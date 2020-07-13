Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf!

Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller, Medler, Persler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, Mervaniler, Selçuklular, Eyyübiler, Moğollar, Osmanlılar ve Türklerin yönetiminde bulunmuş dünya tarihi mirasımızı harcadık bir çırpıda, gözünden aka yaşa bakmadan. Yazın kavurucu sıcaklarında kimi zaman gölgesinde kimi zaman içinde serinlediğimiz o güzel mağaraları kötü kaderine mahkum ettik. Keşke bu şekilde olmasaydı o güzel haliyle kalacak şekilde planlar yapılsaydı.

8 yıl önce yaz günü çıkıp gitmiştik; Ağustos'un o kavurucu sıcaklarında, serin ayranımızı yudumladığımız hemen hemen her saniyesinde fotoğraf makinemle kareler yakaladığım efsane gezimiz… Ören Yeri, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Mağaraları ve Kalesi, Zeynel Bey Kümbeti, Yol Geçen Hanı, El Rızk Camii ve Sultan Süleyman Camii bakmaya doyulmayan güzellikleridir Hasankeyf’in.

Soluksuz Hasankeyf tarihini anlatırken mavi gözleri parlayan ve kadraja baktırmak için bir türlü ikna edemediğim yakışıklı minik kardeşimiz ne yapıyor şimdi ne anlatacak nasıl anlatacak bundan sonra kim bilir?

Keşke bu şekilde olmasaydı kaçmasaydı o tat o güzel Hasankeyf...