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GeriSibel Yaşar Şişman Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf!
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf!
Mahmure
13.07.2020 - 08:54, Son Güncelleme:

Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf!

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf!
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"M.Ö 8. yüzyıla dayanan, binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış ve Mezopotamya'nın bağrında Dicle Nehri ile ferahlayan Hasankeyf'i koruyamadık. Ilısu Barajı ve HES projeleri kapsamında yeni görüntüleriyle hepimizi hüzne boğan Hasankeyf'i 2012'de gezmiş olmak ne büyük bir zenginlikmiş şimdi daha iyi anlıyorum."

Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller, Medler, Persler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, Mervaniler, Selçuklular, Eyyübiler, Moğollar, Osmanlılar ve Türklerin yönetiminde bulunmuş dünya tarihi mirasımızı harcadık bir çırpıda, gözünden aka yaşa bakmadan. Yazın kavurucu sıcaklarında kimi zaman gölgesinde kimi zaman içinde serinlediğimiz o güzel mağaraları kötü kaderine mahkum ettik. Keşke bu şekilde olmasaydı o güzel haliyle kalacak şekilde planlar yapılsaydı.

8 yıl önce yaz günü çıkıp gitmiştik; Ağustos'un o kavurucu sıcaklarında, serin ayranımızı yudumladığımız hemen hemen her saniyesinde fotoğraf makinemle kareler yakaladığım efsane gezimiz… Ören Yeri, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Mağaraları ve Kalesi, Zeynel Bey Kümbeti, Yol Geçen Hanı, El Rızk Camii ve Sultan Süleyman Camii bakmaya doyulmayan güzellikleridir Hasankeyf’in.

Keyfini Kaçırdığımız Hasankeyf

Soluksuz Hasankeyf tarihini anlatırken mavi gözleri parlayan ve kadraja baktırmak için bir türlü ikna edemediğim yakışıklı minik kardeşimiz ne yapıyor şimdi ne anlatacak nasıl anlatacak bundan sonra kim bilir?

Keşke bu şekilde olmasaydı kaçmasaydı o tat o güzel Hasankeyf...

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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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