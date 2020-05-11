Sevgiyle Büyür Tüm Canlılar! Evde Çiçek Yetiştirme Sanatı…

İnsanlar gibi çiçekler de moralden enerjiden çok etkileniyor. Rahmetli babaannem hep konuşurdu çiçekleriyle, hepsinin ayrı ismi olurdu. Hatta torunlarının, çocuklarının ismini verirdi çiçeklerine nasıl olurdu ama hep ortak bir nokta yakalayarak çok isabetli isimler vermiş olurdu. Şimdi anlıyorum o sırrı...



Severek yapılan her şeyin dönüşü oluyor dünyada. Bir çiçeği seversen sana en güzel haliyle açtığını, mis kokular saçtığını görürsünüz. E tabi kuru sevginin de tek besin kaynağı olduğunu söylemek doğru olmaz:) Hüsrana uğramamak için yetiştirdiğiniz ya da yetiştireceğinizin bitkiyi öncelikle iyi tanımalısınız.

Ve çocuklarınızı da buna hazırlamalı en önemlisi sorumluluk vermelisiniz. Çiçeklerimizi sulama görevini kızıma verdiğim için eğlenerek yetiştiriyoruz çiçeklerimizi. Evet bazen suya pardon sevgiye de boğmuş olabiliyoruz! Böyle zamanlar da olabiliyor ama pes etmek yok.

Kızımın elinin değdiği her şey güzelleşiyor onunla bir çiçek yetiştirmek benim gibi onu da çok mutlu ediyor. Koronadan önce parklarda, bahçelerde tüm suları "anneciğim çiçek susamış" diyerek yere dökerdi. Bu bilinçle şimdi balkonda çiçeklerle bolca zaman geçiriyoruz. Çiçeklerimi genelde akşamdan kalma çay ile suluyorum bazen de haşlanmış yumurtanın suyunu veriyorum. Güneşi iyice almasına dikkat ediyorum.

Şimdi sizlere kızımla son üretimimizden bahsetmek istiyorum. Bitmiş pet şişelerimizi ortadan ikiye bölüp boyamaya başladık. Plansız aniden gelişen bir etkinlik olunca eldivensiz boyamayla ellerimiz boyaya battı. Boyamız silikonlu özel mat boya olunca kızımla ellerimizi tinere ya da başka bir maddeye gerek kalmadan su ve sabunla temizledik. Özellikle çocuklarınızla bu tarz etkinlikler yaparken elbette önceliğiniz eldiven kullanmak olmalı sonrasında ise boya tercihinizin çok önemli olduğunun altını çizmeliyim. Hitit rengi balkonumuzda çok çarpıcı ve güzel durdu. Saksıları boyadıktan çok kısa süre sonra kuruduğunu göreceksiniz. Petleri eşit iki noktadan deldikten sonra iple bağlayıp hazırlayabilirsiniz. Çiçeklerinizin hava alabilmesi için saksıların altından minik birkaç delik açmayı da unutmayın.

Evde kaldığımız şu günlerde evde ailenizle bir şeyler üretmenin keyfini çıkarın ve gerekmedikçe lütfen çıkmayın evde kalın.