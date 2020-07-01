Annesinin Kızları

Cindy Crawford ve Kaia Gerber

Şimdilerin çok gözde modellerinden Kaia Gerber’in annesi 80 ve 90’lı yıllarda podyumun tozunu attıran, boy boy reklamlarda oynayan Cindy Crawford. Zaten fotoğraftan da anlaşılıyor. Birbirlerine oldukça benziyorlar. Gerçi bana soracak olursanız Kaia’nın annesi gibi olması için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Zira annesi tam olarak model olmak için yaratılmış bir kadın… Kaia da bunun kaymağını yiyor sanki biraz.

Yolanda Hadid ve Gigi – Bella Hadid

Yolanda Hadid’in Yolanda Hadidkızları olmasaydı moda sektörünün hali nice olurdu bilemiyorum… Zamanında popüler dergilerin ve markaların çok fazla tercih etmediği Yolanda Hadid daha çok Amerika’da yayınlanan bir reality şov ile tanınmış olsa da, kızları şu an tam manasıyla bu sektörün prensesleri. Gigi ve Bella’sız bir moda haftası, ya da reklam kampanyası çekimi düşünülemez!

Vanessa Paradis- Lily-Rose Depp

Baban Johnny Depp annen Vanessa Paradis. Hayata 1-0 önde başlamak bu olsa gerek. Çok küçük yaştan beri annesi ve babasının kızı olduğu için göz önünde olan Lily- Rose, henüz 15 yaşındayken Karl Lagerfeld’in gözde isimlerinden biri oldu ve Chanel’in inci kaplı güneş gözlüklü reklam kampanyasında yer aldı. Tabii hal böyle olunca tüm moda evleri ve markalar için yıldız isimlerden biri haline geldi. Kendisi modelliğin yanı sıra oyunculukta yapıyor. Tabii ne kadar yapabiliyor orası tartışılır.

Reese Witherspoon- Ava Elizabeth

Ava Elizabeth’i henüz çok ortalarda göremesek de, yakınlarda bir film ya da dizi de karşımıza çıkacak gibi duruyor. Oyuncu Reese Witherspoon’un kızı olan Ava, şimdilerde daha çok annesi nereye giderse onunla birlikte gidiyor. Maksat gözlerimiz alışsın herhalde. Bir nevi annesinin çantası gibi. Ava’nın en büyük özelliği ise annesine tıpatıp benzemesi. Adeta klonlanmış gibiler.

Goldie Hawn- Kate Hudson

Listenin en tanınanlarını da sona bıraktım. Kate Hudson’ın 80 ve 90’ların sarı dalgalı saçlı Hollywood yıldızı Goldie Hawn’ın kızı olduğunu biliyor muydunuz? Belki de ünlü kadınların ünlü kızları denildiğinde akla ilk gelecek isimlerden biridir bu ikili. Zira ikisi de oldukça tanınıyor. Kate Hudson, annesi sayesinde 19 yaşında oyunculuğa başlayanlardan.