterapi şeklinde küçük iğnelerle vitamin, hyaluronik asit, peptid, SomonDNA, PRP gibi büyüme faktörleri enjekte etmek her yaşta cildi parlatmak, sıkılaştırmak, nem vermek, ince çizgileri azaltmak için kullanılabilir. Bu şekilde kendi kendine tamir olan cildiniz doğal güzelliğini birkaç seans içinde geri kazanır.

Cilt canlandırma işlemleri

Doğal güzelliği korumanıza yardımcı olan bir diğer işlem ise lazerle cilt canlandırma işlemleridir. Farklı teknolojilerdeki cihazlarla yüze dıştan ve ağız içinden yapılan, doğru planlanmış uygulamalarla aşağı doğru sarkan hatları yukarıya doğru sıkılaştırmak, çene hattının düzensizliğini azaltmak, gıdı küçülmesine yardımcı olmak mümkündür. Her yaş için uygundur. Etkisi tek seansta bile görülebilir. Diğer işlemlerle birlikte kombine yapılırsa başarısı artar ve yine deri altı doku kendiliğinden tamir olacağı için doğal güzelliğiniz korunmuş ve yüzünüz gençleşmiş olur.

Kırışıklıklar ile mücadele

25-30 yaşlarının başında artık minik kırışıklıklar yavaş yavaş dikkatimizi çekmeye başlar￼. Kaş arası, göz kenarları ve alında kırılmalar giderek derin çizgilere dönüşür. Bu durumda çizgiler çok derinleşmeden küçük dozlarda yapılacak botoks uygulamaları hem çizgilerin tam olarak giderilmesini sağlar hem de ileri yaşlar için tedbir alınmış olur. Botoks da her yaşa uygulanabilen ve doğru planlandığında doğal ifadenizi bozmayan çok iyi bir antiaging uygulamadır. Yılda 2-3 kez yapılması yeterlidir. Botoksla ayrıca kare çenesi olan kişilerin yüzünün inceltilmesi veya boyunda gençleşme sağlamak mümkündür.

30-35 yaşından itibaren deri altı yağ yastıkçıklarında küçülme ve 40-45 yaştan itibaren kemik dokularda kayıp başladığı için bu yaş gruplarında yüz giderek desteğini kaybedip aşağı doğru ağırlaşmaya başlar. Göz altları çökük ve yorgun, ağız köşeleri aşağı dönük ve üzgün görünür. Bu negatif görüntüler yüzünüze yerleşmeden yüz yapınıza göre yapılan dolgu uygulamaları çökmelere karşı anında etki gösterir. Elmacık kemikleri, göz altları, şakaklar ve kaşaltı, çene kemiği, çene hattı, çene ucu, gülme çizgileri, ağız köşesi üzgün çizgiler, dudaklar, burun gibi yüzün her bölgesine uygulanabilen hyaluronik asit dolgular kişiye özel planlanarak doğal güzelliğinizi korumadaki en büyük yardımcımızdır.

Yüzün bütününü şekillendirmede, kontür ve lifting sağlamada, yüzü inceltmede, dudak gençleştirme ve dolgunlaştırmada, gözaltı çöküklüklerinde, burun düzeltmede, çene keskinleştirme ve altın oranları sağlamada da kullanılabilir. Tüm bu işlemleri yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar bu işlemleri uzman bir doktorun yapıyor olması, seçilen malzemelerin kaliteli olması ve uygun teknikle uygulanması ve size özel planlama yapılmasıdır.